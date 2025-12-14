Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που γιόρταζε την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας 29, σε μια «τρομοκρατική» και στοχευμένη «αντισημιτική» επίθεση.

«Αυτή η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, σε συνέντευξη Τύπου. Αυτή ήταν μια «τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον. «Ανακαλύψαμε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον δράστη που σκοτώθηκε», τόνισε, συμπληρώντας πως ομάδα πυροτεχνουργών επιχειρεί για να εντοπίσει πιθανούς άλλους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ένας από τους ύποπτους δράστες της επίθεσης σκοτώθηκε, ένας δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και η αστυνομία ερευνά αν εμπλέκεται και τρίτος δράστης, ανέφερε ο Λάνιον. Δύο αστυνομικοί ήταν μεταξύ των 29 ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, είπε.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας και καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι το κακό που εξαπολύθηκε είναι «πέρα από κάθε λογική». «Αυτή είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, που θα έπρεπε να είναι μια μέρα χαράς, μια γιορτή πίστης», είπε. «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», πρόσθεσε.

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα».

Η περιγραφή του χάους στο Σίδνεϊ

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα. Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα…σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό… δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο. Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.

Διαμάχη Αυστραλίας – Ισραήλ για την τρομοκρατική επίθεση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι «έριξε λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» μετά την φονική ένοπλη επίθεση σε εορταστική εκδήλωση της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, που άφησε τουλάχιστον 11 νεκρούς.

«Πριν τρεις μήνες, έγραψα στον Αυστραλό πρωθυπουργό για να του πω ότι η πολιτική σας ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε μια επιστολή που έστειλε στον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι τον Αύγουστο, αφότου η Καμπέρα ανακοίνωσε την απόφασή της να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

«Έγραψα: “Το κάλεσμά σας για ένα παλαιστινιακό κράτος ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού. Ανταμείβει τους τρομοκράτες της Χαμάς. Ενθαρρύνει όσους απειλούν τους Αυστραλούς Εβραίους και ενθαρρύνει το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα παραμονεύει στους δρόμους σας”», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο Αλμπανέζι δήλωσε στις 11 Αυγούστου ότι η Αυστραλία θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, μια κίνηση που ακολούθησε παρόμοιες ανακοινώσεις από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τον Καναδά.

«Ο αντισημιτισμός είναι ένας καρκίνος που εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί και δεν ενεργούν», τόνισε σήμερα ο Νετανιάχου σε ομιλία του σε εκδήλωση στο νότιο Ισραήλ, που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Χαρακτήρισε την σημερινή επίθεση μια «εν ψυχρώ δολοφονία». Κατηγόρησε την κυβέρνηση του Αλμπανέζι ότι «δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει την εξάπλωση του αντισημιτισμού στην Αυστραλία». «Αφήσατε την ασθένεια να εξαπλωθεί και το αποτέλεσμα είναι οι φρικτές επιθέσεις εναντίον Εβραίων που είδαμε σήμερα», πρόσθεσε.

Αργότερα, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Αυστραλή ομόλογό του, Πένι Ουόνγκ, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε τη «λύπη» του και κάλεσε την αυστραλιανή κυβέρνηση να «λάβει αποφασιστικά μέτρα» κατά του αντισημιτισμού.

Ο ηρωισμός που έσωσε πολλές ζωές

Ένας περαστικός που όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός ενόπλου άνδρα κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης σήμερα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, επαινείται ως ήρωας, η θαρραλέα πράξη του οποίου έσωσε ζωές.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα, τον οποίο τοπικά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, σε ένα πάρκινγκ, φορώντας λευκή μπλούζα να επιτίθεται σε έναν ένοπλο με σκούρα μπλούζα που κρατά ένα τουφέκι πυροβολώντας εναντίον άοπλων πολιτών.

Ο αλ Αχμεντ ορμά και πιάνει τον ένοπλο από πίσω, αποσπώντας με τα χέρια του του το τουφέκι πριν στρέψει το όπλο πίσω στον φερόμενο δράστη της επίθεσης. Ο τελευταίος, όπως φαίνεται στο βίντεο, υποχωρεί προς μια γέφυρα όπου βρίσκεται ένας άλλος δράστης, ενώ ο περαστικός αφήνει το όπλο στο έδαφος.

Ο Κρις Μινς, πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου βρίσκεται το Σίδνεϊ, αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ». «Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Το μέσο ενημέρωσης Seven News τόνισε ότι ο αλ Αχμεντ νοσηλεύεται μετά από δύο τραύματα που έφερε από πυροβολισμούς.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι επαίνεσε τις ενέργειες των Αυστραλών που «έτρεξαν προς τον κίνδυνο για να βοηθήσουν άλλους». «Αυτοί οι Αυστραλοί είναι ήρωες και η γενναιότητά τους έδωσε ζωές», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Κατακραυγή για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ

