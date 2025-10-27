Μια μεγάλη πολύχρωμη σαλάτα είναι το τέλειο γεύμα για όλους: για εκείνους που προσέχουν, για εκείνους που βιάζονται, για εκείνους που θέλουν να τρώνε υγιεινά αλλά και για εκείνους που απλώς έχουν ζωηρή μαγειρική φαντασία και αρέσκονται στο να δημιουργούν συνδυασμούς λαχανικών, πρασινάδας, οσπρίων και ό,τι άλλο βάζει ο νους τους.

Τώρα, δε, στην καρδιά πια του φθινοπώρου, οι επιλογές είναι περισσότερες απ’ ό,τι σε κάθε άλλη εποχή του χρόνου. Τώρα τα μαρούλια και τα σπανάκια φιγουράρουν όλο σπιρτάδα στους πάγκους των μανάβικων, οι ρόκες μοσχοβολάνε και τα παντζάρια είναι πιο γλυκά από ποτέ. Εμείς προμηθευόμαστε όλα τούτα αλλά και άλλα λαχανικά και όσπρια και φτιάχνουμε τρεις διαφορετικές πολύχρωμες σαλάτες για να απολαμβάνουμε όλη τη φύση στο πιάτο μας.

Με κινόα, πίκλα αγκινάρας και μεσογειακά υλικά

Χρόνος προετοιμασίας: 25΄

Χρόνος μαγειρέματος: 15΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

150 γρ. κινόα

1 χούφτα φύλλα πράσινης σαλάτας (ρόκα, σπανάκι ή ανάμεικτα)

1 μικρό κολοκυθάκι σε λεπτές λωρίδες

10-12 ντοματίνια κομμένα στη μέση

200 γρ. ρεβίθια βρασμένα ή κονσέρβας (ξεπλυμένα και στραγγισμένα)

1 ώριμο αβοκάντο σε φέτες

6-8 απύρηνες ελιές (κατά προτίμηση Καλαμών)

6 καρδιές αγκινάρας πίκλα (από βαζάκι) κομμένες στη μέση

4 κ.σ. χούμους

Για το ντρέσινγκ

3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. χυμό λεμονιού

1/2 κ.σ. μουστάρδα

1/2 κ.σ. μέλι

1 κ.σ. ξίδι

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

Ξεπλένουμε καλά την κινόα και τη βράζουμε σε 300 ml νερό για 12-15 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει. Τη στραγγίζουμε και την αφήνουμε να κρυώσει.

Στο μεταξύ, φτιάχνουμε το ντρέσινγκ: Χτυπάμε σε ένα μπολ με το σύρμα το ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού, τη μουστάρδα, το μέλι, το ξίδι, αλάτι και πιπέρι, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Στρώνουμε σε μια μεγάλη σαλατιέρα τα φύλλα της πράσινης σαλάτας. Προσθέτουμε τη βρασμένη κινόα, το κολοκυθάκι, τα ντοματίνια, τα ρεβίθια, το αβοκάντο, τις ελιές και τις αγκινάρες.

Ραντίζουμε με το ντρέσινγκ, προσθέτουμε το χούμους, ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε τη σαλάτα αμέσως.

Με άγριο ρύζι, ψητό παντζάρι και γλυκοπατάτα

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος ψησίματος: 35΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

200 γρ. άγριο ρύζι

2 μέτρια παντζάρια καθαρισμένα και κομμένα σε κυβάκια

1 μεγάλη γλυκοπατάτα καθαρισμένη και κομμένη σε κυβάκια

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Φύλλα πράσινης σαλάτας (ρόκα, σπανάκι ή ανάμεικτα)

2 κ.σ. ηλιόσπορο καβουρντισμένο

Για το ντρέσινγκ

3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι

1 κ.γ. μέλι

1 κ.γ. μουστάρδα

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Ξεπλένουμε καλά το ρύζι. Το βράζουμε σε άφθονο αλατισμένο νερό για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει, αλλά να κρατάει λίγο στο δόντι (al dente). Το σουρώνουμε και το αφήνουμε να κρυώσει.

Απλώνουμε τα παντζάρια και τη γλυκοπατάτα σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Τα ραντίζουμε με ελαιόλαδο, τα πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι και τα ψήνουμε στους 200°C, για 30-35 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να καραμελώσουν ελαφρά.

Στο μεταξύ, φτιάχνουμε το ντρέσινγκ χτυπώντας σε ένα μπολ με το σύρμα το ελαιόλαδο, το βαλσαμικό ξίδι, το μέλι, τη μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Στρώνουμε σε μια μεγάλη σαλατιέρα τα φύλλα της σαλάτας και προσθέτουμε το ρύζι, τα ψητά παντζάρια και τις γλυκοπατάτες. Περιχύνουμε με το ντρέσινγκ και ανακατεύουμε καλά. Πασπαλίζουμε με τους καβουρντισμένους ηλιόσπορους και σερβίρουμε αμέσως.

Mε baby πατάτες στο φούρνο και πίκλες λαχανικών

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος ψησίματος: 35΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

Για τις πατάτες

800 γρ. baby πατάτες

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

1 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Για τις πίκλες

1 καρότο σε λεπτές λωρίδες

1 κόκκινο κρεμμύδι σε φετούλες

1 κολοκυθάκι σε λεπτές λωρίδες

150 ml ξίδι μήλου ή λευκό

1 κ.γ. αλάτι

3-4 κόκκους πιπεριού

3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. μουστάρδα με κόκκους

1 κ.γ. μέλι

1 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο

1 κ.σ. δυόσμο ψιλοκομμένο

Εκτέλεση

Πλένουμε καλά τις πατάτες χωρίς να τις ξεφλουδίσουμε. Τις βράζουμε σε μια κατσαρόλα με άφθονο νερό, μέχρι να μαλακώσουν. Τις στρώνουμε στη συνέχεια σε ένα ταψί και τις πατάμε ελαφρά με τον πάτο ενός ποτηριού, να «σπάσουν». Τις περιχύνουμε με το ελαιόλαδο, τις πασπαλίζουμε με την πάπρικα, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι και τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200°C, για 15-20 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

Στο μεταξύ, φτιάχνουμε τις πίκλες: Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το ξίδι, το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα και το μέλι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το καρότο, το κρεμμύδι και το κολοκυθάκι και τα αφήνουμε να μαλακώσουν μέσα στο μείγμα μέχρι να γίνουν οι πατάτες.