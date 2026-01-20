Την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες στα κεντρικά και νότια, πυκνές χιονοπτώσεις στα βόρεια, και σφοδρούς ανέμους 8-9 μποφόρ.

Μέχρι το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες θα σημειώνονται στα νησιά του Ιονίου, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και όσο ο καιρός θα βελτιώνεται στα δυτικά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα, με ισχυρές καταιγίδες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, και στην ανατολική Θεσσαλία. Χιόνια θα πέσουν σε όλα τα ορεινά της χώρας.

Πυκνές θα είναι οι χιονοπτώσεις σε ορεινές-ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας, θα χιονίσει σε χαμηλά υψόμετρα, από τα 200-300μ και πάνω στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι έως 7-9 στα κεντρικά και βόρεια και 14-17 βαθμούς νοτιότερα.

Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7-8 μποφόρ και 9 μποφόρ στο Ιόνιο το πρωί, και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο από το μεσημέρι.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές, σε όλο το λεκανοπέδιο, με πιο ήπιες βροχές το βράδυ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7-14 βαθμούς, νοτιοανατολικοί οι άνεμοι 7-8 μποφόρ, με εξασθένηση το απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε χιονόνερο στην πόλη, ενώ γύρω από την πόλη θα χιονίζει από τα 300μ υψόμετρο και πάνω, και το μεσημέρι στα νότια της Χαλκιδικής θα σημειωθούν καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1-6 βαθμούς, βορειοδυτικοί οι άνεμοι 5, με 6 μποφόρ τοπικά.

Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ – 7 περιοχές στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ , η κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22/1.

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί, αύριο, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις αύριο στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι



Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) αύριο μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια αύριο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική αύριο το μεσημέρι – απόγευμα

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες αύριο το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά αύριο το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται αύριο

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στ. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι αύριο το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.



Οι περιοχές που θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία

Εκτός από τα σχολεία της Αττικής που αύριο Τετάρτη θα παραμείνουν κλειστά ενόψει της σφοδρής κακοκαιρίας, δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Κλειστά σχολεία σε:

Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη τα σχολεία σε περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, αλλά και των μετεωρολογικών προγνώσεων για περαιτέρω επιδείνωση.

Ειδικότερα, με απόφαση του Δήμου Πατρέων αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Δημοτική Ενότητα Ρίου και στο Αρκτικό Διαμέρισμα από την οδό Κανελλοπούλου μέχρι το Ρίον.

Μεσολόγγι και Ναύπακτο

Επίσης, με απόφαση δημάρχου Μεσολογγίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Δήμο Μεσολογγίου.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοίνωσε ότι παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου.

Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία

Με απόφαση των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Δήμους της Εύβοιας

Για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, με αποφάσεις των δημάρχων Διρφύων – Μεσσαπίων, Κύμης – Αλιβερίου, Καρύστου και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, όλες οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Οι δημοτικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς σε αρκετές περιοχές ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Θάσο

Κλειστά θα είναι τα σχολεία αύριο (21/1) στο Δήμο Θάσου. Η απόφαση λήφθηκε λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος στον οικισμό Σκάλας Μαριών και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και αφορά στο Νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών.

Μονεμβασιά

Λαμβάνοντας υπόψη το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, (ΕΜΥ) αναστέλλει τη λειτουργία την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας και όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.

Αμφιλοχία

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι λόγω των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή της Δ.Ε. Ινάχου. αναστέλλεται αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Ινάχου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Γενικό Λύκειο Εμπεσού), του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εμπεσού και του Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας.

Έκτακτα μέτρα για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα επικρατήσουν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και κατόπιν συσκέψεως με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την από 20.1.2026 εγκύκλιο λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Διαβάστε ΕΔΩ τα έκτακτα μετρά για τον ιδιωτικό τομέα

Παράλληλα, οδηγία εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, να μην προσέλθουν στα καθήκοντά τους και να απουσιάσουν δικαιολογημένα, σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω της γενικευμένης κακοκαιρίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε δώσει από νωρίς το απόγευμα το «πράσινο φως», προκειμένου να υπάρξει επίσημη οδηγία που θα επιτρέπει τη νόμιμη απουσία των δημοσίων υπαλλήλων που αδυνατούν να μετακινηθούν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Διαβάσττε ΕΔΩ την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών

Ηχησε το 112

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν ήχησε ήδη το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία, Κορινθία και Αργολίδα. «Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους κατοίκους, καθώς από το πρωί της Τετάρτης έως και το απόγευμα της Πέμπτης αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Αργολίδας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

Οδηγίες από την Διεπιστημονική Διαχείριση Κινδύνων του ΕΚΠΑ

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, τα φαινόμενα θα κορυφωθούν κυρίως το μεσημέρι, ενώ αναμένεται σταδιακή ύφεση από τις απογευματινές ώρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αύριο 21.1.2026 αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Αττική, κυρίως το μεσημέρι, με ταυτόχρονη επικράτηση ισχυρών νοτιοανατολικών ανέμων που θα φτάσουν τοπικά μέχρι και 8-9 μποφώρ. Τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν ύφεση το απόγευμα.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τις οδηγίες

Ο καιρός Πέμπτη και Παρασκευή

Την Πέμπτη στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.