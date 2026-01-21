Σε ύψιστη επιφυλακή έχει τεθεί η χώρα, καθώς το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, φέρνει σημαντική επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, την Τετάρτη 21/01 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, σήμερα οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, από το μεσημέρι, στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Επιπλέον, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, σήμερα Τετάρτη, «θα εκδηλώνονται πυκνές χιονοπτώσεις και σε χαμηλά υψόμετρα από τη Θεσσαλία – Ήπειρο και Βορειότερα αλλά και ισχυρές καταιγίδες που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες στα Κεντρικά και Νότια (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής).

Παράλληλα οι άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα και στο Ιόνιο αλλά και αργότερα στο Αιγαίο αφού οι εντάσεις τους θα αγγίζουν τα 8-9 και πιθανώς τα 10 μποφόρ. Εννοείται ότι και στα ηπειρωτικά θα πνέουν Ισχυροί άνεμοι, όχι μόνο στα πελάγη.

Πιθανώς, πέρα από πλημμύρες, να υπάρξουν φαινόμενα, όπως:



Tα έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έχουν θέσει σε καθολικό συναγερμό τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία με τη σειρά της κήρυξε σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης την Αττική, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς ο συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων, καταιγίδων και εκτεταμένων χιονοπτώσεων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για πλημμύρες, αλλά και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Για τον λόγο αυτό μάλιστα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα, ενώ ήχησε ήδη το 112 σε πέντε περιοχές.

Παράλληλα λήφθηκαν έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ακραία επικίνδυνη είναι η κατάσταση με τους σφοδρούς ανέμους, όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος του Mega Χριστίνα Ρήγου. Μέχρι το μεσημέρι, ισχυρές καταιγίδες θα σημειώνονται στα νησιά του Ιονίου, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και όσο ο καιρός θα βελτιώνεται στα δυτικά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα, με ισχυρές καταιγίδες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, και στην ανατολική Θεσσαλία. Χιόνια θα πέσουν σε όλα τα ορεινά της χώρας.

Πυκνές θα είναι οι χιονοπτώσεις σε ορεινές-ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας, θα χιονίσει σε χαμηλά υψόμετρα, από τα 200-300μ και πάνω στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι έως 7-9 στα κεντρικά και βόρεια και 14-17 βαθμούς νοτιότερα.

Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7-8 μποφόρ και 9 μποφόρ στο Ιόνιο το πρωί, και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο από το μεσημέρι.

Ο καιρός σε Αττική – Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται καταιγίδες, κατά διαστήματα ισχυρές, σε όλο το λεκανοπέδιο, με πιο ήπιες βροχές το βράδυ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7-14 βαθμούς, νοτιοανατολικοί οι άνεμοι 7-8 μποφόρ, με εξασθένηση το απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε χιονόνερο στην πόλη, ενώ γύρω από την πόλη θα χιονίζει από τα 300μ υψόμετρο και πάνω, και το μεσημέρι στα νότια της Χαλκιδικής θα σημειωθούν καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1-6 βαθμούς, βορειοδυτικοί οι άνεμοι 5, με 6 μποφόρ τοπικά.

Αττική

Στο λεκανοπέδιο βρέχει από νωρίς, με τις βροχοπτώσεις να αναμένεται να ενταθούν από το απόγευμα, με εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Η έμφαση, όπως τονίζεται και από μετεωρολογικές εκτιμήσεις, δίνεται στη ραγδαιότητα των φαινομένων και στο μεγάλο ύψος βροχής σε μικρό χρόνο, που είναι κρίσιμο για την εμφάνιση τοπικών προβλημάτων, ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές όπως ο Άλιμος, η Γλυφάδα και το Μοσχάτο. Σταδιακά, οι έντονες και επίμονες καταιγίδες θα μετατοπίζονται ανατολικότερα στο Λεκανοπέδιο. Η είσοδος της κακοκαιρίας γίνεται από τον Σαρωνικό. Μάλιστα τοπικά ,οι καταιγίδες θα φέρουν νερό που υπό άλλες συνθήκες θα έπεφτε μέσα σε ένα μήνα.

