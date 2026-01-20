Ο άστατος καιρός και το τσουχτερό κρύο συνεχίζονται για τις περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα Τρίτη, καθώς οι ψυχρές αέριες μάζες, που ήδη επηρεάζουν την Ελλάδα, συγκρούονται με θερμότερες και πιο υγρές από την κεντρική Μεσόγειο. Η μεταβολή θα γίνει αισθητή κυρίως από αργά το βράδυ, ενώ μέχρι τότε το χειμωνιάτικο κρύο θα επιμείνει ιδιαίτερα στη βόρεια χώρα.

Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ακραία φαινόμενα που θα πλήξουν περιοχές της χώρας, ενώ σημειώνεται ότι υπάρχει πολύ αυξημένος κινδύνος πλημμυρών στην Αττική. Το νέο κύμα κακοκαιρίας ξεκινάει με προπομπό τους πολύ θυελλώδεις ανατολικούς ανέμους που αναμένονται στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά, φθάνοντας ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Μετ’ εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Μικροπροβλήματα καταγράφονται σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά, τα υδροπτέρυγα προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Κλειστό παραμένει το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή. Στο μεταξύ, αυξημένη προσοχή συνιστούν οι αρχές και για τη διέλευση από τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, καθώς οι άνεμοι παραμένουν ιδιαίτερα ισχυροί. Μεγάλα οχήματα, όπως φορτηγά και νταλίκες, έχουν ακινητοποιηθεί, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, περιορισμοί ισχύουν και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, εκτελέστηκε μόνο το πρωινό δρομολόγιο των 07:45, ενώ στη συνέχεια οι γραμμές θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Στα «λευκά» η Πάρνηθα – Τι γίνεται στη Στερεά Ελλάδα

Χωρίς, ακόμη, να επιβεβαιώνεται ότι θα χιονίσει σε χαμηλότερο υψόμετρο, το λευκό τοπίο στην Πάρνηθα κυριαρχεί με τρεις ως πέντε πόντους χιόνι. Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί, αλλά οι αλυσίδες πρέπει να είναι σε ετομότητα καθώς ο καιρός αγριεύει.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στη Στερεά Ελλάδα

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ως ακολούθως:

Νομός Ευρυτανίας

Διακοπή κυκλοφορίας, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

• Από την 12η χ/θ έως την 25η χ/θ της Επ.Ο. Καρπενησίου – Φουρνάς– Καρδίτσας λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού.

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

• Από την 12η χ/θ έως την 24η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Κρικέλλου – Δομνίστας.

• Από την 25η χ/θ χ/θ έως την 48η χ/θ χ/θ της Επ.Ο. Καρπενησίου – Φουρνάς– Καρδίτσας.

• Από την 8η χ/θ έως την 35η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Στενώματος – Δομιανών.

• Από την 8η χ/θ έως την 33η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Φιδακίων – Αγίας Βλαχέρνας.

• Από την 6η χ/θ έως την 13η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου –Χιονοδρονικού Κέντρου Καρπενησίου.

• Από την 5η χ/θ έως την 8η χ/θ της Π.Ε.Ο. Καρπενησίου– Λαμίας.

• Από την 6η χ/θ έως την 8η χ/θ της Ε.Ο. Καρπενησίου-Λαμίας.

• Από την 5η χ/θ έως την 10η χ/θ της Ε.Ο. Καρπενησίου-Αγρινίου.

Νομός Φθιώτιδας

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

•​Από την 59η χ/θ έως την 64,700 χ/θ της Εθνικής Οδού Λαμίας – Καρπενησίου.

• Από την 52,000 χ/θ έως την 64,700 χ/θ της Ε.Ο. Λαμίας –Καρπενησίου.

Νομός Φωκίδας

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

Από την 1η χ/θ έως την 8η χ/θ της Επαρχ. Οδού Άνω Πολύδροσου – Χιονοδρονικού Κέντρου Παρνασσού (θέση Καρκαβέλια).

Υπενθυμίζεται ότι, για το σύνολο του οδικού δικτύου των Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά.

Η πρόγνωση από τον Γιάννη Καλλιάνο

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από το ύψος της Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας, νοτιότερα στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες και την Πελοπόννησο, όπως και στα Επτάνησα αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα 200 μέτρα στα ημιπεδινά τμήματα της Πέλλας και Πιερίας, στην Ήπειρο πάνω από τα 400-500 μέτρα υψόμετρο, πάνω από τα 800 μέτρα στην Στερεά και Εύβοια, και πάνω από τα 700 μέτρα στην Πελοπόννησο.

Τοπικές βροχές αναμένονται και στις Κυκλάδες.

Η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς και οι άνεμοι έως 9 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική & Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις πάνω από τα 800 μέτρα υψόμετρο. Η θερμοκρασία από 5 – 10 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από -1 έως 7 βαθμούς.

Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Η Τετάρτη θα είναι μια καθαρά χειμερινή ημέρα, με έντονες βροχές και καταιγίδες, αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά, οι οποίες κατά τόπους θα κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο, ενώ η Αττική θα επηρεαστεί σημαντικά από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κεντρική και τη Δυτική Αττική, που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στη Δυτική Θεσσαλία, γύρω από Τρίκαλα και Καρδίτσα, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει σε όλες τις πόλεις. Χιόνια θα εμφανιστούν και στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως σε δυτικότερα τμήματα της Πιερίας, της Πέλλας και της Ημαθίας.

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, με σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και βελτίωση του καιρού από την Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τους 16 με 17 βαθμούς, αν και οι βροχές θα συνεχιστούν κυρίως στη δυτική χώρα και στο ανατολικό Αιγαίο, τουλάχιστον έως το Σάββατο.

Η προειδοποίηση Κολυδά

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνει ότι καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση παίζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας, το οποίο θα επηρεάσει τη χώρα κυρίως την Τρίτη και ακόμη περισσότερο την Τετάρτη, με γενικευμένα φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. Από την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν, παραμένοντας κυρίως στα δυτικά και στο Αιγαίο.

🎯Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΚΑΙ Η ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΑΣΗ

✅Το σκηνικό του καιρού παραμένει και αύριο χειμωνιάτικο, χωρίς ουσιαστική μεταβολή αρχικά. Πιο ανοιχτός καιρός επικρατεί στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη… pic.twitter.com/fY3gWrvRPJ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 19, 2026

Αναλυτικά ο καιρός από την ΕΜΥ

Για σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου:

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες.

Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά, θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τις βραδινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές και στα ορεινά χιόνια καθώς και στα ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8, στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά – ημιορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην Κρήτη και από αργά το απόγευμα και στις Κυκλάδες και χιόνια στα ορεινά της Κρήτης. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τη νύχτα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 με 15 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά, όπου τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πέμπτη 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το μεσημέρι πιθανώς να είναι ισχυρά.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, αλλά τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Παρασκευή 23-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Σάββατο 24-01-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.