Η διεθνής κοινότητα καταδίκασε με κατηγορηματικό τρόπο την «αντισημιτική» επίθεση. «Είμαι σοκαρισμένος και καταδικάζω τη σημερινή αποτρόπαια θανατηφόρα επίθεση κατά οικογενειών εβραίων που συγκεντρώθηκαν στο Σίδνεϊ για να γιορτάσουν το Χάνουκα. Η καρδιά μου είναι με την εβραϊκή κοινότητα παγκοσμίως αυτήν την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, μιας γιορτής που γιορτάζει το θαύμα της ειρήνης και του φωτός που νικάει το σκοτάδι», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την επίθεση, η οποία άφησε 11 νεκρούς, κάνοντας λόγο για μια «καθαρά αντισημιτική» ενέργεια. «Αυτή ήταν μια φρικτή επίθεση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης γιορτής στον Λευκό Οίκο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε «σοκαρισμένη» και κατήγγειλε μια «φρικτή πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας». «Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Αυστραλίας και των εβραϊκών κοινοτήτων παντού. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία, τον αντισημιτισμό και το μίσος», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.

«Σοκαρισμένος» και «άφωνος», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για την τρομοκρατική επίθεση. «Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χάνουκα με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό – εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», έγραψε ο Μερτς με ανάρτησή του στο Χ.

«Καταδικάζοντας για ακόμη μια φορά σθεναρά κάθε μορφή βίας και αντισημιτισμού, η Ιταλία εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τα θύματα και παραμένει στο πλευρό των αγαπημένων τους προσώπων, των τραυματιών, της εβραϊκής κοινότητας και ανανεώνει τη φιλία της με τον αυστραλιανό λαό», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στο X, εκφράζοντας τη «βαθιά της θλίψη».

Η Γαλλία «θα συνεχίσει να αγωνίζεται αδυσώπητα ενάντια στο αντισημιτικό μίσος που μας πληγώνει όλους, όπου κι αν αυτό χτυπάει», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Τα αντισημιτικά χτυπήματα έχουν γίνει στην Αυστραλία από την αρχή του πολέμου στη Γάζα

Η σημερινή επίθεση είναι από τις χειρότερες μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων. Η εβραϊκή διασπορά της Αυστραλίας είναι μικρή σε πληθυσμό αλλά βαθιά ενσωματωμένη στην ευρύτερη κοινότητα, με περίπου 150.000 ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι στη χώρα των 27 εκατομμυρίων.

Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς εκτιμάται ότι ζουν στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του Μπόνταϊ. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα;

Οι επιθέσεις του 2024

25 Μαΐου 2024: Το μεγαλύτερο εβραϊκό σχολείο της Αυστραλίας γκράφιτι στο Μελβούρνη.

13 Οκτωβρίου 2024: Αντισημιτικά γκράφιτι σε εβραϊκό φούρνο στο Σίδνεϊ, με σημείωμα για τον ιδιοκτήτη που έγραφε «πρόσεχε».

17 Οκτωβρίου 2024: Η μπροστινή πόρτα της ζυθοποιίας Curly Lewis Brewing Company στο Μπόντι του Σίδνεϊ πυρπολήθηκε.

20 Οκτωβρίου 2024: Το γειτονικό εστιατόριο Lewis’ Continental Kitchen στο Bondi Kosher πυρπολείται. Μια ειδική ομάδα που ερευνά αντισημιτικές επιθέσεις κατηγορεί τον Μάρτιο ένα πρώην μέλος συμμορίας μοτοσικλετιστών για την υποτιθέμενη υπόδειξη σε δύο άνδρες να πυρπολήσουν την Curly Lewis Brewing Company και το Lewis’ Continental Kitchen, προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή των αστυνομικών αρχών. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε αργότερα ότι πληροφορίες από την εθνική υπηρεσία πληροφοριών έδειξαν ότι η ιρανική κυβέρνηση βρισκόταν πίσω από την εμπρηστική επίθεση στο Lewis’ Continental Kitchen.

21 Νοεμβρίου 2024: Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και κτίρια υπέστησαν βανδαλισμούς στην ανατολική πλευρά του Σίδνεϊ, μια περιοχή με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.

6 Δεκεμβρίου 2024: Η συναγωγή Adass Israel πυρπολήθηκε στο νότιο Μελβούρνη, και η αστυνομία την αντιμετώπισε ως πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Η αντιτρομοκρατική ομάδα της πολιτείας Βικτώριας τον Αύγουστο του 2025 απαγγέλλει κατηγορίες σε δύο άνδρες για την επίθεση. Λίγες μέρες αργότερα, ο Αλμπανέζε ανακοινώνει ότι το περιστατικό ήταν επίσης υπό την καθοδήγηση της ιρανικής κυβέρνησης.

7 Δεκεμβρίου 2024: Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνει ότι οι αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία συνδέονται με τη θέση της κυβέρνησης στα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με την Παλαιστίνη.

9 Δεκεμβρίου 2024: Συγκροτείται η Ομάδα Δράσης της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας για τον Αντισημιτισμό.

11 Δεκεμβρίου 2024: Αυτοκίνητα πυρπολούνται και κτίρια καταστρέφονται στο ανατολικό Σίδνεϊ.

7 Ιανουαρίου 2025: Άνδρας κατηγορείται για απειλές εναντίον πιστών κοντά στη συναγωγή Chabad North Shore στο βόρειο Σίδνεϊ.

Τα χτυπήματα του 2025