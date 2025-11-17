Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται κανονικά στο κέντρο της Αθήνας, καθώς σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε εφαρμογή λόγω της ημέρας.

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτηρίου οι οργανώσεις των φοιτητών κι οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης τους στο κέντρο της Αθήνας.

Από το συγκρότημα του Πολυτεχνείου ξεκίνησαν οι Σύλλογοι του ΕΜΠ, ενώ οι κομματικές νεολαίες άρχισαν να συγκεντρώνονται σε σημεία πέριξ των Χαυτείων και στην Ομόνοια.

Του συλλαλητηρίου προπορευόταν ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 και ο Σύλλογος Φοιτητών του ΕΜΠ.

Πλήθος κόσμου στο Πολυτεχνείο

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων προσέρχονται από το πρωί στο ιστορικό κτηριακό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, για να αποτίσουν φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973.

Η συγκίνηση όσων έζησαν τα γεγονότα, αλλά και ο ενθουσιασμός των νέων και των μικρών παιδιών —υπό τους ήχους τραγουδιών που «σφράγισαν» την εξέγερση των φοιτητών, την πτώση της Χούντας και τη Μεταπολίτευση— συνθέτουν το σκηνικό στο προαύλιο του Πολυτεχνείου.

Ισχυρό «παρών» έχουν δώσει από το πρωί πολλά σχολεία της Αθήνας, αλλά και των γύρω περιοχών και της περιφέρειας, ενώ πλήθος κόσμου έφτασε στην αμερικανική πρεσβεία για την καθιερωμένη πορεία.

Προσαγωγές και συλλήψεις

Σε περισσότερους από χίλιους ελέγχους έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ στο πλαίσιο των μέτρων για το Πολυτεχνείο. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 1.072 έλεγχοι, με την αστυνομία να προχωρά σε 35 προσαγωγές εκ των οποίων οι 13 έγιναν συλλήψεις.

Η αιματοβαμμένη σημαία

Η αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, που μεταφέρει όπως κάθε χρόνο η Νεολαία της ΠΑΣΠ έφθασε στις 16:20 μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, ως προπομπός της κύριας πορείας των φοιτητικών και νεολαιίστικων οργανώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Λίγο μετά το πέρας των ομιλιών και την αποχώρηση των πρώτων οργανωμένων ομάδων από τον χώρο του Πολυτεχνείου στις 14:30, για την συγκέντρωση του κυρίου κορμού της πορείας, η νεολαία της ΠΑΣΠ άνοιξε την σημαία έξω από τις πύλες του ιστορικού κτηρίου.

Αμέσως μετά και κάτω από τη διακριτική επιτήρηση διμοιρίας αστυνομικών δυνάμεων καθ’ όλη τη διάρκεια, ξεκίνησε την πορεία της διαμέσου της οδού Ακαδημίας προς το κέντρο της Αθήνας.

Το μεσημέρι, η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου έκανε μια συμβολική στάση μπροστά στο άτυπο μνημείο στο Σύνταγμα όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών.

Προς στιγμήν, οι δυνάμεις των ΜΑΤ αιφνιδιάστηκαν, όμως δεν προέκυψε κάποια ένταση, καθώς απλώς φωνάχτηκαν συνθήματα («αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» κ.ά.).

Μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών συμμετέχοντες στο μπλοκ έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα μπροστά από τη διέλευση της σημαίας.

Φτάνοντας στην πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν επίκαιρα της επετείου συνθήματα και μετά ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου έψαλλαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο.

Στη συνέχεια, κάλυψαν εκ νέου τη σημαία και αποχώρησαν.

Ανοιχτοί οι σταθμοί του Μετρό

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας άνοιξαν σταδιακά όλοι οι σταθμοί του μετρό.

Προηγουμένως οι συρμοί διέρχονταν από τους σταθμούς «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο», «Ευαγγελισμός» και «Μέγαρο Μουσικής» χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Δείτε εικόνες από την πορεία στην Αθήνα









Σπυρόπουλος: «Στα χέρια όλων μας να αγωνιστούμε για μία Ελλάδα με δημοκρατία, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου»

«Βρισκόμαστε εδώ, όπως κάθε χρόνο, να τιμήσουμε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για να υπάρχει σήμερα δημοκρατία και ελευθερία», δήλωσε ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. Του ΠαΣοΚ στην πορεία του Πολυτεχνείου.

Είπε ότι «είναι πλέον στα χέρια της νέας γενιάς και όλων μας να αγωνιστούμε για μία Ελλάδα με δημοκρατία, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου απέναντι σε κάθε αυταρχισμό. Για μία Ελλάδα που λειτουργεί ως φάρος σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς πολέμους, αλλά με ειρήνη».

«Για μία νέα γενιά που αγωνίζεται για καλύτερη παιδεία και καλύτερη υγεία για όλους. Μία Ελλάδα ισχυρή προς όφελος της ποιότητας ζωής όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων», πρόσθεσε.

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο

Η Θεσσαλονίκη τίμησε την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου με πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Με αφετηρία την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, φοιτητές, μέλη σωματείων, εργαζόμενοι αλλά, ηλικιωμένοι και οικογένειες με παιδιά κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Πριν από την έναρξη της πορείας, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, έγιναν έξι προσαγωγές, από τις οποίες οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις, κατά περίπτωση, για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Στην Πάτρα, από νωρίς το απόγευμα συγκεντρώθηκαν πλήθη πολιτών, σωματείων, φοιτητών και μαθητών, με την πόλη να κινείται σε ρυθμούς διαδηλώσεων και αυξημένων μέτρων ασφαλείας, καθώς πραγματοποιήθηκαν δύο πορείες στο κέντρο της πόλης.

Η πρώτη πορεία ξεκίνησε από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και συνέχισε τη διαδρομή της με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων, συλλόγων και φορέων. Η Δεύτερη πορεία ξεκίνησε από το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οδό Κορίνθου, με μεγάλη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων και μαθητών.

Παράλληλα, στο Ηράκλειο φοιτητικοί σύλλογοι, φορείς, οικογένειες με παιδιά που θέλησαν να τιμήσουν το Πολυτεχνείο, βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την Πλατεία Ελευθερίας, όπου φοιτητές, μαθητές και πολίτες φώναξαν το διαχρονικό σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» και άλλα συνθήματα, ενώ λίγη ώρα αργότερα πραγματοποιήθηκε πορεία στους δρόμους.