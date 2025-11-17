«Είναι δεδομένο, ότι θα προχωρήσουμε σε μπλόκα και κινητοποιήσεις, απλώς ακόμα δεν ξέρουμε πώς και πότε ακριβώς θα γίνει», τονίζει ο Κωνσταντίνος Τζέλλας, Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Καρδίτσας, στο ΒΗΜΑ, αναφερόμενος στη σύσκεψη που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στα Φάρσαλα και τις επικείμενες αγροτικές κινητοποιήσεις. Η αγανάκτηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων για τα ελλιπή μέτρα στον πρωτογενή τομέα είναι συσσωρευμένη και έχει φτάσει στο απροχώρητο.

«Γίνονται πράγματα, αλλά υπάρχει ένα επικοινωνιακό αλαλούμ»

Στις 18:30, θα παρθούν όλες οι αποφάσεις για το τι θα κάνουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, μίας περιοχής που έχει υποστεί αρκετά δεινά. Ακόμα, δεν έχουν αποζημιωθεί από τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel το Σεπτέμβριο του 2023, ενώ περιμένουν τις «παγωμένες» επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα ζώα τους να θανατώνονται εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και χιλιάδες προϊόντα «εξαφανίζονται» λόγω της έλλειψης πρώτων υλών. Σταδιακά τα δεινά της παραγωγής μεγαλώνουν με την κυβέρνηση να μην παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο, για να βοηθήσει.

Πώς θα γίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις;

Ο Χρήστος Σιδερόπουλος, μέλος των αγροτικών συνεταιρισμών Λαρισαίων Αγροτών, περιγράφει στο ΒΗΜΑ, πώς οι αγρότες σχεδιάζουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις. «Πολύ σοβαρά τα πράγματα. Τα τρακτέρ θέλουν προσοχή», αναφέρει αρχικά. Ωστόσο, σημειώνει ότι σκοπός τους είναι να κάνουν μπλόκα μέσα στη μέση του δρόμου και όχι περιφερειακά. «Στόχος μας είναι να πιέσουμε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα», συμπληρώνει.

«Δεν έχουν καμία οικονομική ενίσχυση και στήριξη»

Ο ίδιος τονίζει ότι οι νέοι αγρότες μπορεί να έχουν απειρία λόγου, αλλά «εμείς οι παλιότεροι που έχουμε εμπειρία πρέπει να βοηθήσουμε. Γιατί οι κινητοποιήσεις πρέπει να εξηγηθούν στην κοινωνία, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει γιατί κάνουμε αυτά που κάνουμε».

«Υπάρχει φόβος για τις πληρωμές»

«Το ένα πρόβλημα είναι οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες καθυστερήσανε. Συνήθως τις λαμβάναμε στις 15 Οκτώβρη για το τρέχον έτος, και ακόμα δεν ξέρουμε το ποσό που θα πάρουμε», σημειώνει ο κύριος Τζέλλας στο ΒΗΜΑ.

Την ίδια ώρα, ο Παύλος Σατολιάς, Πρόεδρος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και Πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ-Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, εξέφρασε το φόβο του για το εάν τελικά δοθούν τα επιδόματα που τους αναλογούν. «Υπάρχει φόβος για τις πληρωμές πώς και πότε, ακόμα και αν θα δοθούν», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο κύριος Σατολιάς στο ΒΗΜΑ.

Οι καθυστερήσεις όμως, αδιαμφισβήτητα έχει προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στους αγρότες και στις σοδιές τους. Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για το θέμα της πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων, ανέφερε ότι: «Αυτή την ώρα είμαστε ανάμεσα στην εύλογη πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θέλει να δημιουργηθεί ένα σύστημα απολύτως διαφανές, με ένα υβριδικό τρόπο το 2025 και με ένα οριστικό τρόπο το 2026, και από την άλλη πλευρά την πίεση των αγροτών, που επίσης εύλογα θέλουν να πληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν».

Επιπλέον, πρόσθεσε: «Προσωπικά, είμαι αποφασισμένος να κάνω οτιδήποτε προκειμένου να πληρωθούν έγκαιρα οι αγρότες μας και να επιβραβευτούν από το καινούργιο σύστημα οι έντιμοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι».

Μάλιστα, όπως σημείωσαν έντονα τα ποσά που πρόκειται να πάρουν δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Επί παραδείγματι, τα ποσά που έχουν ανακοινώσει ότι θα δοθούν και αυτά που υπολογίζουν είναι 6 με 7 ευρώ ανά στρέμμα.

«Είναι δεδομένο, ότι θα προχωρήσουμε σε μπλόκα»

«Είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις, αλλά πλέον δεν είναι κύριο θέμα οι πληρωμές στη σύσκεψη που θα έχουμε στα Φάρσαλα», επισημαίνει στο ΒΗΜΑ ο Χρήστος Σιδερόπουλος. Όπως είπε και με τη σειρά του ο κύριος Τζέλλας ναι μεν οι πληρωμές είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι το μόνο, «υπάρχουν και άλλα προβλήματα».

Υποδομές και ΕΕ

Τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος την Τρίτη στα Φάρσαλα είναι πολλά. Κτηνοτρόφοι και αγρότες έχουν πάρει την απόφαση να φτάσουν μέχρι το τέρμα, καθώς βλέπουν τον κλάδο τους να αποδεκατίζεται. Ταυτόχρονα, αυτό που σημειώνουν είναι ότι η κρίσιμη στιγμή των αποφάσεων και η ημερομηνία «κλειδί» για το αύριο του κλάδου θα είναι η Κυριακή 23 Νοεμβρίου, όπου πανελλαδικά όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα θα βρεθούν στη Νίκαια της Λάρισας.

«Τα μέτωπα που είναι ανοιχτά είναι πολλά. Η κρίση της ευλογιάς είναι ανοικτό μέτωπο, η οργάνωση για τις υποδομές επίσης», επισημαίνει ο κύριος Σατολιάς. «Η ευλογιά και οι αποζημιώσεις από τον Daniel είναι μερικά από τα ζητήματα που επηρεάζουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους», συμπληρώνει ο κύριο Τζέλλας.

«Δεν κάνουν κάτι για να προστατεύσουν τους κτηνοτρόφους»

Ταυτόχρονα, ο κύριος Σιδηρόπουλος υπογραμμίζει ότι «είμαστε εκτός προγράμματος και εκτός ΕΕ. Η ευλογιά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σημαντικό θέμα στις διασκέψεις είναι και η αγροτική πολιτική για τους νέους, πώς θα τους “πάρουμε”. Δεν είναι πλέον κύριο ζήτημα οι πληρωμές. Γίνονται πράγματα, αλλά υπάρχει ένα επικοινωνιακό αλαλούμ». Για αυτό και οι ίδιοι δεν κάνουν πίσω για τις επερχόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ερωτηματικά με το εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Πολλά έχουν ακουστεί για το εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μία άμεση λύση στο πρόβλημα. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον ΕΟΦ, αλλά και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, δεν έχουν δοθεί σε πλήρη κυκλοφορία τα εμβόλια που υπάρχουν. Η επίσημη σελίδα της Κομισιόν σημειώνει πως σε ό,τι αφορά τις μεταδοτικές ζωικές νόσους, και ειδικά για την περίπτωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ισχύει ότι: «ο εμβολιασμός μπορεί να επιτραπεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που υπάρχουν είναι δύο, αλλά όπως τονίζουν οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς μόνο σε εκτεταμένη έκρηξη των κρουσμάτων συνιστάται ο εμβολιασμός, αλλά όχι ο μαζικός.

«Η κυβέρνηση ακούει τους πανεπιστημιακούς που λένε ότι δεν υπάρχουν εμβόλια. Και καλά κάνουν. Όμως, από εκεί και πέρα δεν κάνουν κάτι για να προστατεύσουν τους κτηνοτρόφους που θανατώνουν τα ζώα τους», τονίζει ο κύριο Σιδηρόπουλος. «16.000 οικογένειες έχουν θανατώσει τα ζώα τους και πέρα από κάτι γελοία ποσά που πήρανε, δεν έχουν καμία οικονομική ενίσχυση και στήριξη», συνεχίζει. Ενώ ο ίδιος, το φέρνει ως αντιπαραβολή με εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν για αγροτικούς συμβούλους σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ανά την Ελλάδα, ενώ θα μπορούσαν να είχαν δοθεί σε αυτές τις οικογένειες.

«Αυτές οι οικογένειες δεν έχουν μπει ούτε σε λίστα για επίδομα ανεργίας, ούτε σε κάποια άλλη επιδότηση», καταλήγει ο κύριος Σιδηρόπουλος.

Μια ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Εκεί που ελπίζουν πλέον οι κτηνοτρόφοι είναι στις χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς σε αυτές δεν επιβιώνει ο ιός. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες πολλοί εκτροφείς θανατώνουν τα ζώα που προσβάλλονται από τη νόσο και δεν αποζημιώνονται. Με αποτέλεσμα η παραγωγή να σταματάει, να μην παράγουν τα προϊόντα τους και να μην διοχετεύουν πολλά αγαθά στην αγορά.

Όλα αυτά πρόκειται να επηρεάσουν και τους καταναλωτές, αφού η απουσία της πρώτης ύλης, όπως είναι το γάλα, θα επιφέρει έλλειψη και στα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα τυριά, όπως η φέτα. Μάλιστα, το έντονο πρόβλημα αναμένεται να αρχίσει να φαίνεται από τον Μάρτιο του 2026.

Είναι φανερό πως τα ζητήματα στον πρωτογενή τομέα παραγωγής είναι πολλά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μπλόκα και τις αγροτικές κινητοποιήσεις που δρομολογούνται.