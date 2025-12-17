Την πρώτη θέση στη League Phase του Κυπέλλου εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνέτριψε 6-0 τον Ηρακλή. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εξαιρετικοί για 90 λεπτά και έκαναν ό,τι ήθελαν τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι απλά περίμεναν την κλεψύδρα να αδειάσει.

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι έκανε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση, βάζοντας ένα γκολ και φτιάχνοντας άμεσα άλλα δύο, ενώ σε φοβερή δημιουργική βραδιά ήταν κι ο Ποντένσε, οι ενέργειες του οποίου οδήγησαν σε άλλα τρία γκολ.

Τα πρώτα τους τέρματα στη σεζόν πέτυχαν οι Ροντινέι και Καλογερόπουλος, ενώ πέρα από τον Γιαζίτσι, την υπογραφή του έβαλαν και οι Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ και Ρέτσος. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν πρώτοι τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ενώ ο Ηρακλής είναι 13ος, οριακά εκτός θέσεων πρόκρισης, με πιθανότητα να χάσει μία ακόμα θέση αν η Μαρκό νικήσει τον ΠΑΟΚ.

Ιδανικό ξεκίνημα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά και έγινε από νωρίς απειλητικός με τον Ποντένσε, ενώ επιχειρούσε γενικά τελικές. Στο 13′, το… μαγικό πόδι του Γιουσούφ Γιαζίτσι, άνοιξε το σκορ. Υποδέχθηκε τη μπάλα και εκτέλεσε με το αριστερό από τα όρια της περιοχής με ιδανικό τρόπο, για να κάνει το 1-0.





Τρία λεπτά αργότερα, ο Νασιμέντο έκανε καλή προσπάθεια με σουτ από την περιοχή, αλλά ο Νικοπολίδης απάντησε σωστά.

Στο 18′, ο Νικοπολίδης χρειάστηκε ξανά, κάνοντας μια καλή επέμβαση σε σουτ του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας και εκτέλεσε από τα αριστερά με δύναμη.

Οι Πειραιώτες έπαιζαν πολύ όμορφα και πέτυχαν γρήγορα το δεύτερο γκολ. Στο 23′, ο Καλογερόπουλος έβαλε το παρθενικό του τέρμα με τη δεύτερη προσπάθεια, μετά από πολύ ωραία μπαλιά του Γιαζίτσι.





Στο 40′, ακόμα ένας παίκτης έκανε… σεφτέ στη φετινή σεζόν. Ο Ποντένσε σέντραρε, ο Γiάρεμτσουκ δε μπόρεσε να νικήσει τον Νικοπολίδη, όμως ο Ροντινέι πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 3-0.





Ο Ολυμπιακός έκανε απλά ό,τι ήθελε. Στο 45′, ο Ποντένσε σέντραρε και ο Τσικίνιο πήρε μια απλή κεφαλιά, που ήταν αρκετή για το 4-0 του ημιχρόνου.Το στατιστικό του ημιχρόνου έδειξε κατοχή μπάλας 72-28 και τελικές 13-1 για τον Ολυμπιακό…





Συνέχισε και στο δεύτερο ημίχρονο

Η πρώτη φάση του β’ μέρους ήρθε στο 50′. Η ωραία κυκλοφορία του Ολυμπιακού κατέληξε σε δυνατό σουτ του Σιπιόνι από μακριά, με τον Αργεντίνο να μη μπορεί όμως να νικήσει τον Νικοπολίδη.

Το πέμπτο γκολ, ωστόσο, δεν άργησε να έρθει. Νέα ωραία κυκλοφορία, νέα τελική πάσα του Ποντένσε, τέλειο τελείωμα του Γιάρεμτσουκ και… 5-0 στο 51′.





Αλλαγή… βάρδιας

Σε μια σπάνια απόφαση, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αλλάξει ταυτόχρονα πέντε παίκτες. Συγκεκριμένα, μπήκαν οι Βέζο, Ρέτσος, Εσε, Στρεφέτσα και Ταρέμι, ενώ αποχώρησαν οι Ορτέγκα, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ.

Στο 70′, ο Ολυμπιακός έβαλε και το έκτο του γκολ – το μοναδικό με τη… δεύτερη ενδεκάδα. Ο Γιαζίτσι έκανε άλλο ένα τέλειο φάουλ και ο Ρέτσος έβαλε το κεφάλι του για να διαμορφώσει το 6-0.

