Οι συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ σχετικά με προτάσεις για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έληξαν μετά από περισσότερες από πέντε ώρες την Κυριακή και αναμένεται να ξαναρχίσουν τη Δευτέρα, σύμφωνα με δήλωση συμβούλου του Ουκρανού προέδρου.

«Διήρκεσαν περισσότερο από πέντε ώρες και έληξαν για σήμερα με συμφωνία να ξαναρχίσουν αύριο το πρωί», δήλωσε ο σύμβουλος Ντμίτρο Λίτβιν. Ο Λιτβιν δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα σχολιάσει τις συνομιλίες τη Δευτέρα, μόλις ολοκληρωθούν. Σύμφωνα με τον Λιτβιν, οι αξιωματούχοι εξετάζουν τα σχέδια των εγγράφων.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ ξεκίνησαν την Κυριακή. Σύμφωνα με την Welt, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αποχώρησε από τις συνομιλίες μετά τη συνάντησή του με τις δύο αντιπροσωπείες, ενώ ο βοηθός του καγκελαρίου Γκίντερ Σότερ συνέχισε να ασκεί το ρόλο του συντονιστή.

Πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο Ντονμπάς και στις εγγυήσεις ασφάλειας, αν και οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Τα τρία σκέλη των συζητήσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουκρανία και η Ευρώπη ολοκληρώνουν εδώ και σχεδόν ένα μήνα ένα ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, το οποίο αρχικά θεωρήθηκε ότι ευνοούσε τη Ρωσία.

Πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι τα μέρη συζητούν τρεις βασικές πρωτοβουλίες: ένα πλαίσιο συμφωνίας, εγγυήσεις ασφάλειας και ένα έγγραφο που θέτει τα θεμέλια για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση.

Σύμφωνα με πηγές της WSJ, ο Λευκός Οίκος στοχεύει να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους.

Η αιχμή του Πιστόριους

Ο υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε πάντως τη σύνθεση των τρεχουσών συνομιλιών με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ως «μη ιδανική», αλλά ως «καλό σημάδι».

«Σίγουρα απέχει πολύ από το να είναι μια ιδανική για τέτοιες διαπραγματεύσεις. Όπως λένε όμως, μπορείς να χορέψεις μόνο με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πίστα», δήλωσε ο κ. Πιστόριους στο ARD και χαιρέτισε την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Βερολίνο ως «καλό σημάδι».

Εξέφρασε ωστόσο τις επιφυλάξεις του σχετικά με το εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα δεχόταν προτάσεις ειρήνης αντί να συνεχίσει τον πόλεμο: «Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Επομένως, δεν θα με εξέπληττε αν κατέληγε έτσι. Ελπίζω σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Αύριο ο καγκελάριος Μερτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ενώ αργότερα αναμένεται η άφιξη των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας και αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.