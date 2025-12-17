Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 4-1 απέναντι στη Μαρκό στην Τούμπα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό ώστε να αποφύγουν τη διασταύρωση με τον Ολυμπιακό στην οκτάδα.

Ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό με τον Κωνσταντέλια να πλασάρει από κοντά έπειτα από ασταθή επέμβαση του Σαφαρίκα στην προσπάθεια του Μύθου ύστερα από όμορφη κάθετη του Τέιλορ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης διπλασίασε τα τέρματά της στο 26′ με όμορφο πλασέ του Ανέστη Μύθου στην κίνηση από τη μικρή περιοχή, ύστερα από γύρισμα του Οζντόεβ από αριστερά.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να σκοράρει ύστερα από όμορφη ενέργεια και δεξί πλασέ εντός περιοχής στο 38′.

Η Μαρκό όμως έκανε… χαλάστρα στον Δικέφαλο, αφού σκόραρε με τον Μίλερ στο 83′ με κόντρα σε διώξιμο του Τσιφτσή και δεν τον άφησε να ανέβει στην έβδομη θέση.

Ο Μαντί Καμαρά αναπτέρωσε τις ελπίδες του ΠΑΟΚ με δεξί σουτ στο 90′ γράφοντας το 4-1, όμως η ομάδα του Λουτσέσκου δεν μπόρεσε να βρει το πολυπόθητο πέμπτο γκολ.

Έτσι ο ΠΑΟΚ έκλεισε ραντεβού με τον Ατρόμητο στα playoffs και πλέον στα προημιτελικά περιμένει ο Ολυμπιακός σε μονό ματς στο Καραϊσκάκης.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Θυμιάνης, Τέιλορ, Οζντόεβ (64′ Καμαρά), Μπιάνκο, Ντεσπόντοβ, Κωνσταντέλιας (64′ Τάισον), Ιβανούσετς (74′ Τσάλοφ), Μύθου.

ΜΑΡΚΟ: Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Γκτζίνι (74′ Τσακλής), Μιγιένγκα, Ινός, Σαζό, Μπουσάι (46′ Μίλερ), Μεντόζα (46′ Ριτσοτάκης), Ντέτλερ, Φατιόν (46′ Κυριακίδης), Σεμπά (61′ Αλεξόπουλος).