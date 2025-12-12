Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν αγρότες από διάφορα μπλόκα κυρίως από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Οι αγρότες αναφέρουν ότι ο αποκλεισμός του λιμανιού θα είναι συμβολικός και δεν θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Στο σημείο υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η κεντρική πύλη του λιμανιού έχει κλειδωθεί ώστε να μην επιτραπεί η είσοδος σε κανέναν από τους διαδηλωτές.

<br />

Αγρότες στο ΒΗΜΑ: Αν δεν δοθούν λύσεις, θα το τραβήξουμε μέχρι τέλους

«Οι πληρωμές που έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν λειψές. Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι έχουμε φτάσει στο αμήν και πρέπει να δώσει λύσεις στα προβλήματα μας τώρα. Για μας δεν υπάρχει αύριο αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση» είπε στο ΒΗΜΑ ο Νίκος Αποστολόπουλος, 38 χρόνων, αγρότης από την Ημαθία που βρίσκεται με συναδέλφους του στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κινητοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Έχουμε δίκιο και δεν κάνουμε πίσω. Αν δεν δοθούν λύσεις, θα το τραβήξουμε μέχρι τέλους. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμενη. Όποιος πάει να συζητήσει τώρα μαζί της δίνει χέρι βοηθείας και υπονομεύει τον αγώνα μας» είπε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Τζέλλας πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Αναφερόμενος στις σημερινές συλλήψεις στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι «πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα των εμπλεκομένων και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες που προβλέπονται».

<br />

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει απαντήσεις στα αιτήματα μας από την κυβέρνηση και η πρόθεση μας είναι να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας» ανέφερε ο Θωμάς Μόσχος από την περιοχή της Σιάτιστας ο οποίος συμμετέχει στην κινητοποίηση.

Τα τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη

Στο μπλόκο της Θεσσαλονίκης έχουν προσχωρήσει και αγρότες από το μπλόκο της Χαλκηδόνας που είχαν ξεκινήσει με τα τρακτέρ τους προς τα διόδια των Μαλγάρων για να συναντηθούν με συναδέλφους τους και να συνεχίσουν όλοι μαζί, σε μηχανοκίνητη πορεία προς λιμάνι.

Από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» είχαν ξεκινήσει 17 τρακτέρ, ενώ η πομπή κινήθηκε από την Μουδανίων προς την Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη συνέχεια, διασχίζοντας την Εγνατία, έφτασε στο λιμάνι, ενώ από το Δερβένι είχαν ξεκινήσει αγρότες με Ι.Χ.