Στερεά Ελλάδα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν χιονοπτώσεις σε ορισμένες ορεινές περιοχές, χωρίς να καταγραφούν σοβαρά προβλήματα, ωστόσο η σημερινή επιδείνωση, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Ήδη απο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έχει αρχίσει ένα κύμα χιονοπτώσεων, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νομού στην περιοχή Δομοκού, αλλά και δυτικά στην περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας και την Ευρυτανία χωρίς όμως να δημιουργηθούν προβλήματα.

Παρεμβάσεις χρειάστηκαν κυρίως σε ορεινές διαδρομές της Ευρυτανίας, της Δυτικής Φθιώτιδας και της ορεινής Φωκίδας, ώστε να διασφαλιστεί η βατότητα των δρόμων και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παγετού.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί δήμοι προχώρησαν σε αποφάσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων, λόγω των δυσμενών συνθηκών και του κινδύνου επιδείνωσης.

Στη Λαμία, τα σχολεία θα λειτουργήσουν με καθυστέρηση, ανοίγοντας στις 9:00 το πρωί, ενώ στην περιοχή της Υπάτης οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές για σήμερα.

Στη Φθιώτιδα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο όλα τα σχολεία στον Δήμο Μακρακώμης, έπειτα από απόφαση του δημάρχου. Η αναστολή αφορά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ, παιδικούς σταθμούς και κάθε εκπαιδευτική δομή της περιοχής.

Αντίστοιχα, στον Δήμο Δομοκού αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των παιδικών σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ, για σήμερα και αύριο.

Στην Ευρυτανία, στον Δήμο Καρπενησίου και στον Δήμο Αγράφων, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά το τελευταίο διήμερο, με τις αρμόδιες αρχές να επανεκτιμούν την κατάσταση ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων.

Στην Εύβοια, με απόφαση της δημάρχου Χαλκιδέων, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, καθώς και τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜεΑ, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται.

Παράλληλα, αναστολή λειτουργίας για σήμερα ισχύει και σε άλλους δήμους του νησιού, όπως της Ερέτριας, της Κύμης-Αλιβερίου, του Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και της Καρύστου, ενώ η εικόνα θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με την ένταση της κακοκαιρίας.

Οι αρχές τονίζουν ότι πρόκειται για δυναμικό φαινόμενο και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες αποφάσεις για σχολεία και υπηρεσίες μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς η εξέλιξη του καιρού θα καθορίσει τις ανάγκες και τα μέτρα που θα ληφθούν.

Βόρεια Ελλάδα

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού για τον φετινό χειμώνα έπεσαν από τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τον Χορτιάτη να «ντύνεται» στα λευκά. Ένα χιονοπέπλο κάλυψε τα ορεινά της πόλης, με τους αρμόδιους φορείς να είναι σε ετοιμότητα και χωρίς -προς το παρόν- να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, από τους πρώτους δήμους που επηρεάζονται από τις χιονοπτώσεις, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, υπό τον συντονισμό του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, με εκχιονιστικά και μηχανήματα. Τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα λειτουργούν από χθες το βράδυ σε 24ωρη βάση, έχει σταλεί στους δημότες ενημερωτικό sms με πρακτικές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για τις μετακινήσεις, ενώ υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων αλατιού.

«Καλωσορίσαμε το χιόνι αξημέρωτα», αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, προσθέτοντας πως οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για τις μετακινήσεις και τα σχολεία θα λειτουργούν κανονικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Νιφάδες χιονιού πέφτουν επίσης στο Φίλυρο, στο Μελισσοχώρι του δήμου Ωραιοκάστρου, σε χωριά του δήμου Λαγκαδά. Αντίθετα με τα ορεινά της πόλης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέχει, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται νωρίς το πρωί στους 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Λαγκαδά το θερμόμετρο έδειχνε μηδέν βαθμούς.

