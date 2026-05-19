Μόνο το κερασάκι μιας πυρηνικής καταστροφής έλειπε από τον κυκεώνα του ασύμμετρου πολέμου στον Κόλπο, όμως συμπληρώθηκε και αυτό την περασμένη Κυριακή με την επίθεση εναντίον του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το drone ευτυχώς έπληξε μόνο «μια γεννήτρια στην περίμετρο» του παράκτιου εργοστασίου Μπαράκα (Barakah) όμως το χτύπημα έμεινε «ορφανό», με άγνωστο δράστη. Ακόμα και όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα 18/5 το βράδυ πως ανέβαλε την τελευταία στιγμή – μετά από αίτημα των ΗΑΕ, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ- μια μεγάλης κλίμακας επίθεση που θα γινόταν σήμερα Τρίτη εναντίον του Ιράν, απέφυγε να αναφερθεί στο πυρηνικό εργοστάσιο, το μοναδικό σε αραβική χώρα.

Τι πιο «λογικό» από το να αναφερόταν ο Αμερικανός πρόεδρος στην παρ΄ ολίγον πυρηνική καταστροφή στα Εμιράτα και να έδειχνε ως δράστη το Ιράν προκειμένου να δικαιολογήσει μια νέα κλιμάκωση;

Δεν το έκανε αυτό ο Τραμπ, αν και απείλησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να χτυπήσουν ανά πάσα στιγμή το Ιράν εφόσον το καθεστώς του δεν υποκύψει στις αξιώσεις των ΗΠΑ.

Βέβαια, στην περίπτωση που ο Τραμπ διέτασσε επίθεση και οι Ιρανοί χτυπούσαν καίρια το πυρηνικό εργοστάσιο, τότε ο Αμερικανός πρόεδρος (και οι φίλοι του στον Κόλπο) θα καλούνταν να εξηγήσουν πως και γιατί πήραν τέτοιο ρίσκο.

Το θρίλερ με την επίθεση drone στο πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΑΕ

Η αλήθεια είναι πως με τη στρόφιγγα της ενημέρωσης απόλυτα ελεγχόμενη από τις μοναρχίες του Κόλπου, από το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη η έγκυρη πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στην περιοχή (πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ότι το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες του Iron Dome στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τις πρώτες ημέρες του πολέμου).

Ακόμα και η ίδια η χώρα που δέχθηκε την επίθεση, παρόλο που έχει δεχθεί εκατοντάδες ιρανικά πλήγματα, απέφυγε τώρα να κατονομάσει το Ιράν, το οποίο από την πλευρά του τηρεί σιγήν ιχθύος.

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, τρία drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο των Εμιράτων, τα δύο καταρρίφθηκαν και το τρίτο έφτασε μέχρι το προαύλιο του εργοστασίου με τους τέσσερις πυρηνικούς αντιδραστήρες, συνολικής ισχύος 5.600 MW που καλύπτουν το 25% των ενεργειακών αναγκών των ΗΑΕ.

Αναφέρεται ακόμα ότι τα τρία drones προήλθαν από την κατεύθυνση των δυτικών συνόρων, δηλαδή από την περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, και όχι από την ανατολή- που θα ήταν το πιο φυσιολογικό αν είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν.

Τρύπια αντιαεροπορική ομπρέλα; Τα σενάρια

Δεν αναφέρεται ποιος κατέρριψε τα δύο από αυτά (ήταν άραγε οι Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί ή κάποιοι άλλοι σύμμαχοι;) Επισήμως τα Εμιράτα διεξάγουν έρευνα, ενώ κινδυνεύουν να δεχτούν ακόμα μεγαλύτερα πλήγματα τόσο στο πυρηνικό εργοστάσιο, όσο και στις μεγάλες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης από τις οποίες εξαρτώνται για την ύδρευσή τους.

