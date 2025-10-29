Πολλοί αγαπούν το φαγητό· κάποιοι από αυτούς ξέρουν να μαγειρεύουν κιόλας, ενώ κάποιοι όχι. Λίγοι, όμως, είναι αυτοί που μπορούν να μαγειρέψουν με στυλ, άποψη και χιούμορ ικανά να σε σηκώσουν από την πολυθρόνα σου, να σε στείλουν στην κουζίνα και να σε κάνουν κοινωνό μιας γεύσης και ενός συναισθήματος που ίσως δεν είχες καν φανταστεί.

Αυτό φιλοδοξεί –και καταφέρνει– να κάνει ο Γιώργος Γιαννέλλος Γκανιάτσας μέσα από το kserotiefages.gr, το «προσωπικό ιστολόγιο ενός μανιακού foodie», όπως το χαρακτηρίζει επισήμως. Στην ουσία, η σελίδα που δημιουργήθηκε μετά από προτροπή μιας φίλης του έπειτα από «μια νύχτα γεμάτη χιούμορ και μεθυστικά ποτάκια σε ένα μπαρ της “εξωτικής” Αλεξανδρούπολης», μαζί με το προφίλ @kserotiefages στο Instagram είναι «η παντρειά ενός blog μαγειρικής έκφρασης», μας λέει ο ίδιος και εξηγεί: «Όποιος το επισκέπτεται βρίσκει σοβαρά δοκιμασμένες συνταγές μιας αστείας περσόνας που εκφράζεται και προκαλεί χιουμοριστικά τον αναγνώστη, προσπαθώντας να του κεντρίσει το ενδιαφέρον σε αυτό που παρουσιάζει κάθε φορά. Δηλαδή, σε μια συνταγή που έχει ενθουσιάσει τον άνθρωπο πίσω από την περσόνα και στο πάθος του για τη φωτογραφία φαγητού».

Ποιες συνταγές είναι αυτές που ενθουσιάζουν τον άνθρωπο, δηλαδή τον Γιώργο, και προκαλούν την περσόνα του να δημιουργήσει; «Με τη φαντασία που έχω, η έμπνευση μπορεί να έρθει από οτιδήποτε: ένα vintage λαϊκό άσμα που θα με εντυπωσιάσει και θα το ακούω στο repeat για μέρες, μια ταινία, κάτι που έφαγε ένας πρωταγωνιστής σε μια τηλεοπτική σειρά, οι τοπικές μας γαστρονομικές παραδόσεις σε συνδυασμό με αντίστοιχες ξένες, τα ταξίδια μου σε αστικούς προορισμούς με τοπικές περίεργες λιχουδιές».

Γευστικές αναμνήσεις και ο ορισμός του comfort

Το kserotiefages.gr είναι ένα blog που απευθύνεται πρωτίστως στο συναίσθημα. Στην απόλαυση, στην έξαψη, στον ενθουσιασμό, στη ζεστασιά ή στις μνήμες που μπορεί να σου ξυπνήσει ένα φαγητό. Όπως, για παράδειγμα, «το σάντουιτς με αβγό που τρώγαμε για πρωινό στις διάσπαρτες καντίνες δρόμου της Νέας Υόρκης», θυμάται ο Γιώργος. «Στρογγυλό αφράτο ψωμάκι, ένα αβγό ψημένο σε πλάκα με μπόλικο βούτυρο και μία φέτα αμερικάνικο τυρί να λιώνει. Κάθε μέρα που ξυπνούσα περίμενα πώς και πώς τη στιγμή που θα έπαιρνα αυτό το σάντουιτς στα χέρια μου».

Ίσως αυτός ακριβώς να είναι ο ορισμός του comfort: ένα φαγητό πρόχειρο, γρήγορο, χωρίς πολλά φτιασίδια, που όμως μιλά κατευθείαν στην ψυχούλα μας. Ακριβώς όπως έχουν το χάρισμα να κάνουν οι μακαρονάδες.

