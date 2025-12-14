Ο Ατρόμητος πέτυχε σπουδαία νίκη επί του ΠΑΟΚ με 2-0 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League, επικρατώντας στην έδρα του μετά από περίπου έναν χρόνο. Σταυρόπουλος και Φαν Βερτ με προσωπικά τους τέρματα έβαλαν την υπογραφή τους στη νίκη της ομάδας του Περιστερίου.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο με το… καλημέρα, ωστόσο δεν μπορούσε να δημιουργήσει κάποια καλή στιγμή στα πρώτα λεπτά. Έτσι, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ στο 17ο λεπτό, με τον Μίχορλ να εκτελεί ένα φάουλ και τον Σταυρόπουλο να παίρνει ανενόχλητος της κεφαλιά προ του Τσάλοφ μετά από κακή αντίδραση της άμυνας του Δικεφάλου.

Οι «ασπρόμαυροι» πάτησαν γκάζι από εκείνο το σημείο και μετά, ψάχνοντας τρόπους να απαντήσουν και δημιουργώντας δύσκολες καταστάσεις στην εστία του Χουτεσιώτη.

Ωστόσο, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ και Κωνσταντέλιας δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Έλληνα πορτιέρο, με το 1-0 να παραμένει. Χαρακτηριστικό της εικόνας του πρώτου μέρους είναι το γεγονός πως πως η κατοχή ήταν στο 35%-65%, ενώ οι τελικές ήταν 3(1) έναντι 9(4) των φιλοξενούμενων.

Με διάθεση να απειλήσει μπήκε ο Δικέφαλος και στο δεύτερο μέρος, παίρνοντας την κατοχή και έχοντας μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Τσάλοφ στο 49ο λεπτό, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθούσε να έχει τη μπάλα στα πόδια του και να ψάχνει τρόπους να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, κυρίως με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, χωρίς όμως να τα καταφέρνει. Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πετύχουν και δεύτερο τέρμα. Στις καθυστερήσεις, ο Τζοβάρας κέρδισε πέναλτι, με τον Φαν Βερτ να το εκτελεί και να διαμορφώνει το 2-0 που ήταν και το τελικό σκορ.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Κίνι, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μίχορλ (74’ Αϊτόρ), Γιουμπιτάνα (86’ Καραμάνης), Τσαντίλας (74’ Φαν Φερντ), Μπάκου (90+3’ Τζοβάρας)

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ (63’ Μπάμπα), Βολιάκο, Κεντζιόρα, Μεϊτέ (75’ Καμαρά), Μπιάνκο (63’ Οζντόεφ), Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ (80’ Ιβανούσετς), Τάισον, Τσάλοφ (63’ Μύθου)