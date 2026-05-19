Δύο νέοι με στολές παραλλαγής άνοιξαν πυρ έξω από το μεγαλύτερο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, προτού αυτοκτονήσουν.

Η αστυνομία και το FBI ερευνούν το μακελειό ως έγκλημα μίσους, σε μια περίοδο που η ένταση στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί φόβους για επιθέσεις σε θρησκευτικούς χώρους, ενώ οι αρχές εξαίρουν τη θυσία του φρουρού ασφαλείας, που έπεσε νεκρός αποτρέποντας μια μεγαλύτερη σφαγή.

Το χρονικό της επίθεσης και η έρευνα για έγκλημα μίσους

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 11:40 το πρωί (τοπική ώρα) της Δευτέρας στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το μεγαλύτερο τέμενος της ομώνυμης κομητείας της Καλιφόρνια, το οποίο στεγάζει και σχολείο (Bright Horizon Academy).

Δύο έφηβοι δράστες, ηλικίας 17 και 18 (ή 19, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις) ετών, άνοιξαν πυρ στον προαύλιο χώρο, σκοτώνοντας τρεις άνδρες. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο υπόπτους νεκρούς μέσα σε ένα όχημα, σε κοντινή απόσταση, φέροντας τραύματα από όπλο που, όπως όλα δείχνουν, προκάλεσαν οι ίδιοι στους εαυτούς τους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουόλ και το FBI επιβεβαίωσαν ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως έγκλημα μίσους, αν και δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το ακριβές κίνητρο. Όλα τα παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο του συγκροτήματος, είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλή.

Η δραματική προειδοποίηση της μητέρας και οι στολές παραλλαγής

Όπως αποκαλύφθηκε, περίπου δύο ώρες πριν από το μακελειό, η μητέρα του ενός δράστη είχε καλέσει έντρομη την αστυνομία. Ανέφερε ότι ο γιος της, ο οποίος είχε αυτοκτονικές τάσεις, είχε διαφύγει από το σπίτι, παίρνοντας το αυτοκίνητό της και τρία δικά της πυροβόλα όπλα. Σημείωσε μάλιστα ότι συνοδευόταν από έναν φίλο του και ότι και οι δύο ήταν ντυμένοι με στολές παραλλαγής.

Η αστυνομία είχε ήδη αρχίσει να αναζητά τους νεαρούς, στέλνοντας προληπτικά περιπολίες σε ένα κοντινό εμπορικό κέντρο και στο λύκειο του γιου, όταν άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτες κλήσεις για τους πυροβολισμούς στο τέμενος. Παράλληλα, βρέθηκε ένα σημείωμα που είχε αφήσει ο έφηβος, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

San Diego mosque shooter, Cain Clark identified as former high school wrestler https://t.co/vx9sBw7bOE pic.twitter.com/AcSjYC6gj6 — New York Post (@nypost) May 19, 2026

Η ηρωική στάση του φρουρού και η σφαίρα στο κράνος

Οι αρχές εξήραν τη στάση του φρουρού ασφαλείας του τεμένους, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες των δραστών. Σύμφωνα με τον Σκοτ Γουόλ, ο φρουρός «διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο» στο να αποτραπεί μια πολύ μεγαλύτερη σφαγή εντός του κτιρίου. «Οι ενέργειές του ήταν ηρωικές και αναμφίβολα έσωσε ζωές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την επίθεση στο τέμενος, οι δράστες πυροβόλησαν και εναντίον ενός εργαζόμενου σε εταιρεία διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων, λίγα τετράγωνα πιο μακριά. Ο άνδρας σώθηκε από θαύμα, καθώς η σφαίρα εξοστρακίστηκε από το κράνος που φορούσε.

Five people, including two teenage suspects, are dead after a shooting at the Islamic Center of San Diego. “No community should have to go through such a tragic incident,” FBI special agent Mark Brimley said. https://t.co/03xB5eEpBV pic.twitter.com/ttKlYi2RH3 — The Washington Post (@washingtonpost) May 18, 2026

«Σοκ και αποτροπιασμός» – Καταδικάζει ο Γκάβιν Νιούσομ

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα πριν από τη μεγάλη μουσουλμανική γιορτή Eid al-Adha (Γιορτή των Θυσιών). «Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια τραγωδία. Είναι εξοργιστικό να στοχοποιείται ένας χώρος λατρείας», δήλωσε ο ιμάμης και διευθυντής του κέντρου, Τάχα Χασάνε.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, και η σύζυγός του καταδίκασαν απερίφραστα την επίθεση: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Αυτός ο κοινοτικός χώρος διαλύθηκε από πυροβολισμούς. Οι πιστοί, οπουδήποτε, δε θα πρέπει να φοβούνται για τη ζωή τους. Το μίσος δεν έχει θέση στην Καλιφόρνια», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στη μουσουλμανική κοινότητα.

Το φάντασμα του γεωπολιτικού μίσους στις ΗΠΑ

Αν και τα περιστατικά τυφλής ένοπλης βίας αποτελούν συχνό φαινόμενο στις ΗΠΑ, οι μουσουλμανικές και εβραϊκές κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, μετά τις αεροπορικές επιδρομές των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου και την απάντηση της Τεχεράνης, που πυροδότησε γενικευμένο πόλεμο στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάρτιο, ένας 41χρονος Αμερικανός, λιβανέζικης καταγωγής, είχε επιτεθεί με όπλα και πυροτεχνήματα στη μεγαλύτερη εβραϊκή συναγωγή του Μίσιγκαν, η οποία επίσης στέγαζε σχολείο, προτού αυτοκτονήσει.