Εντυπωσιακή εμφάνιση της ΑΕΚ στο Αγρίνιο, δεν βρήκε αντίσταση από τον απογοητευτικό Παναιτωλικό, πιθανότατα στο τελευταίο παιχνίδι του Τσάβες στο Αγρίνιο. Η Ένωση συνέχισε το σερί της, με κορυφαίο τον Λιούμπισιτς και πέρασε από μία δύσκολη έδρα, καθαρίζοντας ουσιαστικά το τρίποντο από το πρώτο ημίχρονο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς σήμανε συναγερμό πριν από το ματς στο Αγρίνιο, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Είδε, όμως, την ομάδα του στο πρώτο μέρος να κάνει μία επιβλητική εμφάνιση και να βάζει γερές βάσεις νίκης.

Σοβαρή, αποφασισμένη και κυνική η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε φάσεις στην εστία του Τσάβες (ξεκίνησε με δοκάρι του Λιούμπιτσιτς στο 10ο λεπτό), ο οποίος έσωσε αρκετές φορές την ομάδα του, όχι όμως στις δύο φάσεις των γκολ.

Ο Παναιτωλικός έγινε ελάχιστα απειλητικός, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ένωσης και είχε κυρίως παθητικό ρόλο, με μέλημα των παικτών του Αναστασίου τα αμυντικά καθήκοντα.

Το πρώτο γκολ για την ΑΕΚ ήρθε στο 26ο λεπτό. Μετά από φάση διαρκείας, ο Πινέδα με πλασέ από κοντά έστεικε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στο 34ο λεπτό ήρθε το 0-2. Ο Ζοάο Μάριο έπαιξε πολύ ωραία το «1-2» με τον Λιούμπισιτς και με πλασέ μέσα από την περιοχή βρήκε δίχτυα διευρύνοντας το προβάδισμα των φιλοξενούμενων.

Στο δεύτερο ημίχρονο το… σόου της ΑΕΚ και του Λιούμπιτσιτς, συνεχίστηκε. Η επιλογή του Νίκολιτς να βάλει στα άκρα τον Λιούμπιτσιτς, αποδείχθηκε ορθή, αφού μιλάμε για τον MVP του αγώνα, ο οποίος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της εξαιρετικής του εμφάνισης με δύο γκολ.

Παράσταση για ένα ρόλο

Στο 62ο λεπτό ο Καλοσκάμης έδωσε πάσα στον Λιούμπιτσιτς, αυτός διένυσε κάποια μέτρα με την μπάλα και εκτέλεσε εκτός περιοχής για το 0-3, ενώ ο ίδιος στο 66′ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-4.

Στο 77′ ήρθε η σειρά του Χρυσόπουλου να σκοράρει, λίγο μετά την είσοδό του στο ματς, στη θέση του Ρέλβας, κάνοντας το 0-5.

Στο 87′ ο… χορός των γκολ και των ευκαιριών ολοκληρώθηκε με το δεύτερο δοκάρι για την ΑΕΚ, με τον Κοϊτά. Ο Μαυριτανός έπιασε ένα ωραίο σουτ, ο Τσάβες βρήκε την μπάλα κι αυτή χτύπησε στο δοκάρι.

Παναιτωλικός: Τσάβες, Σιέλης, Κόγιτς (80′ Μάνος), Γκαρθία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (46′ Εστέμπαν), Ματσάν, Εστεμπάν (72′ Μπελεβώνης), Μίχαλακ, Άλεξιτς (72′ Αγκίρε), Σμυρλής (46′ Νικολάου).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας (68′ Χρυσόπουλος), Πενράις (80′ λ. τρ. Πήλιος), Μαρίν (68′ Γκρούγιτς), Πινέδα, Καλοσκάμης (63′ Κοϊτά), Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς (68′ Ελίασον).