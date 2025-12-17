«Το παιδί μου είναι καλά στην υγεία του και αυτό έχει σημασία», λέει αποκλειστικά στο MEGA και το Live News ο πατέρας της 14χρονης που μαχαιρώθηκε μέσα στο σχολείο της στην Κυψέλη από 16χρονη συμμαθήτριά της.

«Είμαστε σε μεγάλο σοκ. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Πρέπει να σεβαστούμε ότι στο θέμα υπάρχουν ανήλικα παιδιά. Και το δικό μου και το παιδί της άλλης οικογένειας. Είναι καλά η κόρη μου στην υγεία της και αυτό είναι το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση για την οικογένειά μας».

Το αδιανόητο αυτό περιστατικό ήρθε να προστεθεί σε μία μακρά λίστα κρουσμάτων ακραίας βίας μεταξύ ανηλίκων, ακόμα και μέσα σε σχολεία.

«Τα υπουργεία βλέπουν και ακούνε τι γίνεται. Η Αστυνομία εδώ είναι, επίσης. Στο τμήμα μάς ενημέρωσαν για τα προηγούμενα παρόμοια περιστατικά της 16χρονης. Ότι δηλαδή είχε μαχαιρώσει και άλλες φορές παιδιά. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Το παιδί μου προσπαθεί να συνέλθει», πρόσθεσε.

«Έχω μετανιώσει»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη εμφανίστηκε μετανιωμένη ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία.

«Έχω μετανιώσει. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Μετανιώνω για όλη την ταλαιπωρία που έχει δημιουργηθεί τώρα. Πολλές φορές δεν μπορώ να ελέγξω τα νεύρα μου. Το μαχαίρι αυτό το είχα για προστασία. Ήμουν στις τουαλέτες και άκουσα τις συμμαθήτριές μου που μίλαγαν για εμένα άσχημα. Μου έκαναν δηλαδή bullying, για αυτό και θόλωσα. Ζητώ συγγνώμη. Είναι καλά η κοπέλα; Δεν ήθελα να κάνω κακό. Δεν θα έβγαζα το μαχαίρι να της επιτεθώ. Για να προστατευτώ το είχα το μαχαίρι πάνω μου. Αλλά είχα πολλά νεύρα εκείνη την ώρα και πολύ θυμό μέσα μου για όσα άκουσα να λένε», λέει η ίδια στο MEGA και το Live News.

Η 16χρονη, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, δηλώνει μετανιωμένη. Όπως είπε σε μία φίλη της, όταν άκουσε την 14χρονη να μιλά με άσχημα λόγια για εκείνην, θόλωσε.

Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιον λόγο ένα 16χρονο κορίτσι κουβαλούσε μαχαίρι «πεταλούδα» μέσα σε σχολείο.

Εξίσου σοκαριστική και προβληματική είναι και η παραδοχή της ίδιας της 16χρονης ότι προτίμησε να μαχαιρώσει μία συμμαθήτριά της παρά να απευθυνθεί στον διευθυντή του σχολείου.

«Είπε πως αν πάει στον διευθυντή και μιλήσει, θα την κοροϊδέψουν οι εξωσχολικοί και θα την πουν ‘‘σπασικλάκι’’», δήλωσε η μητέρα της.

Αναφορικά με τους γονείς της 16χρονης, έχει σχηματιστεί δικογραφία και διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση με αντικείμενο τη διερεύνηση της ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

«Ατίθασο παιδί»

Ο πατέρας της 16χρονης, μιλώντας και αυτός στο MEGA και την εκπομπή Live News, τονίζει:

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του παιδιού. Δεν ξέρω γιατί το έκανε, από αντίδραση. Δεν ξέρω, φοβόταν. Την είχαν βάλει στο στόχαστρο. Ήταν ένα ατίθασο, πανέξυπνο παιδί. Ατίθασο και δεν δεχόταν κάποια πράγματα. Δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Ένα βράδυ μού είχε πει ότι πήγε να την βιάσει κάποιος στον δρόμο και φοβήθηκε και για αυτό από τότε κουβάλαγε μαχαίρι».

«Στα παιδιά δεν υπήρχε ποτέ ούτε ξυλοδαρμός, ούτε βιαιότητα. Ποτέ. Ούτε καν υψηλό τόνο της φωνής. Δεν την χτύπησα», καταλήγει.

Μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές στο Γυμνάσιο

Η ένταση στο Γυμνάσιο της Κυψέλης συνεχίστηκε και σήμερα το πρωί, καθώς οι μαθητές προχώρησαν ξανά σε κατάληψη του σχολείου, τοποθετώντας λουκέτα και κλειδώνοντας μέσα τους διευθυντές, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία της 16χρονης που είχε προκαλέσει τον τραυματισμό.

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία και το σχολείο άνοιξε κανονικά.

Η 14χρονη αναρρώνει και αναμένεται να επιστρέψει στο σχολείο όταν οι γιατροί το επιτρέψουν.