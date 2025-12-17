Συνεχίζεται η ένταση στο Γυμνάσιο της Κυψέλης, όπου πρόσφατα μια 16χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι σε 14χρονη συμμαθήτριά της, προκαλώντας σοκ σε μαθητές, καθηγητές και γονείς.

Σήμερα το πρωί (17.12.2025), οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο, διαπιστώνοντας ότι οι πόρτες ήταν ανοιχτές καθώς η προηγούμενη κατάληψη είχε λήξει.

Ωστόσο, προχώρησαν ξανά σε κατάληψη, τοποθετώντας λουκέτα και κλειδώνοντας μέσα τους διευθυντές, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία της 16χρονης που είχε προκαλέσει τον τραυματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, οι διευθυντές φώναζαν στους μαθητές να ανοίξουν τις πόρτες, αλλά οι μαθητές δεν υποχώρησαν. Τελικά, ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία επενέβη για να αφαιρέσει τα λουκέτα.

Έξω από το σχολείο, μαθητές και καθηγητές παραμένουν συγκεντρωμένοι, περιμένοντας τις αποφάσεις για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και πότε θα αποκατασταθεί η ομαλότητα στο σχολικό περιβάλλον.