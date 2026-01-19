Ο άστατος καιρός και το τσουχτερό κρύο θα συνεχιστούν για τις περισσότερες περιοχές της χώρας και την Τρίτη. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από το ύψος της Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας και νοτιότερα στη δυτική Μακεδονία αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις.

Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες και την Πελοπόννησο, κατά διαστήματα τοπικές βροχές, όπως και στα Επτάνησα. Η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς και οι άνεμοι έως 9 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 5 – 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από -1 έως 7 βαθμούς.

Θυελλώδεις άνεμοι αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και δυτική Στερεά

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικά θυελλώδεις ανατολικοί , νοτιοανατολικοί άνεμοι (εντάσεως 8 με 10 μποφόρ), αναμένονται στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά.

Πιο συγκεκριμένα για την Τρίτη, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί- βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Νέο κύμα κακοκαιρίας την Τετάρτη – Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα στην Αττική

Από την Τρίτη το μεσημέρι και έπειτα, αλλάζει η «ποιότητα» του καιρού, γιατί θα μας επηρεάσει ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα αλληλεπιδράσει με τον εγκλωβισμένο ψυχρό αέρα και άρα θα υπάρξει αυξημένη πιθανότητα για ισχυρές βροχές – καταιγίδες (κεντρικά – νότια, συμπεριλαμβάνεται και η Αττική) και πολύ πυκνά χιόνια στα ορεινά, με τις χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται και σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας αλλά και σε σχεδόν πεδινές περιοχές της Βόρειας χώρας.

Θα υπάρχει ψυχρή, ξηρότερη αέρια μάζα κοντά στο έδαφος και στα χαμηλά στρώματα (κρύο υπόστρωμα), και από πάνω της θα αρχίσουν να εισβάλλουν θερμότερες και πολύ υγρές αέριες μάζες που συνοδεύουν το χαμηλό (υγρή τροφοδοσία).

Εκεί που αυτές οι δύο διαφορετικές αέριες μάζες συγκρούονται και «γλιστράει» η θερμότερη – υγρή πάνω από την ψυχρή, θα υπάρξει ισχυρή ανύψωση, και θα δημιουργηθούν πυκνές νεφώσεις μεγάλου πάχους οι οποίες θα παράγουν μεγάλης ποσότητας υετό.

Επομένως, όπως είναι φυσιολογικό, θα αυξηθεί πολύ η πιθανότητα για έντονες βροχές – καταιγίδες και, ταυτόχρονα, για πολύ πυκνές χιονοπτώσεις όπου ασφαλώς οι θερμοκρασίες το επιτρέπουν.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, σταδιακά από την Τρίτη το μεσημέρι και για όλη την Τετάρτη θα πνέουν στα πελάγη θυελλώδεις Ανατολικοί – Νoτιοανατολικοί άνεμοι των οποίων η ένταση θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ και ίσως τοπικά και παραπάνω.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα με ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων ή ακόμα και καθυστερήσεις σε προσγειώσεις ή απογειώσεις αεροπλάνων.

Παράλληλα, οι έντονες βροχές και οι κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα, σημειώνει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Ο καιρός Πέμπτη και Παρασκευή

Την Πέμπτη στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο