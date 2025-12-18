5 το πρωί: Η κρίσιμη Σύνοδος της ΕΕ – Η επίθεση του Νίκου Παππά – Η εισαγγελική πρόταση για τη Χρυσή Αυγή
Ξεκινάει σήμερα η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, στην οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται, μεταξύ άλλων, να βρούνε λύση στο ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας.
1
Ξεκινάει σήμερα η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Οι δύσκολες αποφάσεις
- Η Σύνοδος Κορυφής: Έκκληση προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ απηύθυνε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ σε επιστολή της περιέγραψε τις προτεραιότητες της Ένωσης όσον αφορά το μεταναστευτικό.
- Τα «καυτά» ζητήματα: Πέραν των προαναφερθέντων, όμως, στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν και άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα όπως η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur, η επόμενη μέρα στη Γάζα, η διεύρυνση της Ένωσης και το στεγαστικό.
- Το δάνειο στην Ουκρανία: Όσον αφορά την οικονομική στήριξη στο Κίεβο, η πρόεδρος της Κομισιόν ήταν ξεκάθαρη, λέγοντας πως «πρέπει να λάβουμε απόφαση σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια», ενώ υπογράμμισε και την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.
2
Έλληνας δημοσιογράφος δέχτηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά στο Στρασβούργο
- Η επίθεση: Ένας δημοσιογράφος δέχτηκε επίθεση από τον Ευρωβουλευτή Νίκο Παππά σε μαγαζί εστίασης στο Στρασβούργο. Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που ο δημοσιογράφος προσπάθησε να φύγει από το μαγαζί ο Ευρωβουλευτής του έβαλε τρικλοποδιά, ενώ ακολούθησαν χτυπήματα στο κεφάλι. Ο δημοσιογράφος προχώρησε στην καταγγελία του συμβάντος και υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας.
- Τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ: Λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό το συμβάν ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε τη διαγραφή του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και παράλληλα τον παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής.
- Η τοποθέτηση του Νίκου Παππά: Ο ευρωβουλευτής δεν αρνείται τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου, τονίζει ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη, ωστόσο δεν απολογείται σε κανένα σημείο της ανάρτησής του.
3
Καταπέλτης η εισαγγελέας για τη Χρυσή Αυγή
- Κανένα ελαφρυντικό: Η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου πρότεινε ενοχή και για τους 42 που κάθισαν στο εδώλιο του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δίκη για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής που εξαρθρώθηκε το 2013 μετά τη δολοφονία Φύσσα και όταν έγινε συνένωση πολλών δικογραφιών για διάφορες επιθέσεις της ΧΑ.
- Οι κατηγορίες: Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης που αφορά τα πολιτικά στελέχη της ΧΑ, δηλαδή τους βουλευτές που είχαν εκλεγεί με την ΧΑ αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης, που διέπετο από ναζιστική ιδεολογία, όπως τόνισε και η εισαγγελέας στην αγόρευση της και η δράση της είχε ναζιστικά χαρακτηριστικά.
- Ο ρόλος Μιχαλολιάκου: Αναφερόμενη η εισαγγελέας στον ρόλο του αρχηγού της ΧΑ Νίκου Μιχαλολιάκου, με επιχειρήματα τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «Ο Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του».
4
Στη φυλακή η 16χρονη που μαχαίρωσε τη 14χρονη στην Κυψέλη
- Στη φυλακή: Το δρόμο που οδηγεί στη φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στη 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 14χρονης συμμαθήτριας της σε Γυμνάσιο της Κυψέλης.
- Δηλώνει μετανιωμένη: Η 16χρονη, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, δηλώνει μετανιωμένη. Όπως είπε σε μία φίλη της, όταν άκουσε την 14χρονη να μιλά με άσχημα λόγια για εκείνην, θόλωσε. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιον λόγο ένα 16χρονο κορίτσι κουβαλούσε μαχαίρι «πεταλούδα» μέσα σε σχολείο.
- Νέο επεισόδιο: Την ίδια ώρα στο σχολείο των δύο κοριτσιών το κλίμα είναι τεταμένο. Το πρωί της Τετάρτης οι μαθητές προχώρησαν ξανά σε κατάληψη, τοποθετώντας λουκέτα και κλειδώνοντας μέσα τους διευθυντές. Μάλιστα, χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας για να σπάσει τα λουκέτα.
5
Πρωτιά Ολυμπιακού και στο βάθος αιώνιο ντέρμπι
- Εξάσφαιρος: Την πρώτη θέση στη League Phase του Κυπέλλου εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνέτριψε 6-0 τον Ηρακλή. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εξαιρετικοί για 90 λεπτά με τους Γιουσούφ Γιαζίτσι και Ντανιέλ Ποντένσε να είναι σε μεγάλα κέφια.
- Δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε: Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 2-1 της Καβάλας και εξασφάλισε την απευθείας πρόκρισή του στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Ωστόσο, οι πράσινοι έπεσαν στο δύσκολο μονοπάτι αφού στα προημιτελικά διασταυρώνονται με τον Αρη, ενώ στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.
- Δεν έφτασε: Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, μπορεί να νίκησε με 4-1 τη Μαρκό στην Τούμπα, ωστόσο έμεινε στην 8η θέση της League Phase και στις 6 Ιανουαρίου θα υποδεχθεί στην Τούμπα τον Ατρόμητο για τα πλέι οφ, όμως μετά ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Ολυμπιακό για την προημιτελική φάση (13-15/1).