Πρώτα από όλα δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα drone δεν προήλθαν από την ανατολή. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει κύκλο, αν και αυτό θα σήμαινε ότι αδράνησε ή ότι δεν τα εντόπισε ή ότι έχει αχρηστευτεί η αντιαεροπορική ομπρέλα των χωρών της περιοχής που συντονίζεται από τις ΗΠΑ.

Επίσης, ενδέχεται να εκτοξεύθηκαν από φιλοϊρανικές δυνάμεις στο Ιράκ. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι την ίδια ημέρα αναχαίτισε τρία drone που προήλθαν από το Ιράκ, όμως η Βαγδάτη έσπευσε να δηλώσει άγνοια για κάτι τέτοιο. Και σε αυτό το σενάριο ανακύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την αντιαεροπορική ομπρέλα, τα συστήματα και τους συντονιστές.

Μια άλλη εκδοχή είναι ότι τα drone εκτοξεύτηκαν από τους φιλοϊρανούς Χούθι της Υεμένης και πέρασαν πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Τον Ιανουάριο του 2022 οι Χούθι είχαν βάλει στο στόχαστρο ένα διυλιστήριο και το διεθνές αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι με drone και βαλλιστικούς πυραύλους σε αντίποινα για την εμπλοκή των Εμιράτων στον εμφύλιο της Υεμένης.

Παρόμοιες επιθέσεις έχουν κάνει οι Χούθι εναντίον και της Σαουδικής Αραβίας από το 2019, με την ανοχή αν όχι με τις ευλογίες της Τεχεράνης η οποία πάντως αρνήθηκε την εμπλοκή της. Και πάλι τίθεται όμως το ζήτημα της αεράμυνας σε περίπτωση που η επίθεση έγινε από τους Χούθι.

Θεωρίες συνωμοσίας, ενδοαραβικός ανταγωνισμός και ο ρόλος του Ισραήλ

Όπως ήταν αναμενόμενο, η απουσία πληροφόρησης έδωσε τροφή σε σενάρια συνωμοσίας, ακόμα και για σαουδαραβική επίθεση εναντίον των Εμιράτων, σε αντίποινα για την πρόσφατη αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ, στο πλαίσιο του ευρύτερου ενδοαραβικού ανταγωνισμού που φτάνει μέχρι την Αφρική (Σουδάν, Σομαλία κ.α).

Μια άλλη, επίσης αναπόδεικτη θεωρία θέλει το Ισραήλ να εμπλέκεται στην επίθεση (παρότι συμμετέχει στην αεράμυνα των Εμιράτων) προκειμένου να προκαλέσει γενική ανάφλεξη για να αποτρέψει μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που θα επέτρεπε την επιβίωση του σιϊτικού καθεστώτος.

Ίσως η εξήγηση να είναι πολύ πιο απλή, να επρόκειτο για ένα προειδοποιητικό πλήγμα από το Ιράν, σε συνέχεια της επίθεσης που είχε εξαπολύσει προ δεκαπενθημέρου στο λιμάνι της Φουτζέιρα, τη μοναδική εναλλακτική οδό των Εμιράτων για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ .

Είτε απευθείας είτε μέσω πληρεξουσίων, η Τεχεράνη έδειξε σε όλους, ότι εκτός από το δυνατό γεωπολιτικό χαρτί των Στενών, κρατά στα χέρια της ακόμα ένα ατού: Είναι σε θέση να προκαλέσει ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου προκειμένου να υπερασπιστεί το δικό της δικαίωμα στην πυρηνική ενέργεια.

Και πάνω σε αυτή την κόψη του ξυραφιού επιδιώκει να φτάσει σε έναν συμβιβασμό με τον Τραμπ: Το Ιράν να παραδώσει το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτη χώρα και να παγώσει το πυρηνικό πρόγραμμά του για αρκετά χρόνια, διατηρώντας όμως εν λειτουργία τουλάχιστον το ένα πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που διαθέτει (και λειτουργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του πολέμου) στη Μπουσέρ, στην απέναντι ακτή του Κόλπου.