Από τη δήμαρχο Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, αποφασίστηκε οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ να παραμείνουν κλειστά για σήμερα, λόγω χιονοπτώσεων, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Χιόνι πέφτει και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως -για παράδειγμα- σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, σε χωριά της Πέλλας, ενώ χιονοθύελλα σημειώθηκε στη Σαμαρίνα Γρεβενών. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά.

Ειδικότερα, σήμερα δε θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία, με απόφαση του περιφερειάρχη, Γιώργου Αμανατίδη. Λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων δε λειτουργούν ούτε οι μονάδες προσχολικής αγωγής αλλά και τα ειδικά σχολεία.

Κλειστά είναι σήμερα όλα τα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια λύκεια) του δήμου Βέροιας, όπως και τα σχολεία ειδικής αγωγής αλλά και οι παιδικοί σταθμοί. Κλειστά τα σχολεία και στον δήμο Νάουσας, όπου τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Δεν θα λειτουργήσουν, επίσης, τα σχολεία και στους δήμους Έδεσσας και Πέλλας. Κατόπιν δε, επικοινωνίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πέλλας, αποφασίστηκε ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα και τις οδηγίες των σχολικών μονάδων.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα χιονοδρομικά κέντρα της Βασιλίτσας και του Σελίου με -6 βαθμούς Κελσίου, στο Λαϊλιά Σερρών και στο Νευροκόπι με -5, στην Κλεισούρα Καστοριάς και στη Βλάστη Κοζάνης με -4 και στο Βαρικό Φλώρινας με -2 βαθμούς. Οι επόμενες ώρες φέρνουν νέο χιόνι στα χιονοδρομικά για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ και για τις μετακινήσεις είναι απαραίτητα τα χιονολάστιχα και οι αλυσίδες.

Πελοπόννησος

Με νεότερη απόφαση που έλαβε ο Δήμος Πατρέων, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη όλα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου, λόγω της επιδείνωσης του καιρού και λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κλπ) αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών».

Κλειστά σχολεία θα παραμείνουν τα σχολεία σε Τρίπολη, Γορτυνία και Μεγαλόπολη.

Πιο συγκεκριμένα, ο δήμος Τρίπολης, ανακοίνωσε, ότι, δε θα λειτουργήσουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, δε θα λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία, οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, το ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθώς και οι ιδιωτικοί βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί.

Ο δήμος Γορτυνίας, γνωστοποίησε την απόφαση του δημάρχου σύμφωνα με την οποία, την Τετάρτη, θα υπάρξει προσωρινή διακοπή των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες όλων των σχολικών βαθμίδων του δήμου Γορτυνίας, που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Γορτυνίας, λόγω των καιρικών φαινομένων και της επικινδυνότητας.

Στη Μεγαλόπολη, σύμφωνα με ανακοίνωση, δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, το ΚΔΑΠ, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με απόφαση των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους την Τετάρτη όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις προς και από τις σχολικές μονάδες.

Απαγορευτικό απόπλου

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη τα πλοία, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ακυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, καθώς, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα, με βασικό χαρακτηριστικό τους θυελλώδεις ανέμους και στην Αττική.

Όσον αφορά στον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία και κατόπιν κρίσης του εκάστοτε πλοιάρχου. Kανένα ταχύπλοο δε θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.

Kλειστές παραμένουν οι ακτοπλοϊκές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Ρίο-Αντίρριο, Βόλος-Σποράδες, Καβάλα-Πρίνος, Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη-Κέρκυρα, καθώς και Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Oι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δρομολογίων.

Διακοπή δρομολογίων της Hellenic Train

Στην ακύρωση μίας σειρά δρομολογίων τρένων προχωρά η Hellenic Train, λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές που συνδέονται με τον Άγιο Ανδρέα.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα – Άγιος Ανδρέας – Ρίο και 11350, 11351, 11352, 11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας – Καμίνια – Άγιος Ανδρέας δε θα πραγματοποιηθούν.

Αιτία ήταν η πτώση δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα ανωτέρω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε οδηγίες προς τους πολίτες σύμφωνα με τις οποίες: