Μετά την επίσκεψη του στην Ελλάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Παρίσι με στόχο την επικύρωση συμφωνιών σχετικά με την παροχή αντιαεροπορικών συστημάτων, μαχητικών αεροσκαφών και πυραύλων, ούτως ώστε να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη ικανότητα του ουκρανικού στρατού να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν μια επιστολή προθέσεων για την απόκτηση από το Κίεβο έως και 100 μαχητικών Rafale και άλλου αντιαεροπορικού εξοπλισμού από γαλλικές εταιρείες.

Ως ενίσχυση για την Ουκρανία στη μάχη της απέναντι στη ρωσική εισβολή, η συμφωνία προβλέπει πιθανά μελλοντικά συμβόλαια για την απόκτηση από την Ουκρανία 100 μαχητικών Rafale «με τα σχετικά όπλα τους», καθώς και του νέας γενιάς αντιαεροπορικού συστήματος SAMP-T που βρίσκεται σε ανάπτυξη, συστημάτων ραντάρ και drone.

Η επιστολή προθέσεων —η οποία δεν αποτελεί σύμβαση αγοράς και πώλησης— αναμένεται να υλοποιηθεί «σε χρονικό ορίζοντα περίπου 10 ετών», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Οι δύο πλευρές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι ετοιμάζουν συμφωνία

Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε προαναγγείλει την συμφωνία γράφοντας στο X πως: «Μια ιστορική συμφωνία έχει προετοιμαστεί με τη Γαλλία – θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας μας, της αντιαεροπορικής άμυνας και άλλων αμυντικών δυνατοτήτων».

Ο Μακρόν υποδέχτηκε τον Ζελένσκι με μια αγκαλιά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Βιγιακουμπλέ κοντά στο Παρίσι.

Εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για το πώς η Γαλλία θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη στρατιωτική υποστήριξη στην αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μακρόν είναι αντιμέτωπη με πολιτική, αλλά και δημοσιονομική αστάθεια.

Στόχος να έχει η Ουκρανία τουλάχιστον 250 μαχητικά

Ο Μακρόν δεσμεύτηκε τον περασμένο μήνα να προσφέρει περισσότερα μαχητικά Mirage, πέρα από τα έξι που είχε ήδη υποσχεθεί, καθώς και μια νέα παρτίδα πυραύλων Aster 30, που κατασκευάζονται από την ευρωπαϊκή εταιρεία MBDA, για τις αντιαεροπορικές συστοιχίες SAMP/T που χρησιμοποιεί η Ουκρανία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η επίσκεψη της Δευτέρας είχε σχεδιαστεί να αποφέρει ακόμη περισσότερα για την Ουκρανία.

Όπως ανέφεραν οι πηγές, δεν είναι απίθανο κάποια από τα αεροσκάφη που συμφωνήθηκε να παραλάβει η Ουκρανία, θα μπορούσαν να προέλθουν από τα γαλλικά αποθέματα, παρά το γεγονός ότι ο κύριος όγκος αφορά μακροπρόθεσμη παράδοση και αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Ουκρανίας να αυξήσει τον μελλοντικό στόλο της στα 250 μαχητικά, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών F-16 και των σουηδικών Gripen.

Σε ενημέρωση των μέσων πριν από την επίσκεψη Ζελένσκι, το γραφείο του Μακρόν δήλωσε ότι ο στόχος είναι «να τεθεί η γαλλική αριστεία στη βιομηχανία όπλων στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας» και «να της επιτραπεί να αποκτήσει τα συστήματα που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στη ρωσική επιθετικότητα».