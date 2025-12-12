Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της χώρας καθώς εμφανίζονται ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους και στις δυναμικές κινητοποιήσεις τους που κλιμακώνονται.

Σήμερα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη καθώς οι αγρότες της Βορείου Ελλάδος σχεδιάζουν τον αποκλεισμό του, προσερχόμενοι σε αυτό με τα τρακτέρ και τα γεωργικά τους μηχανήματα.

Σημαντική είναι και η αυριανή ημέρα καθώς οι αγρότες θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας όπου και θα αποφασιστούν για τα επόμενα βήματά τους.

Στο μεταξύ αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε νέες κινητοποιήσεις.

Καβάλα – Ηγουμενίτσα

Αγροτοκτηνοτρόφοι της Καβάλας πέταξαν γάλα, άχυρα, σταφύλια και τομάτες στην είσοδο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ενώ αγροτοκτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας επιχείρησαν να αποκλείσουν συμβολικά το διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν δύο φραγμούς στο διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου περιπολικό κάθετα στον δρόμο απέκοψε τον δρόμο των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Τελικά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι απέκλεισαν συμβολικά το ένα από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού.

Κοζάνη

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Μαυροδένδρι Κοζάνης προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κεντρική Εύβοια

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους παραμένουν και δηλώνουν οι αγρότες της κεντρικής Εύβοιας, που για τον σκοπό αυτό προχώρησαν σε αποκλεισμό της νέας γέφυρας της Χαλκίδας, για περίπου μία ώρα το πρωί και μία ώρα το απόγευμα.

Από τις 7:00 έως 8:30 το απόγευμα έκλεισε εκ νέου η υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, από αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που βρίσκονται από χθες σε αυτό το μπλόκο, οι οποίοι είναι κυρίως προερχόμενοι από την κεντρική Εύβοια, ενώ προς ενίσχυση του μπλόκου καταφθάνουν στο σημείο και αγρότες από την Βόρεια Εύβοια.

Το πρωί έκλεισε επίσης για μιάμιση ώρα η υψηλή γέφυρα. Οι αγρότες που είναι συγκεντρωμένοι στο σημείο δηλώνουν ότι θα παραμείνουν ενωμένοι στα μπλόκα μέχρι οι διεκδικήσεις τους να ικανοποιηθούν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αποκλεισμού της υψηλής γέφυρας, παρέμεινε ανοιχτό το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην παλαιά γέφυρα, καθώς πραγματοποιούνταν περιφορά της εικόνας του Αγίου Σπυρίδωνα.

Στα Πράσινα Φανάρια

Στα Πράσινα Φανάρια το απόγευμα της Πέμπτης παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών μοίρασαν ένα τόνο τρόφιμα σε διερχόμενα αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα και το ίδιο αδιέξοδο τόνισαν, σημειώνοντας ότι «είναι δίκαιος ο αγώνας των αγροτών».

Αποκλεισμένος ο Προμαχώνας

Για ακόμα μια μέρα εκατοντάδες νταλίκες, είναι ακινητοποιημένες και τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, σχηματίζεται ουρά χιλιομέτρων.

Οι νταλίκες είναι σε αναμονή από τις 12: 30 το μεσημέρι της Πέμπτης, που ξεκίνησε ο αποκλεισμός του μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι για ένατη συνεχή ημέρα βρίσκονται στον Προμαχώνα.

Ξαναμιλούν σήμερα Χατζηδάκης, Τσιάρας – αγρότες

Χωρίς «λευκό καπνό» ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Η συνάντηση θα συνεχιστεί σήμερα στις 10:00 το πρωί, αφού και από τις δύο πλευρές επιχειρείται να υπάρξει μια συμφωνία, που ωστόσο προαπαιτεί την επίλυση τεχνικών θεμάτων.

Λίγο μετά τις 5 έφτασαν στο γραφείο του κ. Χατζηδάκης πάνω από δώδεκα εκπρόσωποι αγροτών, όπως επίσης και κτηνοτρόφων από την Κρήτη.

Τα βασικά τους αιτήματα είναι να έχουν ίδιες τιμές με την υπόλοιπη χώρα και το δεύτερο είναι να εξισωθούν τα δικαιώματα όσων αδίκησε, κατά τους ίδιους, η εφαρμογή της τεχνικής λύσης, κάτι το οποίο δεν είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την κυβέρνηση.

Οι αγρότες ζητούν η τιμή του ρεύματος να πέσει στα επτά λεπτά ανά κιλοβατώρα, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται και θα γίνει προσπάθεια να πέσει και πιο χαμηλά.

Επίσης, ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων του αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες είναι και αυτό ένα αντικείμενο υπό εξέταση.

Οι αγρότες διαμηνύουν πως αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις στα αιτήματα τα οποία έχουν καταθέσει στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, όπως επίσης και στον κύριο Τσιάρα, αναμένεται να επανέλθουν τις επόμενες ημέρες με πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.