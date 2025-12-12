Αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες στη Θεσσαλονίκη, προειδοποιώντας με περαιτέρω κλιμάκωση στις κινητοποιήσεις τους, παρά την πρόσκληση Μητσοτάκη στο γραφείο του, με «όποια αντιπροσωπεία ορισθεί, να συζητήσουμε. Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο».

Μετά τη δυναμική είσοδο των αγροτικών μηχανημάτων στον εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού της συμπτρωτεύουσας, οι εκπρόσωποι του κλάδου έστειλαν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.



«Θέλουν λοιπόν το διαίρει και βασίλευε. Εμείς ζητάμε πρώτα από όλα να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους, που χτυπάνε τους αγρότες. Και μετά θα το δούμε το εάν θα μπορέσουμε να πάμε να συζητήσουμε», εκτίμησε τον σκοπό της κίνησης του πρωθυπουργού, παραμονές των εορτών, εκπρόσωπος του κλάδου και ξεκαθάρισε τις προϋποθέσεις για μία πρώτη προσέγγιση.

«Το Σάββατο γίνεται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια και θα απαντήσουμε όπως πρέπει. Με σύνεση, με ευπρέπεια και όπως εμείς θα ορίζουμε. Δε θα πάει κανείς», συμπλήρωσε.

«Δεν κάνουμε πίσω. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε στην κυβέρνηση, ότι αν δεν δοθούν λύσεις ουσιαστικές λύσεις… Ο αγώνας αυτός είναι όλης της Ελλάδας και πρέπει να τον τραβήξουμε μέχρι τέλους», διεμήνυσε εκπρόσωπος των αγροτών, μιλώντας στους συγκεντρωμένους συναδέλφους του.

Όπως τόνισε, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο στην επιβίωση των παραγωγών, αλλά την ίδια τη διατροφική ασφάλεια της χώρας: «Είναι λύσεις όχι μόνο για μας… αλλά είναι για όλον τον ελληνικό λαό. Για να ξέρουμε τι θα τρώμε τα επόμενα χρόνια».

Κατά του «γραφειοκρατικού παραλογισμού» οι άνθρωποι του μόχθου

Οι αγρότες απέρριψαν κατηγορηματικά τη λογική των επιδοματικών ενισχύσεων, κάνοντας λόγο για γραφειοκρατικό παραλογισμό, που δε λύνει το πρόβλημα του κόστους παραγωγής. «Έχουμε καταντήσει μια χώρα των επιδομάτων. Επίδομα για το ένα, επίδομα για το άλλο. Τρέχουμε όλη μέρα στα λογιστικά γραφεία να φτιάξουμε χαρτιά», κατήγγειλε χαρακτηριστικά έτερος ομιλητής. Μάλιστα, άσκησε δριμεία κριτική στο Υπουργείο Οικονομικών για τα κριτήρια που τίθενται: «Ό,τι του κατεβαίνει του Χατζηδάκη στο κεφάλι, το εφαρμόζει. Έχεις 9.999; Παίρνεις επίδομα. Έχεις 10.001 ευρώ; Δεν παίρνεις επίδομα».

Ιδιαίτερα οξυμένο ήταν το κλίμα αναφορικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις προσκλήσεις για διάλογο, τις οποίες οι αγρότες χαρακτήρισαν ως προσχηματικές κινήσεις τακτικής. «Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί πολλές μεθόδους. Βρίσκει και πρόθυμους να πάνε να συζητήσουν τώρα», ανέφερε ένας ομιλητής, ενώ ο δεύτερος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής σε προκαθορισμένες συναντήσεις υπό όρους: «Δεν θα πάει κανείς. Μη διανοηθεί και πάει κανείς στη Βουλή. Αυτά είναι του ποδαριού για να μπορέσει να μας διασπάσει».

Οι διαμαρτυρόμενοι επέμειναν ότι τα προβλήματα της ακρίβειας και του κόστους ενέργειας καθιστούν αδύνατη την παραγωγή. «Για να μπορούμε να πληρώνουμε το ρεύμα, για να μπορούμε να έχουμε δουλειά εδώ. Δουλειά όμως με ένα μισθό που τα παιδιά μας θα μπορούν να ζούνε» τόνισαν.