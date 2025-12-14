Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ έγιναν γνωστές. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, επιβεβαίωσε ότι οι δύο δράστες – ένας 50χρονος άνδρας και ένας 24χρονος άνδρας – ήταν πατέρας και γιος.

Ο πατέρας σκοτώθηκε από πυροβολισμούς της αστυνομίας, ενώ ο γιος βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. Ο Λάνιον δήλωσε ότι η αστυνομία δεν αναζητά άλλους δράστες.

«Στο πλαίσιο της έρευνας, χθες το βράδυ εκτελέσαμε δύο εντάλματα έρευνας, ένα στο Bonnyrigg και ένα δεύτερο στο Campsie. Ο 50χρονος άνδρας είναι κάτοχος άδειας οπλοφορίας. Διαθέτει έξι όπλα με άδεια οπλοφορίας.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τα κίνητρα πίσω από την επίθεση και δηλώνει ότι τα εξετάζει στο πλαίσιο της έρευνας» τόνισε μεταξύ άλλων. Ο αστυνομικός διευθυντής δήλωσε επίσης ότι δεν υπήρχε τίποτα «που να υποδηλώνει ότι κάποιος από τους δύο άνδρες που εμπλέκονται στην χθεσινή επίθεση ότι την είχε προγραμματίσει».

Ο Λάνιον αναφέρει επίσης ότι υπήρχαν «πολύ περιορισμένες πληροφορίες» για τον νεότερο άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν γνωστός στην Asio, την υπηρεσία πληροφοριών της Αυστραλίας.

«Οι ερευνητές μας εργάζονται χωρίς διακοπή. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για το έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι τώρα. Θέλουμε να κατανοήσουμε τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Θέλουμε σίγουρα να κατανοήσουμε τις ενέργειες που έλαβαν χώρα. Δεν μπορώ να κάνω συνεχή σχολιασμό της έρευνας…» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Θα παρθούν μέτρα»

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, δήλωσε ότι «σχεδόν σίγουρα» θα υπάρξει μεταρρύθμιση της νομοθεσίας μετά από αυτή την τρομοκρατική επίθεση.

Του τέθηκε το ερώτημα αν υπήρξε παράλειψη όσον αφορά την απόκτηση άδειας οπλοκατοχής από τον πατέρα και το γεγονός ότι οι δύο άνδρες δεν εντοπίστηκαν από τις αρχές πριν από την επίθεση.

Ο Μινς απάντησε ότι «δεν μπορεί να πει σε αυτό το στάδιο» αν υπήρξε παράλειψη και ότι η αστυνομία θα διεξαγάγει την έρευνά της.

«Θα γίνει μια ολοκληρωμένη έρευνα. Πρόκειται για ένα τεράστιο τρομοκρατικό συμβάν στην μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, με στόχο τους Εβραίους Αυστραλούς. Πρέπει να διαλευκάνουμε ακριβώς πώς συνέβη, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί.

Πιστεύω ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι σημαντικό να εξεταστούν όλα τα στοιχεία και να δοθεί χρόνος στην αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας να διεξαγάγει την έρευνα, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί. Μέρος αυτού μπορεί να είναι η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας, και σχεδόν σίγουρα θα είναι. Μέρος αυτού θα είναι μια ολοκληρωμένη αστυνομική αντίδραση, αλλά θα φτάσει και στο επίπεδο της αντιμετώπισης του ρατσισμού και του αντισημιτισμού στην κοινότητά μας» επεσήμανε.

Βρέθηκαν και εκρηκτικά

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν δύο αυτοσχέδια εκρηκτικά μηχανισμούς (IED) που ήταν ενεργοί και βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος.

«Βρέθηκαν δύο IED στον τόπο του συμβάντος, τα οποία παραλήφθηκαν από τη μονάδα διάσωσης και εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Διαπιστώθηκε ότι ήταν ενεργοί μηχανισμοί. Έτσι, παραλήφθηκαν και εξουδετερώθηκαν από την αστυνομία μας, η οποία έκανε επαγγελματική δουλειά» τόνισε ο κ. Λάνιον.

Ο Λάνιον δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενος» που οι συσκευές αυτές δεν ενεργοποιήθηκαν.