Ωραία τα ζυμαρικά αλλά τις περισσότερες φορές χρειάζονται λίγο χρώμα. Και το χρώμα αυτό το δίνουν τα λαχανικά και τα μυρωδικά, άφθονα τώρα το φθινόπωρο, και γεμάτα γεύση. Αφού τα έχουμε, λοιπόν, ή -έστω- τα βρίσκουμε στους πάγκους της λαϊκής και στα μανάβικα, ας τα κρατήσουμε στο ψυγείο και ας εμπνευστούμε ωραίες, πολύχρωμες σάλτσες που θα κλειστούν σε βαζάκια και θα μπουν στην άκρη για όταν η ψυχή μας θα τραβάει μια ωραία, πλούσια μακαρονάδα. Η Ιωάννα Χαλμούκη έχει πολλές -και εξαιρετικά νόστιμες- ιδέες.

Arrabbiata με πανσέτα

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Υλικά για 4 άτομα

150 γρ. πανσέτα (κομμένη σε μικρά κυβάκια ή λωρίδες)

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 πιπερίτσα τσίλι ψιλοκομμένη

400 γρ. ντομάτες κονκασέ (ή φρέσκες ντομάτες τριμμένες)

1 κ.γ. πελτέ ντομάτας (προαιρετικά)

Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Φρέσκο μαϊντανό για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Πεκορίνο ή παρμεζάνα τριμμένα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι ή κατσαρόλα και σοτάρουμε την πανσέτα μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανή. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα σοτάρουμε κι αυτά σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσουν. Ρίχνουμε την καυτερή πιπερίτσα, χωρίς τα σπόρια, και ανακατεύουμε για λίγα δευτερόλεπτα για να βγάλει το άρωμά της. Προσθέτουμε τις ντομάτες και (προαιρετικά) τον πελτέ. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 10-15 λεπτά, μέχρι να δέσει. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε με αλάτι και πιπέρι. Αν η σάλτσα μας γίνει πολύ πηχτή, προσθέτουμε λίγο νερό ή, ακόμα καλύτερα, 2-3 κουταλιές από το νερό μέσα στο οποίο βράζουμε τα ζυμαρικά μας. Σερβίρουμε τη σάλτσα πάνω από τα μακαρόνια της επιλογής μας, πασπαλίζουμε με μαϊντανό και λίγο τυρί αν θέλουμε.

TIP: Ταιριάζει ιδανικά με σπαγγέτι ή πένες

Σάλτσα ψητής πιπεριάς Φλωρίνης με αμύγδαλα

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Υλικά για 4 άτομα

3 μεγάλες πιπεριές Φλωρίνης (ψημένες και ξεφλουδισμένες) ή 1 βάζο (περίπου 250 γρ.)

1/3 φλ. αμύγδαλα χωρίς φλούδα (καβουρδισμένα)

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. ξύδι βαλσάμικο ή κόκκινο

100 γρ. παρμεζανα τριμμένη

Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 κ.σ. μαϊντανό ή λίγη ξερή ρίγανη

Εκτέλεση

Ψήνουμε τις πιπεριές μέχρι να μαυρίσει η φλούδα τους. Στη συνέχεια, τις τοποθετούμε σε ένα σακουλάκι για 5 λεπτά, να «ιδρώσουν», τις ξεφλουδίζουμε και αφαιρούμε τα σπόρια. Αν χρησιμοποιούμε έτοιμες, από βάζο, τις στραγγίζουμε καλά. Καβουρδίζουμε ελαφρώς τα αμύγδαλα σε αντικολλητικό τηγάνι χωρίς λάδι μέχρι να πάρουν χρυσαφί χρώμα και να μυρίσουν. Στη συνέχεια, σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο στο ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσουν. Βάζουμε στο μπλέντερ τις πιπεριές, τα αμύγδαλα, το σοταρισμένο κρεμμύδι και σκόρδο, το ξύδι και την παρμεζάνα. Χτυπάμε καλά, να πάρουμε μια βελούδινη και πλούσια σάλτσα. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε 1-2 κουταλιές νερό ή λίγο ακόμα λάδι. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και μυρωδικά της επιλογής μας. Τη σερβίρουμε αμέσως ή τη διατηρούμε στο ψυγείο έως 4 μέρες.

Σάλτσα πέστο με βασιλικό και φιστίκι Αιγίνης

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Υλικά για 4 άτομα

1 φλ. φύλλα φρέσκου βασιλικού

1/2 φλ. φιστίκια Αιγίνης (καθαρισμένα, ανάλατα ή ελαφρώς αλατισμένα)

1/2 φλ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1/3 φλ. παρμεζάνα ή πεκορίνο τριμμένα

1 σκελίδα σκόρδο

Χυμό από 1/2 λεμόνι (προαιρετικά)

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε πλένοντας καλά τα φύλλα του βασιλικού και στεγνώνοντάς τα σε χαρτί κουζίνας ή σε σαλατιέρα. Βάζουμε στο μπλέντερ ή στο multi τα φιστίκια Αιγίνης και τα χτυπάμε ελαφρώς για να σπάσουν. Προσθέτουμε το βασιλικό, το σκόρδο, το τυρί και το χυμό λεμονιού (αν χρησιμοποιούμε). Αρχίζουμε να χτυπάμε το μείγμα και προσθέτουμε σταδιακά το ελαιόλαδο, μέχρι να δέσει η σάλτσα και να αποκτήσει κρεμώδη υφή. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε με αλάτι και πιπέρι ανάλογα με τα γούστα μας. Αν η σάλτσα είναι πολύ πηχτή, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ακόμη ελαιόλαδο ή 1-2 κουταλιές από το νερό μέσα στο οποίο βράσαμε τα ζυμαρικά με τα οποία θα τη συνοδεύσουμε.

Σάλτσα λιαστής ντομάτας με αμύγδαλα

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Υλικά για 4 άτομα

1 φλ. λιαστές ντομάτες σε λάδι (καλά στραγγισμένες)

1/3 φλ. αμύγδαλα καβουρδισμένα, χωρίς φλούδα

1 σκελίδα σκόρδο

1/2 φλ. ελαιόλαδο

2-3 κλωνάρια φρέσκο βασιλικό (προαιρετικά)

50 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

50 γρ. πεκορίνο τριμμένο

1 κ.σ. ξύδι βαλσάμικο ή χυμό λεμονιού

Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση