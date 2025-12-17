Δημοσιογράφος δέχτηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά στο Στρασβούργο. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το News247.gr, ο δημοσιογράφος του μέσου, Νίκος Γιαννόπουλος γρονθοκοπήθηκε από τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης όταν ο δημοσιογράφος μαζί με άλλα μέλη της ελληνικής δημοσιογραφικής αποστολής βρίσκονταν σε κέντρο εστίασης. Στο ίδιο μαγαζί ήταν και ο Νίκος Παππάς μαζί με συνεργάτες του.

Την ώρα που ο δημοσιογράφος προσπάθησε να φύγει από το μαγαζί ο Ευρωβουλευτής του έβαλε τρικλοποδιά. Όταν εκείνος του ζήτησε το λόγο ο Νίκος Παππάς του ζήτησε να βγουν έξω για να «λογαριαστούν». Ο δημοσιογράφος δέχτηκε επίθεση την ώρα που προσπαθούσε να βγει από το μαγαζί.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Παππάς τον χτύπησε τουλάχιστον δύο φορές στο κεφάλι από πίσω. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής που βρίσκονταν στο μαγαζί με τον δημοσιογράφο να προσπαθεί να συνέλθει.

Ο δημοσιογράφος προχώρησε στην καταγγελία του συμβάντος και υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας. Μάλιστα, ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ

Λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό το συμβάν ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε τη διαγραφή του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και παράλληλα τον παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής.

«Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του. Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη» όπως μετέφεραν πηγές του κόμματος.