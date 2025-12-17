Την ίδια ποινική μεταχείριση με το πρωτόδικο δικαστήριο επιφύλαξε για τη Χρυσή Αυγή και το εφετείο όπου η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό, 12 ολόκληρα χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου πρότεινε ενοχή και για τους 42 που κάθισαν στο εδώλιο του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δίκη για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής που εξαρθρώθηκε το 2013 μετά τη δολοφονία Φύσσα και όταν έγινε συνένωση πολλών δικογραφιών για διάφορες επιθέσεις της ΧΑ.

Οι κατηγορίες για τις οποίες η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων αφορούν πρωτίστως την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης που αφορά τα πολιτικά στελέχη της ΧΑ, δηλαδή τους βουλευτές που είχαν εκλεγεί με την ΧΑ αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης, που διέπετο από ναζιστική ιδεολογία, όπως τόνισε και η εισαγγελέας στην αγόρευση της και η δράση της είχε ναζιστικά χαρακτηριστικά.

Οι κατηγορίες για τις οποίες προτάθηκε η ενοχή των κατηγορουμένων αφορούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων.

Κατά την αγόρευση της η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στο ρόλο που διαδραμάτισε στην εγκληματική οργάνωση κάθε πολιτικό στέλεχος της ΧΑ, με δηλώσεις, εγκληματικές δράσεις, επιθέσεις και λοιπά.

«Απόλυτος αρχηγός ο Μιχαλολιάκος»

Αναφερόμενη η εισαγγελέας στον ρόλο του αρχηγού της ΧΑ Νίκου Μιχαλολιάκου, με επιχειρήματα τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «Ο Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του».

Κλείνοντας την τεσσάρων ημερών αγόρευση της, η εισαγγελέας συνόψισε λέγοντας: «Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, που στα νιάτα του η Δημοκρατία του φέρθηκε με επιείκεια, ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε, εδώ μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας!».

Να σημειωθεί ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος είναι έξω με περιοριστικούς όρους διότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας ενώ ακόμα κρατούνται οι Ηλίας Κασιδιάρης και Ιωάννης Λαγός.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται μετά τις γιορτές για να κλείσει ο δικαστικός κύκλος μιας από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις της μεταπολίτευσης.