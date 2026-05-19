Ένα απίστευτο καθεστώς τρομοκρατίας, βίας και καταστροφών, με «άρωμα» μαφίας, το οποίο είχε απλώσει τα πλοκάμια του από τα Βορίζια Ηρακλείου έως το Αμάρι Ρεθύμνου, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Στο επίκεντρο της δράσης του «κρητικού FBI» βρέθηκε μια σκληρή οικογενειακή συμμορία, με τους 10 από τους 12 κατηγορούμενους να έχουν συζυγικούς δεσμούς και αρχηγούς έναν 43χρονο και τα δύο του ανίψια, ηλικίας 39 και 44 ετών. Η σπείρα εκβίαζε συστηματικά μικροκαλλιεργητές, καταπατούσε τις περιουσίες τους και δήλωνε ψευδώς τις εκτάσεις τους, αλλά και εικονικό ζωικό κεφάλαιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας παράνομα πάνω από 586.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Αντίποινα με αλυσοπρίονα, ηλεκτρικά ψαλίδια και εμπρησμούς

Η μέθοδος της συμμορίας βασιζόταν στην απόλυτη τρομοκρατία. Όποιος ιδιοκτήτης γης αρνείτο να τους παραχωρήσει αφιλοκερδώς τα χωράφια του για τις κομπίνες των επιδοτήσεων (μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ), βρισκόταν αντιμέτωπος με τη μανία και τα βίαια αντίποινα των «τσιφλικάδων των Βοριζίων».

Οι Αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ:

Στη Σάτα Αμαρίου: Κατέστρεψαν με αλυσοπρίονο έναν ολόκληρο ελαιώνα, κόβοντας 134 ελαιόδεντρα, επειδή ο ιδιοκτήτης δεν ενέδωσε στις πιέσεις τους.

Στον Φουρφουρά Αμαρίου: Αφάνισαν με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλήματα αμπελιού, προκαλώντας ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά.

Εμπρησμός 4×4: Έκαψαν ολοσχερώς το αυτοκίνητο του γιου ενός ιδιοκτήτη, που τόλμησε να τους κάνει μήνυση, προκαλώντας ζημιά 27.000 ευρώ.

«Αυτοί δεν έχουν ούτε όσιο, ούτε ιερό… Τώρα, όμως, έπεσαν οι μάσκες», περιγράφει έντρομο ένα από τα θύματα, που αναγκάστηκε πριν πέντε χρόνια να εγκαταλείψει το χωριό και την πατρογονική του περιουσία, για να σωθεί από τις απειλές.

Η «χρυσή» απάτη-μαμούθ με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των αιγοπροβάτων τους σε ξένα χωράφια (ώστε να λιγοστεύουν το κόστος των ζωοτροφών), η συμμορία είχε στήσει «βιομηχανία» εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων.

Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των Αρχών για την περίοδο 2021-2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας είχαν μοιράσει τους ρόλους και εισέπρατταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ:

Ο 43χρονος αρχηγός και η σύζυγός του έλαβαν 88.811 ευρώ.

Ο 39χρονος ανιψιός με τη σύζυγό του καρπώθηκαν 165.348 ευρώ.

Ο 44χρονος ανιψιός με τη σύζυγό του εισέπραξαν 101.689 ευρώ.

Άλλα δύο ανδρόγυνα της ίδιας οικογένειας έλαβαν 60.378 ευρώ και 130.106 ευρώ αντίστοιχα.

Μάλιστα, σε μια περίπτωση, μέλη της συμμορίας εμφάνισαν ψευδώς ως δικούς τους στάβλους στην περιοχή του Αμαρίου, επιχειρώντας να τους ιδιοποιηθούν μέσω χρησικτησίας.

Η σύλληψη του «εγκεφάλου» στην Αθήνα και το «ξεσκόνισμα» της ΕΛ.ΑΣ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση της «οικογενειακής μαφίας» ξεκίνησε μετά από σωρεία καταγγελιών και εισαγγελική παραγγελία. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα Βορίζια, ωστόσο ο 43χρονος φερόμενος ως αρχηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Αθήνα (συγκεκριμένα στην Καλλιθέα), καθώς είχε μεταβεί εκτάκτως στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για ιατρικούς λόγους.

Σημειώνεται ότι τρία από τα μέλη της οργάνωσης είχαν προσαχθεί ξανά στο παρελθόν για υποθέσεις ζωοκλοπής, όμως συνέχισαν απτόητοι τη δράση τους. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί βαρύτατες ποινικές διώξεις κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα, ενώ οι Αρχές εκτιμούν πως τα θύματα της συμμορίας είναι πολύ περισσότερα, καθώς πολλοί φοβούνταν να μιλήσουν.

Ήδη τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν έως την Παρασκευή. Ο 43χρονος θείος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Κρήτη, προκειμένου να δώσει τη δική του απολογία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, ενώ ακόμη τρεις συλληφθέντες για υποθέσεις ζωοκλοπών φέρονται να έχουν έμμεση σχέση με τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες υποθέσεις εξετάζονται ξεχωριστά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη δικογραφία να έχει διαχωριστεί ως προς το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας.