5 το πρωί: Η τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ – Τα αιτήματα των αγροτών – Η μάχη στο Βερολίνο για την Ουκρανία
Τουλάχιστον 16 νεκρούς άφησε πίσω της η τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία με δράστες έναν 50χρονο και τον γιο του.
1
Τρομοκρατική επίθεση με νεκρούς στο Σίδνεϊ
- Μακελειό σε παραλία: Ένοπλη επίθεση εναντίον πλήθους που γιόρταζε την εβραϊκή γιορτή Χανουκά σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, με τραγικό απολογισμό 16 νεκρούς και ο 29 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και 2 αστυνομικοί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δράστες ήταν ένας 50χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, μαζί με τον γιο του, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.
- Στοχευμένο χτύπημα: Τρομοκρατική, αντισημιτική και στοχευμένη χαρακτηρίζουν την επίθεση οι αυστραλιανές αρχές. «Αυτή η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ενώ ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας κάνοντας λόγο για «κακό πέρα από κάθε λογική».
- Πολίτης «ήρωας»: Βίντεο που κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα, τον οποίο τοπικά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, σε ένα πάρκινγκ, να επιτίθεται σε έναν ένοπλο που πυροβολεί κατά άοπλων πολιτών. Ο αλ Αχμεντ όρμησε κατ΄απάνω του, αποσπώντας με τα χέρια του του το τουφέκι πριν το στρέψει πίσω στον φερόμενο ως δράστη.
2
Τι ζητούν οι αγρότες από την κυβέρνηση
- Τα αιτήματα: Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων δημοσιοποίησε τα αιτήματα των αγροτών προς την κυβέρνηση, με βασικούς άξονες τη μείωση του κόστους παραγωγής και την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ποσών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αποζημιώσεις στην κτηνοτροφία, καθώς και στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους αγρότες να ζητούν επιστροφή των χρημάτων στους πραγματικούς δικαιούχους και απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών.
- Τι λένε οι αγρότες στο «Β»: «Δεν υποχωρούμε μέχρι να δικαιωθούν τα κύρια αιτήματά μας» λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αρτας Βαγγέλης Μπέτσας, ενώ ένας νέος αγρότης στα Φάρσαλα τονίζει πως «δεν αξίζει να καλλιεργήσουμε πια γιατί δεν βγαίνουμε». Από την πλευρά του, ο Γιώργος Σηφάκης, κτηνοτρόφος από την Κρήτη, υπογραμμίζει πως «μας λένε ότι είναι ανοιχτοί στη συζήτηση, όμως μας απειλούν με δικογραφίες». Ο Απόστολος Κωστόπουλος, μέλος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας προσθέτει με τη σειρά του πως «δεν είμαστε υπέρ των επεισοδίων, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε ειρηνικά».
- Τι συμβαίνει στην Ευρώπη; Χιλιάδες αγρότες αναμένεται να διαδηλώσουν με τρακτέρ στις Βρυξέλλες κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 18-19 Δεκεμβρίου, υπό τον συντονισμό της Copa-Cogeca. Τα βασικά αιτήματά τους αφορούν την εμπορική συμφωνία ΕΕ–Mercosur, που θεωρούν ότι εντείνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, και τη νέα ΚΑΠ, η οποία προβλέπει μείωση πόρων κατά 87 δισ. ευρώ. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και η μετατόπιση κονδυλίων προς την άμυνα επιδεινώνουν περαιτέρω τη θέση του πρωτογενούς τομέα.
3
Κρίσιμη Δευτέρα για την Ουκρανία
- Χωρίς λευκό καπνό: Για περίπου πέντε ώρες συζητούσαν οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους σήμερα.
- Τα τρία σκέλη: Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν Μέσα από το εξωτερικό, ΗΠΑ και Ουκρανία συζητούν πάνω σε τρία βασικά θέματα. Το ένα είναι το γενικότερο πλαίσιο της συμφωνίας, το άλλο οι εγγυήσεις ασφάλειας που ζητά το Κίεβο και τέλος, οι λεπτομέρειες για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση.
- Η αιχμή του Πιστόριους: «Σίγουρα απέχει πολύ από το να είναι μια ιδανική για τέτοιες διαπραγματεύσεις. Όπως λένε όμως, μπορείς να χορέψεις μόνο με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πίστα», δήλωσε ο κ. Πιστόριους στο ARD μιλώντας για τη σύνθεση των διαπραγματευτικών ομάδων.
4
Κρίσιμο συμβούλιο στις Βρυξέλλες για την Ενέργεια
- Η ατζέντα: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο οποίο θα μετάσχουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος.
- Τα ελληνικά χαρτιά: Ο κ. Παπασταύρου θα αναφερθεί στις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια του P-TEC, τις συμφωνίες με την Ουκρανία, αλλά και τις έρευνες στον τομέα υδρογονανθράκων, τονίζοντας τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας ως κεντρικής πύλης εισόδου μη-ρωσικού αερίου για την στήριξη της ενεργειακής ασφάλειας των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.
- Ο στόχος: Το Συμβούλιο αναμένεται να καταλήξει σε μερική συμφωνία («μερική γενική προσέγγιση») σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2028-2034. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της συμμετοχικότητας και της ανταγωνιστικότητας, μέσω της αποτελεσματικής διασύνδεσης των δικτύων μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών δικτύων εντός και μεταξύ των κρατών μελών.
5
Μπλόκο από Άρη και διαιτητή στον Ολυμπιακό
- Μπλόκο στο Βικελίδης: Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) – Αρνητικός παράγοντας του ματς ο διαιτητής Γιαμπλόνσκι, με τον Γερμανό να υποπίπτει σε σωρεία λαθών.
- Νίκες για δύο: Στα υπόλοιπα ματς της Κυριακής η ΑΕΚ συνέτριψε στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό με 5-0. Στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός με ήρωες τους Ντέσερς και Λαφόντ επιβλήθηκε δύσκολα του Βόλου με 2-1. Τη νίκη της αγωνιστική πήρε ο Ατρόμητος ο οποίος επικράτησε 2-0 του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
- Επιστροφή στις νίκες: Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός για τρία δεκάλεπτα και συνέτριψε 105-62 το Περιστέρι με πρώτο σκόρερ τον Βεζένκοφ ο οποίος σταμάτησε στους 23 πόντους. Ρεκόρ έκανε ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος έφτασε τις 16 ασίστ.
