Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Αυστραλίας μετά από πυροβολισμούς στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε πυροβολισμούς στην παραλία την Κυριακή, λέγοντας ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν πλάνα που έδειχναν ανθρώπους ξαπλωμένους στο έδαφος.

Δυο άτομα έχουν συλληφθεί

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW) ανέφερε ότι δύο άτομα βρίσκονται υπό κράτηση, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση συνεχίζεται.

BREAKING: 🔴 At least seven people, including a police officer, have been shot at Bondi Beach in Sydney, Australia. Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/8Oip5W4HYY — Open Source Intel (@Osint613) December 14, 2025

«Όσοι βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος πρέπει να βρουν καταφύγιο», ανέφεραν στο X, καλώντας το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Άντονι Αλπμανέζε δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι ενήμερη «για την ενεργή κατάσταση ασφαλείας στο Bondi».

«Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας της NSW», ανέφερε ο εκπρόσωπος.