«Οι μακαρονάδες είναι συνήθως φαγητά “της τεμπέλαςֲ”», μας λέει ο Γιώργος· φαγητά, δηλαδή που και στο δικό του ιστολόγιο παίρνουν τα περισσότερα «κλικ», καθώς όλοι λίγο-πολύ αναζητάμε πάντα συνταγές νόστιμες, εύκολες που φτιάχνονται σε ένα ή το πολύ δύο σκεύη. «Έτσι ήταν και οι μακαρονάδες των γιαγιάδων μας. Πήγαινες ως πιτσιρίκι στο σπίτι της γιαγιάς και εκείνη σε 10 λεπτά σού έφτιαχνε μια απλή μακαρονάδα, με μπόλικο βούτυρο και τυράκι τριμμένο που σε ενθουσίαζε. Αυτός, νομίζω, είναι και ο ορισμός ενός comfort πιάτου: γρήγορο, νόστιμο και να σου φέρνει αναμνήσεις από αγαπημένες στιγμές που έχεις ζήσει και θέλεις να θυμάσαι».

Βέβαια, όταν τον ρώτησα ποια είναι η δική του comfort μακαρονάδα, σχεδόν κοκκίνισε από ντροπή. «Μακαρόνια με σάλτσα τη λέγαμε και δεν τολμώ να την ανεβάσω καν σαν συνταγή: μακαρόνια Νο 6 σε λιωμένο αγελαδινό βούτυρο, με μπόλικο τριμμένο πρόβειο κεφαλοτύρι και κέτσαπ συγκεκριμένης μάρκας. Ναι, σάλτσα λέγαμε το κέτσαπ. Έτσι μου την έφτιαχνε η γιαγιά όταν ήμουν μικρός και έτσι τη θέλω όταν έχω ανάγκη για κάτι comfort, να το πάρω αγκαλιά, να κάτσω στον καναπέ και να δω την αγαπημένη μου σειρά».

Κλασικές «συνταγόλες» και πειραματισμοί

Δεν είναι εύκολο για έναν αυθεντικό foodie –κι ο Γιώργος δηλώνει τέτοιος– να επιλέξει την αγαπημένη του κουζίνα, να ξεχωρίσει πιάτο και συνταγές. «Είμαι τόσο λιχούδης που καθετί καινούριο που δοκιμάζω και με ενθουσιάζει γίνεται αγαπημένο μου μέχρι να βρεθεί το επόμενο», παραδέχεται. Ωστόσο, με λίγη πίεση ενέδωσε στο να αναγνωρίσει την αγάπη του για τις ελληνικές γεύσεις, τις οποίες βάζει δίπλα δίπλα με τις ιταλικές. Οι ασιατικές έρχονται λίγο πιο κάτω «με εξαίρεση όσες έχουν παντού κόλιαντρο – το βοτάνι του διαβόλου, η οχιά των μυρωδικών…», όπως λέει. Παρ’ όλα αυτά και ξέχωρα από τους πειραματισμούς του Σαββατοκύριακου, αναγνωρίζει πως στην καθημερινότητα οι περισσότεροι από εμάς αναζητάμε τα παραδοσιακά ελληνικά φαγητά που ξέρουμε και αγαπάμε: το παστίτσιο, το μουσακά, τα γεμιστά και τη μακαρονάδα με κιμά – με λίγα λόγια, τα ζυμαρικά έχουν κι εδώ την τιμητική τους.

Γι’ αυτό και εμείς του ζητήσαμε να μας δώσει τρεις μακαρονάδες. Comfort μεν, αλλά όχι «τυπικές». Εύκολες, αλλά και τόσο ιδιαίτερες που θα μπορούσαν να σταθούν άνετα σε ένα καλό βραδινό τραπέζι. Ένα τραπέζι, βέβαια, στρωμένο για φίλους που νιώθουν την άνεση να πάρουν τα πιάτα τους αγκαλιά και να διπλώσουν τα πόδια τους πάνω στην πολυθρόνα. Μακαρονάδες που λατρεύει ο kserotiefages και θέλει να λατρέψουμε κι εμείς για όλους τους σωστούς (ή τους λανθασμένους) λόγους.

