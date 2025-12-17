Ο Παναθηναϊκός κατέβηκε στο ματς με βασικούς τους Ταμπόρδα και Βιλένα, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο… περίεργο του πρώτου μέρους. Βλέπετε, στο 8ο λεπτό ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Σφιντέρσκι να τραυματίζεται στο αυτί και να αποχωρεί με ζαλάδες δίνοντας τη θέση του στον Πάντοβιτς. Βέβαια, η ατυχία δεν σταμάτησε εδώ, αφού ο Πάντοβιτς στο 24ο λεπτό έφυγε κι αυτός τραυματίας με ενοχλήσεις στο πόδι, με τον Μπόκο να περνάει στη θέση του.

Πριν από τον τραυματισμό του Πάντοβιτς και τη δεύτερη αναγκαστική αλλαγή, ο Μλαντένοβιτς είχε ανοίξει το σκορ στο 18ο λεπτό με ωραίο πλασέ μετά από σέντρα από τα δεξιά. Ο Παναθηναϊκός, όμως, δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα, αφού ο Μλαντένοβιτς από σκόρερ έγινε μοιραίος, παραχωρώντας πέναλτι στην Καβάλα. Την εκτέλεση, στο 34ο λεπτό, ανέλαβε ένας πρώην του Παναθηναϊκού, ο Σιφναίος, ο οποίος έκανε το 1-1.

Ο Παναθηναϊκός στο 52’ είχε μεγάλη ευκαιρία όταν από φάουλ του Βιλένα, η μπάλα κόντραρε στο τείχος κι ο Γιαννίκογλου έδιωξε εντυπωσιακά στη γωνία του. Στο 53o λεπτό ο Ταμπόρδα πήρε την ασίστ του Τζούριτσιτς και με ωραίο σουτ απ’ το όριο της περιοχής, έκανε το 2-1 για τους «πράσινους». Στο 55’ από καταπληκτικό σουτ του Κώτσιρα από τα 35 μέτρα, η μπάλα εξοστρακίστηκε απ’ το οριζόντιο δοκάρι, χτύπησε στην πλάτη του Γιαννίκογλου κι έφυγε κόρνερ. Ο Σιφναίος στο 59’ πλάσαρε άστοχα από καλή θέση, ενώ στο 69’ από σέντρα του Μαντσίνι, ο Νίκας «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι στην τελευταία καλή ευκαιρία του αγώνα.

ΚΑΒΑΛΑ (Γιάννης Τάτσης): Γιαννίκογλου, Διονέλλης (46’ Κολλαράς), Ελ Καντουσί, Κατσουλίδης, Αλιατίδης (83’ Ξυγκόρος), Γαβριηλίδης, Ρακίπ Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (58’ Ρόιμπας), Χρούστινετς, Σπανδωνίδης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Αντριάνο Μπρέγκου (46’ Τζούριτσιτς), Βιλένα, Νίκας (82’ Τσιριβέγια), Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι (7’ λ.τρ. Πάντοβιτς, 28’ λ.τρ Μπόκος).