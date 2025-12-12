Σε ένα κλίμα ηλεκτρισμένο στον απόηχο τόσο των αγροτικών κινητοποιήσεων αλλά και της έντονης συνεδρίασης υπό τον Τσιάρα τις προηγούμενες μέρες, συνεδριάζουν ξανά οι βουλευτές, αυτή την φορά υπό τον πρωθυπουργό με αφορμή τον κρατικό προϋπολογισμό του ’26.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα προς τους διαμαρτυρόμενους βουλευτές και ταυτόχρονα κάλεσε σε ανοιχτό διάλογο τους αγρότες στο γραφείο του τη Δευτέρα.

Ο πρωθυπουργός, ξεκίνησε την ομιλία του με ειδική αναφορά στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup. Όπως είπε ενδεικτικά «σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη – χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό».

Με νόημα πρόσθεσε «πού είναι όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση; Τους αφήνουμε στο χθες. Εμείς κοιτάμε το αύριο».

Επιμένοντας για τον αγροτικό τομέα, είπε πως «φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι. Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία» για να προσθέσει πως «περιμένω την Δευτέρα στο γραφείο μου, όποια αντιπροσωπεία ορισθεί, να συζητήσουμε. Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο».

Το καρφί Μητσοτάκη στους βουλευτές

Με αιχμή προς τους βουλευτές τόνισε «έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά».

Όπως είπε, «είμαστε παρόντες για να δώσουμε όλες τις μάχες που έρχονται. Στο κάλεσμα δεν περισσεύει κανείς. Συσπειρώνοντας τη βάση μας και απευθυνόμενοι και σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες. Το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών δεν θα είναι κομματικό, αλλά στοίχημα υπαρξιακό: Αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή «Ακυβέρνητη Πολιτεία», όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία».

Τι είπε για προϋπολογισμό

Τέλος, αναφερόμενος στον προϋπολογισμό είπε «ο φετινός προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός, ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός. Με μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη. Τους νέους και τις οικογένειες. Που φροντίζουν τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους. Και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχών».

«Σχέδιό μας δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026 – Προδιαγράφει και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030. Σε μία χώρα διαφορετική από αυτήν που παραλάβαμε. 2,9 δις θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Κωστής Χατζηδάκης ενημέρωσε αναλυτικά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τον κρατικό προϋπολογισμό που ξεκινά η πενθήμερη συζήτηση του σήμερα στις 15.00.

Τι είπε ο Χατζηδάκης – Τα δύο πλεονεκτήματα της Ελλάδας

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τόνισε ότι «ο προϋπολογισμός του 2026 χτίζει πάνω σε σειρά επιτευγμάτων των τελευταίων ετών και ενισχύει τη θετική προοπτική για την Ελληνική Οικονομία με ισχυρή ανάπτυξη, μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις με κοινωνικό και εθνικό πρόσημο. Θεμέλιο της οικονομικής πολιτικής είναι η δημοσιονομική σοβαρότητα αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που συνεχίζονται. Οι οποίες περιλαμβάνουν και τη μεταρρύθμιση στο σύστημα καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων, διότι το μέλλον για τη γεωργία πρέπει να βασίζεται σε ένα σύστημα δίκαιης κατανομής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μεταξύ των αγροτών».

Όπως είπε, η χώρα μας «έχει δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα σημαντικά σε ένα διεθνές σκηνικό αβεβαιότητας και ανακατατάξεων: πολιτική σταθερότητα και ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό υπέρ των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά σε όλους τους τομείς. Και η Νέα Δημοκρατία στέκεται στο πολιτικό σκηνικό ως η μοναδική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής».

Πετραλιάς: Γιατί ξεχωρίζει ο φετινός προϋπολογισμός

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, ξεκίνησε την αναφορά του με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη. Όπως είπε, «μέσα από τη μεγάλη επιτυχία έρχονται κ μεγάλες ευθύνες, με μεγαλύτερη ευθύνη να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών».

Στη συνέχεια, τόνισε πως «ο φετινός προϋπολογισμός ξεχωρίζει για τα μεταρρυθμιστικά του χαρακτηριστικά καθώς προωθεί την εργασία και την πρόοδο. Και παράλληλα στηρίζει όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις του δημογραφικού και του στεγαστικού».

Και υπογράμμισε ότι «δίνει βασικά επιχειρήματα σε βουλευτές για υπεράσπιση προϋπολογισμού.