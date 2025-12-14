Μία περίοδο κράτησε το ενδιαφέρον στο Περιστέρι! Ο Ολυμπιακός γκάζωσε στη δεύτερη περίοδο και διέλυσε τους γηπεδούχους, αποκτώντας τεράστιες διαφορές.

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το Περιστέρι μπροστά 23-22, όμως οι Πειραιώτες έκαναν ένα φοβερό 12-28 στη δεύτερη περίοδο και ένα… ακραίο 9-32 στην τρίτη.

«Ξέσπασμα» ήταν και για τον Σάσα Βεζένκοφ, που ήταν πρώτος σκόρερ με φοβερή εμφάνιση και 23 πόντους, ενώ ακολουθησε ο Αλεκ Πίτερς με 15. Ρεκόρ έκανε ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος έφτασε τις 16 ασίστ. Από την πλευρά των ηττημένων, μονάχα ο Νίκολς έκανε κάποια… αίσθηση.

Για τον Ολυμπιακό σκόραραν όλοι εκτός από τον Νετζήπογλου, που αγωνίστηκε μόνο έξι λεπτά.

Περιστέρι-Ολυμπιακός 62-105

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13 (2/5 τρίποντα, 2 ασίστ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα), Καρντένας 10 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Φαν Τούμπεργκεν 7 (1), Πέιν 4 (4 ριμπάουν, 3 μπλοκ), Θωμάκος, Πετράκης 7 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ιτούνας, Μουράτος 4 (1), Άμπερκρομπι 10 (2), Κακλαμανάκης 3, Χάρις 4, Παπαγεωργίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 16 ασίστ), Βεζένκοβ 23 (0/3 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πίτερς 15 (6 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 9 (5 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Νιλικίνα 8 (2), Λι 7 (1), Παπανικολάου 11 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Νετζήπογλου (3 ασίστ), Ντόρσεϊ 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 6 (5 ριμπάουντ)