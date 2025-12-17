Το δρόμο που οδηγεί στη φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στη 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 14χρονης συμμαθήτριας της σε Γυμνάσιο της Κυψέλης.

Αναφορικά με τους γονείς της κατηγορούμενης έχει σχηματιστεί δικογραφία και διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση με αντικείμενο την διερεύνηση της ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

«Δεν γνωρίζω για το μαχαίρι πού το βρήκε. Εγώ δούλευα, δεν ήξερα […] Δεν έχει φίλους. Την κοροϊδεύουν, την βρίζουν κι εκείνη αντιδρά έτσι. Εγώ να την πάω ψυχολόγο… Να κάνω το καλύτερο, να μεγαλώσει, να ωριμάσει», είπε η μητέρα της μιλώντας τις προηγούμενες ημέρες στο LIVE News.

«Δεν ξέρω τι δεν έχω κάνει καλά, είμαι κι εγώ παγιδευμένη, παλεύω μόνη μου»

«Έχω κλείσει ραντεβού στους δημόσιους ψυχολόγους και δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Δεν με βοήθησαν σε τίποτα. Δουλεύω, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ. (…) Έχω πάρει και το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’ παντού, μου είπαν τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι αθώα η κόρη μου και παρασέρνεται. Από κάπου ξεκινάει όλο αυτό, από κάποια παρέα».

«Όταν της μιλάω με ακούει. Της είπα ‘πρόσεχε, μην το ξανακάνεις αυτό, δεν είναι σωστό’. (…) Προσφέρω ό,τι χρειάζονται τα παιδιά, αλλά από πίσω της δεν μπορώ να πάω. (…) Θέλω να τη βοηθήσουμε, όχι να την βγάλουμε εγκληματία γιατί είναι μικρό κορίτσι. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μου ανοίγεται» σημειώνει η μητέρα.

«Δεν ξέρω τι δεν έχω κάνει καλά, απλά είμαι κι εγώ παγιδευμένη, παλεύω μόνη μου. (…) Εγώ θέλω να βοηθήσω το παιδί, χρειάζομαι και εγώ βοήθεια… δεν ξέρω…», καταλήγει.

Από την πλευρά της, η αδελφή της ανήλικης είπε πως «η αδελφή μου δεν είναι γενικά βίαιη σαν άνθρωπος, απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως την βρίζουν στο σχολείο. Μόνο άμα την προκαλέσουν, γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν. Είναι ήσυχη».

Το παρελθόν της 16χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η 16χρονη κυκλοφορούσε με μαχαίρι.

26/07/25: Τραυμάτισε στην πλάτη με κουζινομάχαιρο 14χρονη στο Πεδίον του Άρεως.

06/09/25: Επεισόδια μεταξύ ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα. Εντοπίζεται να κρατά μαχαίρι. Συνελήφθη στο αυτόφωρο.

15/12/25: Μαχαίρωσε 14χρονη σε σχολείο στην Κυψέλη.

Το Γυμνάσιο τελεί υπό κατάληψη μετά το μαχαίρωμα της 14χρονης, ενώ η εισαγγελία Ανηλίκων έχει ασκήσει ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος της 16χρονης, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα (κακούργημα) και οπλοχρησία. Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

Προκαταρκτική από το Υπουργείο

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν από την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.