Καταρρίπτουν κάθε ιστορικό προηγούμενο οι προσφορές στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς δεν αποκλείεται τα κεφάλαια… που θα στοιβαχθούν για την απόκτηση νέων μετοχών της ΔΕΗ να φτάσουν ακόμη και τα 19 δισ. ευρώ. Ήδη η πρώτη ημέρα του βιβλίου έκλεισε με περισσότερα από 12 δισ. ευρώ.

Οι πληροφορίες θέλουν επίσης τη ΔΕΗ να αντλεί κεφάλαια της τάξης των 4,3 δισ. ευρώ κι ενώ σήμερα τρέχει η δεύτερη ημέρα του ανοιχτού βιβλίου προσφορών για την ΑΜΚ της εταιρείας.

Αξίζει να τονιστεί πώς πριν τη ΔΕΗ οι προηγούμενες μεγάλες ΑΜΚ με συγκέντρωση προσφορών – μαμούθ ήταν εκείνη των 5 δισ. ευρώ της MIG, επί εποχής Βγενόπουλου, που είχε συγκεντρώσει προσφορές 5 δισ. ευρώ και του placement στην Πειραιώς τον Μάρτιο του 2024 όταν συγκεντρώθηκαν 12 δισ. ευρώ.

Η συμμετοχή του Δημοσίου στην ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία της διαδικασίας της ΑΜΚ είναι η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό του 33,4%. Οι πληροφορίες θέλουν να βάζει κεφάλαια της τάξης των 1,35 δισ. ευρώ.

Και φυσικά το πλέον ενδιαφέρον είναι που θα βρει το κράτος να διαθέσει αυτά τα χρήματα. Η απάντηση έρχεται από το στρατηγικό χρηματοδοτικό πλάνο του δημοσίου, το οποίο δημοσιεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Η πρόβλεψη που υπήρχε για τη συμμετοχή του σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ήταν για διάθεση πόρων 1,587 δισ. ευρώ που προέρχεται από το αποθεματικό των περίπου 30 δισ. ευρώ.

Αξίζει δε, να τονιστεί ότι στο συγκεκριμένο ποσό των 1,587 δισ. ευρώ είχε προϋπολογιστεί και μέρος της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ. Κι επειδή το μεγαλύτερο μέρος του οδεύει για τη ΔΕΗ, προφανώς κι αναζητήθηκε η λύση της χρηματοδότησης της συμμετοχής του στην ΑΜΚ του Διαχειριστή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της ΔΕΗ

Με δεδομένο ότι το CVC θα συμμετέχει με 1,2 δισ. ευρώ στην ΑΜΚ της ΔΕΗ, για τις μετοχές που μένουν προς διάθεση το ποσό που απαιτείται είναι περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης, αν ισχύουν οι πληροφορίες που έδειχναν οτι τα χτυπήματα… των επενδυτών, αναμένεται να είναι στα 18,65 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή διάθεσης θα γίνει γνωστή κι επίσημα στις 21 Μαΐου, κι ενώ μία ημέρα νωρίτερα στις 20 του μηνός θα κλείσει το βιβλίο των προσφορών.

Η κατανομή των προσφερόμενων νέων μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Το στρατηγικό πλάνο 2026 – 2030

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο που ανάρτησε η ΔΕΗ και με το σενάριο ότι τελικά θα αντλήσει τα 4 δισ. ευρώ, τα κεφάλαια αυτά θα κατανεμηθούν για τη χρηματοδότηση, περίπου 16,7 δισ. ευρώ που προβλέπεται να κατευθυνθούν σε επενδύσεις στις ενοποιημένες δραστηριότητες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών, αιολικών, υδροηλεκτρικών έργων, μονάδων αποθήκευσης και μονάδων φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT) στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στόχος της ΔΕΗ είναι να φτάσει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους επενδυτές συγκεντρώνει και το project ανάπτυξης data center στην Κοζάνη, για το οποίο προβλέπονται επενδύσεις περίπου 1,2 δισ. ευρώ στην πρώτη φάση ανάπτυξης.

Η διοίκηση στοχεύει σε λειτουργική δυναμικότητα 300 MW έως το τέλος του 2028, μετατρέποντας τη Δυτική Μακεδονία σε σημαντικό ψηφιακό και ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, περίπου 1,6 δισ. ευρώ προγραμματίζεται να διατεθούν σε επενδύσεις σε τηλεπικοινωνίες, ηλεκτροκίνηση και ψηφιοποίηση.

Πηγή: ot.gr