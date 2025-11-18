5 το πρωί: Οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Η επέτειος του Πολυτεχνείου – Η αλλαγή του καιρού
Ένα βήμα πριν την ενεργοποίηση φαίνεται πως βρίσκονται πολλά αγροτικά μπλόκα, ενώ καθοριστική αναμένεται να είναι η σημερινή συνάντηση στα Φάρσαλα.
1
Νέες κινητοποιήσεις και μπλόκα ετοιμάζουν οι αγρότες
- Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων: Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε φάση λήψης κρίσιμων αποφάσεων σχετικά με το αν θα προχωρήσουν σε δυναμικότερες κινητοποιήσεις, όπως μπλόκα και συγκεντρώσεις με τρακτέρ. Η αγανάκτηση τους μεγαλώνει και για αυτό πολλά μπλόκα βρίσκονται ήδη «ένα βήμα πριν» την ενεργοποίηση, όπως εξηγούν οι ίδιοι στο «ΒΗΜΑ».
- Καθυστερήσεις στις πληρωμές και πλήγμα από την ευλογιά: Κεντρικά αιτήματα των αγροτών είναι οι μεγάλοι χρόνοι καθυστέρησης στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά αδιέξοδα, καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που έχει αποδεκατίσει εκτροφές και επιβαρύνει τους κτηνοτρόφους. Ενώ ακόμα μερικά θέματα που θα θέσουν επί τάπητος είναι η προσέλκυση νέων στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, αλλά και οι λειψές υποδομές.
- Πριν τη Νίκαια τα Φάρσαλα: Η καθοριστική σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 18:30 στα Φάρσαλα, στη Θεσσαλία. Ενώ οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να παρθούν στη Νίκαια της Λάρισας την Κυριακή, όπου θα γίνει η εθνική σύσκεψη των αγροτών. Εκεί θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα, η μορφή και η ένταση των κινητοποιήσεων, καθορίζοντας ουσιαστικά το πώς θα κινηθεί ο αγροτικός κόσμος το επόμενο διάστημα.
2
Οι εορτασμοί για την επέτειο του Πολυτεχνείου - Πορείες σε όλη τη χώρα
- Η πορεία: Με μεγάλη συμμετοχή έλαβε χώρα χθες η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου. Όπως κάθε χρόνο, η πορεία κατέληξε στην αμερικανική πρεσβεία, ενώ μερίδα των μπλοκ που συμμετείχαν κινήθηκε και προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Μεγάλη πορεία έγινε και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας.
- Οι συλλήψεις: Κατά τη διάρκεια της πορείας έγιναν 35 προσαγωγές εκ των οποίων οι 13 έγιναν συλλήψεις. Η αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, που μετέφερε και φέτος η νεολαία της ΠΑΣΠ, ήταν η πρώτη που έφτασε στην αμερικανική πρεσβεία, ως προπομπός της κύριας πορείας των φοιτητικών και νεολαιίστικων οργανώσεων.
- Η στάση: Στη διαδρομή από το Πολυτεχνείο στην αμερικανική πρεσβεία η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου έκανε στάση στο Σύνταγμα, στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Όσοι βρίσκονταν στο σημείο έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο και φώναξαν συνθήματα πριν αποχωρήσουν.
3
Αλλάζει ο καιρός για δύο μέρες
- Το έκτακτο της ΕΜΥ: Σημαντική επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες στη βορειοδυτική χώρα προβλέπει η ΕΜΥ για δύο μέρες, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο που εξέδωσε. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν περιοχές του Ιονίου και της Ηπείρου.
- Οι περιοχές που θα επηρεαστούν: Σήμερα Τρίτη 18/11 και αύριο Τετάρτη 19/11 τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.
- Οι συμβουλές για την κακοκαιρία: Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε συμβουλές για την κακοκαιρία. Καλεί τους πολίτες, μεταξύ άλλων, να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, να αποφεύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους και να απομακρυνθούν από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
4
Η συμφωνία Γαλλίας - Ουκρανίας για τα Rafale
- Η συμφωνία: O πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπέγραψαν χθες μια επιστολή προθέσεων για την απόκτηση από το Κίεβο έως και 100 μαχητικών Rafale και άλλου αντιαεροπορικού εξοπλισμού από γαλλικές εταιρείες. Η επιστολή προθέσεων —η οποία δεν αποτελεί σύμβαση αγοράς και πώλησης— αναμένεται να υλοποιηθεί «σε χρονικό ορίζοντα περίπου 10 ετών».
- Ο στόχος: Η Ουκρανία στοχεύει, σύμφωνα με το Reuters, να αυξήσει τον μελλοντικό στόλο της στα 250 μαχητικά, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών F-16 και των σουηδικών Gripen. Το γραφείο του Μακρόν δήλωσε ότι ο στόχος είναι «να τεθεί η γαλλική αριστεία στη βιομηχανία όπλων στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας».
- Ελλάδα – Ουκρανία: Είχε προηγηθεί, μία μέρα πριν, η συμφωνία με τη χώρα μας, η οποία περιλαμβάνει επτά κομβικά σημεία: την κατάπαυση του πυρός και τις εγγυήσεις ασφαλείας, την αμυντική συνεργασία στα θαλάσσια drones, την ενεργειακή ανθεκτικότητα, την κυβερνοασφάλεια και τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.
5
Αλλάζει το IRIS από 1η Δεκεμβρίου
- Πληρωμή στις λιανικές συναλλαγές: Σε εφαρμογή τίθεται από 1/12 η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C), και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη διασύνδεση των υπόχρεων επιχειρήσεων με τη Φορολογική Αρχή και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στο Σημείο Πώλησης.
- Οι Τεχνικές Αλλαγές: Τροποποιούνται τα πρωτόκολλα διασύνδεσης των προηγούμενων αποφάσεων και ορίζεται ο τεχνικός τρόπος αποδοχής των άμεσων πληρωμών από τις επιχειρήσεις στο Σημείο Πώλησης, μέσω α) Tερματικού ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (POS), β) Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.
- Προθεσμίες Συμμόρφωσης για τους Φορείς:Έως 28/11 οι Πάροχοι Υπηρεσιών/Μέσων Πληρωμών για υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμμόρφωσης για εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές και έως πάλι 28/11 οι επιχειρήσεις εισαγωγής/κατασκευής/εμπορίας ΦΗΜ και κατασκευής/τεχνικής υποστήριξης/εγκατάστασης και λειτουργίας ERP για υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμβατότητας για εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές.