Μακαρονάδα με λάχανο και ουίσκι

«“Ρίξε στο κρύσταλλο, ρίξε ουίσκι”, που λέει και η Γλυκερία. Εάν έχεις μνήμες από το μακρινό 1990, θα θυμάσαι το άσμα. Εγώ ήμουν 4 χρονών, μάνα μου, αλλά τέτοια διαμάντια τα παίζω στα δάχτυλα. Δεν με φωνάζουν άδικα “Πρόεδρο Πχιότητας” οι φίλοι μου. Εμπνευσμένη από αυτό το άσμα αυτή η συνταγόλα μου. Στους Θρακιώτες θα θυμίσει σίγουρα το παραδοσιακό φαγητό “λαχανιά”, χωρίς όμως κρέας. Το γλυκό λάχανο δένει φανταστικά με το κρεμμύδι και το πράσο. Το ψιλοκομμένο ντοματάκι, τα φρέσκα ντοματίνια και η πιπεριά Φλωρίνης απογειώνουν το πιάτο συνθέτοντας μια πλούσια κόκκινη πηχτή σάλτσα. Το ουίσκι δεν είναι διακοσμητικό στη συνταγόλα, δίνει απίστευτο άρωμα και σάκχαρα στη σάλτσα. Μια εύκολη μακαρονάδα γεμάτη καημό και γεύση. 100% εύκολη και comfort».

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος μαγειρέματος: 25΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

50 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι σε λωρίδες

1 πράσο σε ροδέλες

1 πιπεριά Φλωρίνης ψιλοκομμένη

10 ντοματίνια κομμένα στη μέση

300 γρ. λάχανο ψιλοκομμένο

400 γρ. ζωμό λαχανικών

200 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ

500 γρ. ζυμαρικά της αρεσκείας μας

50 ml ουίσκι

Εκτέλεση

Βράζουμε σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας τους. Τα σουρώνουμε.

Παράλληλα, σοτάρουμε σε ένα βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα το κρεμμύδι και το πράσο στο ελαιόλαδο ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να μαραθούν και να μαλακώσουν.

Προσθέτουμε την πιπεριά, τα ντοματίνια, το λάχανο, και το ουίσκι. Ρίχνουμε κατόπιν την τριμμένη ντομάτα και το ζωμό και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να μαλακώσουν όλα τα λαχανικά και να δέσει η σάλτσα.

Δοκιμάζουμε και, αν χρειάζεται, προσθέτουμε αλάτι (με προσοχή γιατί ο ζωμός λαχανικών συνήθως είναι αλμυρός). Σερβίρουμε τη σάλτσα πάνω από τα ζυμαρικά και απολαμβάνουμε.

Vegan καρμπονάρα με σπαράγγια και μανιτάρια

«Αυτή η μακαρονάδα είναι αφιερωμένη σε όσους έχουν δυσανεξίες και σε φίλους που δεν τρώνε καθόλου ζωικά. Ως πραγματικός foodie, σου εγγυώμαι πως κανείς δεν θα καταλάβει ότι είναι “διαφορετική”. Πραγματικά φοβερή γεύση και δεν θέλει κόπο για να τη φτιάξεις! Στις φωτογραφίες βλέπεις άγρια σπαράγγια τα οποία μάζεψα με τα χεράκια μου τα απαλά, σκύβοντας για να τα βρω χωμένα ανάμεσα σε αγκάθια στα βουνά του Έβρου παρέα με τη γιαγιά μου. Μου εξηγούσε τις διαφορές μεταξύ του άγριου σπαραγγιού και των χόρτων που μοιάζουν με αυτά και τα μπερδεύουν σε πολλά μέρη της Ελλάδας. “Άλλες είναι οι βουρλιές και άλλα τα σπαράγγια”, μου έλεγε. Και είχε δίκιο γιατί τα είδα και τα δοκίμασα. Τα άγρια σπαράγγια τρώγονται και ωμά. Είναι γλυκά και πεντανόστιμα. Ενώ τα άλλα χόρτα είναι πικρά και θέλουν βράσιμο προτού τα μαγειρέψεις για να φύγει η πικρίλα. Ξέρω, θα μου πεις τα άγρια σπαράγγια είναι εύκολο υλικό; Του εμπορίου είναι εξίσου νόστιμα και τα βρίσκουμε αρχές άνοιξης στην αγορά. Ωστόσο, σου έχω προτάσεις για να τα αντικαταστήσεις εύκολα με κατεψυγμένο αρακά ή με έξτρα μανιτάρια, που ξέρω ότι όλοι τα λατρεύουν».

Χρόνος προετοιμασίας: 5΄

Χρόνος μαγειρέματος: 25΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

350 γρ. ζυμαρικά της αρεσκείας μας

150 γρ. μανιτάρια ψιλοκομμένα

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών της προτίμησής μας

150 γρ. σπαράγγια

50 γρ. κίτρινο vegan τυρί τριμμένο

Για την άσπρη σάλτσα

100 γρ. ωμά αμύγδαλα χωρίς φλούδα

300 γρ. γάλα αμυγδάλου (ή άλλο φυτικό γάλα)

1/2 κ.γ. αλάτι

2 κ.σ. κορν φλάουρ

1 κ.σ. μουστάρδα

Εκτέλεση

Βράζουμε σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία τους.

