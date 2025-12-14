Σε τρομοκρατικό περιστατικό αναβαθμίζουν πλέον οι αυστραλιανές Αρχές την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης για το Χανουκά στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, όπου παρευρίσκονταν περισσότερα από 1.000 άτομα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 29 ακόμη τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Στοχευμένο χτύπημα σε εβραϊκή κοινότητα

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, επιβεβαίωσε ότι ένας από τους δράστες είναι νεκρός, ενώ ένας δεύτερος έχει συλληφθεί τραυματισμένος. Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου δράστη. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε ότι στις 21:36 τοπική ώρα κηρύχθηκε επίσημα το περιστατικό ως τρομοκρατική επίθεση, καθώς επρόκειτο για στοχευμένο χτύπημα κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι λίγο μετά τους πυροβολισμούς εντοπίστηκε όχημα στην Campbell Parade, κοντά στην παραλία Μπόντι, στο οποίο οι Αρχές εκτιμούν ότι υπήρχαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Στο σημείο επιχειρεί ειδική μονάδα εξουδετέρωσης βομβών, ενώ έχει οριστεί ευρεία ζώνη αποκλεισμού, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη το ακριβές εύρος της.

Γνωστός στις αρχές ο ένας δράστης

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές υπηρεσίες ασφαλείας, ένας εκ των δραστών ήταν γνωστός στις Αρχές, χωρίς ωστόσο να θεωρείται άμεση απειλή.

Picture of one of the gunmen at Sydney’s Bondi Beach pic.twitter.com/5XWhJ0mNbA — Fatty Thrip (@fatty199202) December 14, 2025

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας, η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και εξετάζεται πώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος έφτασε στο σημείο να συμμετάσχει στην επίθεση.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για σκηνές χάους, με αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, συνολικά περίπου 30, και ένα πλήθος σε πανικό να προσπαθεί να διαφύγει.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν στην παραλία υπό τον ήχο σειρήνων και πυροβολισμών, ενώ η αστυνομία καλούσε τον κόσμο μέσω του X να βρει καταφύγιο και να αποφύγει την περιοχή.

BREAKING: 🔴 At least seven people, including a police officer, have been shot at Bondi Beach in Sydney, Australia. Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/8Oip5W4HYY — Open Source Intel (@Osint613) December 14, 2025

«Σοκαριστικές και οδυνηρές οι εικόνες»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τις εικόνες από το Σίδνεϊ «σοκαριστικές και οδυνηρές», ανακοινώνοντας τη σύγκληση της επιτροπής εθνικής ασφάλειας. Όπως δήλωσε, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία και τις αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, τονίζοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η προστασία ζωών και η πλήρης διερεύνηση της επίθεσης.

Στο διεθνές επίπεδο, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε την επίθεση ως «πράξη ελεεινών τρομοκρατών» εναντίον Εβραίων που είχαν συγκεντρωθεί για να ανάψουν το πρώτο κερί του Χανουκά.

Παράλληλα, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία, Αμίρ Μαϊμόν, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει επισήμως ανακοινωθεί, επισημαίνοντας ότι από τις 7 Οκτωβρίου καταγράφεται κλιμάκωση επιθέσεων και απειλών κατά της εβραϊκής κοινότητας διεθνώς.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για την επίθεση

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», έγραψε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του στο Χ.

Deeply shocked by today’s attacks in Sydney during Hanukkah celebration. I condemn this violence in the strongest terms. We stand in solidarity with the Jewish communities everywhere. Antisemitism and hatred have no place in our societies. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 14, 2025

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.