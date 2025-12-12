Το «Βήμα» ξεκίνησε ένα ταξίδι έξι ωρών από την Αθήνα προς τη Λάρισα, ένα ταξίδι που υπό διαφορετικές συνθήκες διαρκεί λιγότερο από τέσσερις ώρες. Στόχος ήταν να βρεθεί στο μπλόκο της Νίκαιας.

Το μπλόκο των αγροτών, το οποίο έχει μετατραπεί σε κέντρο αποφάσεων. Το ίδιο θα γίνει και το Σάββατο 13 Δεκέμβρη με την Πανελλαδική Διάσκεψη των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Στο δρόμο από την Αθήνα προς τη Λάρισα συναντά κανείς πλέον, αρκετά τρακτέρ παραταγμένα, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν κλείσει διάφορους δρόμους για λόγους ασφαλείας.

Αγρότες όχι μόνο από τη Θεσσαλία, αλλά και από την υπόλοιπη χώρα, δήλωσαν στο «Βήμα» ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, αλλά και να τον κλιμακώσουν.

«Τα προβλήματα και τα αιτήματά μας είναι διαχρονικά»

Ο Βασίλης Μαυροσκάς, εκπρόσωπος του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια αναφέρει χαρακτηριστικά, «θα ακολουθήσουν μία σειρά από τοπικές δράσεις σε κάθε μπλόκο». Μάλιστα, σχολίασε και τα επεισόδια που έχουν σημειωθεί σε διάφορα μπλόκα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών εξηγώντας πως: «λόγω της αστυνομοκρατίας, βγαίνουμε εκτός ορίων. Είμαι 60 χρονών και έχω πάει σε πολλές κινητοποιήσεις, αυτά που συμβαίνουν τώρα δεν έχω δει ποτέ».

Από τη δική του πλευρά, ο Μίμης Τσακανίκας, από το μπλόκο στο Κάστρο της Βοιωτίας, αναφέρει ότι πρόκειται να ακολουθήσει κλιμάκωση τις επόμενες μέρες, ενώ τονίζει πως «βάλαμε τα νέα παιδιά μπροστά στον αγώνα μας, κι εμείς οι παλιότεροι κάναμε πίσω». Συνεχίζει δε, «τα προβλήματα και τα αιτήματά μας είναι διαχρονικά. Τους (σ.σ. αρμόδιους της κυβέρνησης) τα ξαναδώσαμε και φέτος γραπτά».

«Δεν μπορούμε να παράξουμε, έτσι ώστε να ζήσουμε»

Φτάνοντας στο μπλόκο της Νίκαιας κάποιος μπορεί να αντιληφθεί ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο σύνθετα από αυτά που μπορεί κάποιος να έχει αντιληφθεί. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς όλων των ηλικιών δίνουν το παρών. Παιδιά 21 χρονών βρίσκονται εκεί και μάχονται για το μέλλον τους, γονείς με τα παιδιά τους, γυναίκες, άνδρες, νέοι, γέροι, όλοι είναι εκεί. «Είμαστε για 11η ημέρα εδώ, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης πλέον», ο Γιάννης Κουκούτσης, εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου.

«Δεν μπορούμε να παράξουμε, έτσι ώστε να ζήσουμε και αυτό μας κάνει να βγαίνουμε στο δρόμο. Ζούμε σε μία εποχή, όπου τα προϊόντα που παράγουμε έχουν υψηλά κόστη και δεν μπορούμε να τα διαθέσουμε εύκολα», τονίζει ο Νίκος Γούσιος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ενιπέας Φαρσάλων. Ο Ρίζος Μαρούδας, Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, προσθέτει: «αν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα, τα προϊόντα που έρχονται θα είναι και αμφιβόλου ποιότητας και πιο ακριβά στο τραπέζι».

Οι αγρότες εκφράζουν την αγωνία τους και το φόβο τους για το μέλλον. Οι απαντήσεις που παίρνουν είναι ελλιπείς ή δεν καλύπτουν καθόλου τα βασικά τους αιτήματα. Για αυτό και σκέφτονται να κλιμακώσουν κι άλλο τον αγώνα τους. Μάλιστα, το απόγευμα της Παρασκευής, πρόκειται να προχωρήσουν σε μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ έξω από τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην πόλη της Λάρισας.

Στο μπλόκο της Νίκαιας και ο Σωκράτης Φάμελλος

Η επίσκεψη του Σωκράτη Φάμελλου στο μπλόκο της Νίκαιας συνέπεσε με την αποστολή του «Βήματος» εκεί. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνομίλησε με αγρότες από διάφορα μπλόκα σε όλη την ηπειρωτική χώρα, άκουσε τα αιτήματά τους και στάθηκε στο πλευρό τους. «Είμαστε δίπλα στους αγρότες, γιατί ο αγώνας των αγροτών σε όλη την Ελλάδα, είναι αγώνας για την ανάπτυξη όλης της χώρας και εθνικής σημασίας», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του.

Μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελλος σε δηλώσεις του στο «Βήμα» τόνισε ότι: «Ο αγώνας των αγροτών μας αφορά όλους μας και για αυτό είμαστε εδώ».

Μία ανάσα από τα προβλήματά τους

Το βράδυ στα μπλόκα οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής παραμένουν εκεί. Καίνε ξύλα και ανάβουνε φωτιά, για να ζεσταθούν. Απλώνουν ψησταριές με κάρβουνα, για να φάνε σουβλάκια, μπιφτέκια, πίτες, αλλά και άλλα προϊόντα δικής τους παραγωγής, ή των ανθρώπων που τους στηρίζουν.

Μαζεύονται σε παραπήγματα που έχουν στήσει και τρώνε όλοι μαζί. Πίνουν κρασί και αναψυκτικά. Παίζουν χαρτιά και συζητάνε. Απέξω παιδιά τρέχουν και παίζουν μεταξύ τους. Ενώ το βράδυ της Πέμπτης υπήρχε και συναυλία αλληλεγγύης με τους αγρότες να τραγουδάνε για τον αγώνα τους γύρω από τη φωτιά.