Παράλληλα, ρίχνουμε στον κάδο του πολυκόφτη όλα τα υλικά για την άσπρη σάλτσα και τα αλέθουμε καλά. Σε αυτήν τη φάση το μείγμα θα είναι αρκετά υδαρές, αλλά θα σφίξει αμέσως μόλις μπει στο τηγάνι λόγω του κορν φλάουρ.

Βάζουμε ένα μεγάλο τηγάνι ή μια κατσαρόλα στη φωτιά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τα σπαράγγια και τα μανιτάρια. Τα πασπαλίζουμε με το αλάτι και το μείγμα μπαχαρικών και τα σοτάρουμε μέχρι να μαραθούν. Όταν απορροφηθεί το ελαιόλαδο, συμπληρώνουμε μία κουτάλα από το νερό των ζυμαρικών ώστε να βοηθήσουμε στο μαγείρεμα.

Προσθέτουμε την άσπρη σάλτσα και το vegan τριμμένο τυρί. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στο τηγάνι με τη σάλτσα. Εάν πήξει πολύ η σάλτσα, την αραιώνουμε με λίγο νερό από αυτό όπου έβρασαν τα ζυμαρικά. Σερβίρουμε αμέσως και απολαμβάνουμε.

Μακαρονάδα με μανιτάρια

«Απλή με γεμάτη όμως γεύση συνταγή της τεμπέλας, μάνα μου! Και άλλη συνταγή με μανιτάρια; Ναι! Αγαπώ τα μανιτάρια για την ουμάμι γεύση τους και αυτή η εύκολη μακαρονάδα εστιάζει εκεί. Εάν είσαι λάτρης των μανιταριών και τα έχεις ψηλά στις διατροφικές σου προτιμήσεις, πρέπει να τη δοκιμάσεις. Δεν έχει κρέμες, βούτυρα και άλλα κακά λιπαρά. Δένουμε τη σάλτσα στο τέλος με λίγο κορν φλάουρ και το νερό από τα ζυμαρικά που βράσαμε και αυτό ήταν! Αυτήν τη συνταγή την έφτιαξα για να χρησιμοποιήσω ένα συγκεκριμένο υλικό που αγόρασα σε ένα ταξίδι μου στη Νέα Υόρκη: ένα μείγμα μπαχαρικών ουμάμι με σκόνη μανιταριών, το οποίο φυσικά δεν είναι κάτι τρελό που δεν μπορείς να βρεις στην Ελλάδα. Μάλιστα έχω αντιγράψει τη συνταγή και για αυτό το μείγμα εάν ανήκεις στους μερακλήδες και θέλεις και εσύ να το φτιάξεις για να “το ζήσεις” σαν εμένα, αλλά και με έναν ταπεινό κύβο λαχανικών γίνεται η ίδια περίπου δουλειά. Πίστεψέ με, θα βογκάει ο ουρανίσκος σου με την απλότητα της γεύσης. Δες τη φωτογραφία. Θα σε πείσει!»

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος μαγειρέματος: 20΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 3 μερίδες

250 γρ. ζυμαρικά της αρεσκείας μας

300 γρ. φρέσκα λευκά μανιτάρια σε φέτες

250 γρ. πλευρώτους σε φέτες

50 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κύβο λαχανικών

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σφηνάκι κρασί ή βότκα ή άλλο λευκό ποτό

1 κ.σ. κορν φλάουρ διαλυμένο σε 1/2 ποτήρι νερό

1 κ.γ. αλάτι

Εκτέλεση

Βράζουμε σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία τους.

Παράλληλα, σοτάρουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι με το ελαιόλαδο το κρεμμύδι και το σκόρδο. Μόλις μαλακώσουν, προσθέτουμε τον κύβο, το αλάτι και τα μανιτάρια (λευκά και πλευρώτους). Ανακατεύουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν τελείως.

Όταν τα μανιτάρια αποβάλουν όλα τα υγρά τους, σβήνουμε με το αλκοόλ και ρίχνουμε το διαλυμένο στο νερό κορν φλάουρ για να ξεκινήσει να δένει η σάλτσα.