Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Άρη και τον Ολυμπιακό να μένουν στο 0-0, για την 14ηαγωνιστική της Super League. Ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από την κακή διαιτησία του Γιαμπλόνσκι, που χρειάστηκε το VAR για να μην εκτεθεί ακόμα περισσότερο.

Ο Γερμανός διαιτητής στο 51’ απέβαλε αμέσως τον Ντάνι Γκαρθία, αλλά στο 61’ χρειάστηκε παρέμβαση του Χανσλμπάουερ (VAR) και on field review για να δείξει την κόκκινη στον Φαντιγκά, σε μια φάση που ήταν καραμπινάτη αποβολή.

Ερυθρόλευκη ανωτερότητα

Ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη φορά στο 3′, με τον Μαρτίνς να κάνει ένα διαγώνιο σουτ, το οποίο απέκρουσε ο Αθανασιάδης. Οι Πειραιώτες έχασαν μεγάλη ευκαιρία και στο 16′, με τον Καλογερόπουλο να σηκώνεται μόνος του για κεφαλιά από κοντά, αλλά να αστοχεί.

Η υπεροχή του Ολυμπιακού ήταν φλύαρη και οι ευκαιρίες λίγες. Το παιχνίδι γενικά «άναψε» μετά το 35′, με τον Ολυμπιακό να πατά συχνά περιοχή, αλλά γκολ δε βρήκε κανείς.

Ο Αρης απείλησε στο 36′, με ένα σουτ του Πέρεζ που πήγε ψηλά, όμως γενικά δεν έδειχνε κάποιο επιθετικό πλάνο. Αμέσως μετά τη φάση του Πέρεζ, ο Ολυμπιακός έχασε σπουδαία ευκαιρία, με τον Ταρέμι να σπάει τέλεια στον Στρεφέτσα και εκείνον να χάνει από τον Αθανασιάδη.

Στο 42′, ο Μορόν έκανε μια δύσκολη προσπάθεια έξω από την περιοχή, όμως το δυνατό του σουτ κατέληξε μόλις λίγα εκατοστά από τα δοκάρια του Τζολάκη. Στο 46′, ο Γένσεν πήρε μια κεφαλιά ολομόναχος από πλάγια θέση της μικρής περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός. Ηταν αναμφισβήτητα η καλύτερη στιγμή της ομάδας του Χιμένεθ.

Σόοου Γιαμπλόνσκι

Στο 50′, ο Ντάνι Γκαρθία αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για άτσαλο μαρκάρισμα, παρότι είχε προηγηθεί επαφή με τη μπάλα. Το θέμα είναι ότι ο διαιτητής αρχικά προσπέρασε χωρίς τιμωρία τη φάση, όμως μετά από αρκετό χρόνο και αρκετές… συνομιλίες, αποφάσισε να βγάλει κόκκινη.

Μετά την αποβολή, ο Αρης ανέβασε ρυθμό. Στο 58′, ο Μορόν έχασε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά μετά από σέντρα, ενώ ο διαιτητής τα έκανε και πάλι μαντάρα.

Ο Ταρέμι έμπαινε στην περιοχή, ο Φαντιγκά τον ανέτρεψε σκληρά και ο Γιαμπλόνσκι… δεν έδωσε καν φάουλ! Ο VAR τον κάλεσε, εκείνος πήγε για τσεκ (χωρίς να κάνει ούτε το σήμα) και τελικά απέβαλε τον παίκτη του Αρη στο 61′.

Το παιχνίδι ισορρόπησε ξανά. Ο Ολυμπιακός πάτησε πολλάκις περιοχή και είχε ευκαιρίες χωρίς τελικές, ενώ στο 72′ οι παίκτες ζήτησαν πέναλτι, καθώς ο Ράσιτς έριξε… σφαλιάρα στη μπάλα μέσα στην περιοχή, όμως διαιτητής και VAR διέταξαν συνέχεια, καθώς πήγε εκεί από το πόδι του.

Οι Πειραιώτες έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 85′, με τον Μουζακίτη να δίνει αδιανόητη πάσα με φάλτσα στον Εσε, ο οποίος αστόχησε σε τετ-α-τετ.

Ως το τέλος, ο Ολυμπιακός ήταν πιο απειλητικός αλλά δε σκόραρε. Το τελευταίο λεπτό, βέβαια, παίχτηκε μέσα στην περιοχή του.