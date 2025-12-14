Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 με τον Σίριλ Ντέσερς να τα κάνει όλα (γκολ και κερδισμένο πέναλτι), αλλά ο Βόλος μείωσε και μετέτρεψε σε θρίλερ το ματς στη Λεωφόρο. Τελικά οι «πράσινοι» πήραν το τρίποντο και επέστρεψαν στις νίκες, πιάνοντας στη βαθμολογία την ομάδα του Βόλου. Σωτήριος ο Λαφόν, έπιασε πέναλτι του Λάμπρου στο 2-1.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένταση στο παιχνίδι που διεξήχθη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και δεν άργησε να επιβάλει τον ρυθμό του, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ατομική κλάση του Ντέσερς, ο οποίος στην πρώτη του παρουσία στο αρχικό σχήμα μετά από 84 ημέρες, βρήκε δίχτυα με πλασέ.

Η δραστηριότητα του έμπειρου άσου έφερε το δεύτερο γκολ με πέναλτι που κέρδισε από τον Τριανταφύλλου και εκτέλεση του Μπακασέτα στο 22′.

Ο Ντέσερς απείλησε ξανά στο 28′ με ένα άστοχο σουτ από πλάγια θέση, ενώ στο 40’, μετά από γύρισμα του Καλάμπρια, ο Φορτούνα έδιωξε σωτήρια πάνω στη γραμμή.

Έπειτα, ο Βόλος ανέβασε την απόδοσή του και μείωσε στο 45+1’ με σουτ του Κόμπα που βρήκε στο πόδι του Σιώπη, άλλαξε πορεία και ξεγέλασε τον Λαφόν.

Ο Λαφόν κράτησε τη νίκη

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Βόλος είχε χρυσή ευκαιρία για την ισοφάριση, όταν στο 48’ ο Κώτσιρας ανέτρεψε αντικανονικά εντός περιοχής τον Λάμπρου, αλλά εκείνος νικήθηκε από τον Λαφόν.

Πάντως, σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, οι φάσεις ήταν περιορισμένες, με μοναδική αξιόλογη στιγμή ένα σουτ του Πίντσι στο 69’ που κατέληξε άουτ.

Ο Παναθηναϊκός πλησίασε στο τρίτο γκολ στο 78ο λεπτό, αλλά η προσπάθεια του Τζούριτσιτς πέρασε πάνω από την εστία του Σιαμπάνη.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας (76′ Γέντβαϊ), Τσιριβέγια, Σιώπης (90+4′ Νίκας), Μπακασέτας, Τετέ (76′ Τζούριτσιτς), Ζαρουρί, Ντέσερς (70′ Πάντοβιτς).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας (56′ Τασιούρας), Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα (68′ Μπουζούκης), Τζόκα, Λάμπρου, Χουάνπι, Μακνί (56′ Πίντσι).