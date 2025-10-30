ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Ο Λευτέρης Αυγενάκης θεωρεί ότι η κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τον απαλλάσσει. Και η αλήθεια είναι ότι, αν και είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για απαλλαγή από ευθύνες, μέχρι στιγμής η πορεία της εξεταστικής δείχνει περισσότερο προς την πλευρά του Μάκη Βορίδη. Ίσως έτσι εξηγείται, γιατί το Μέγαρο Μαξίμου έκανε όλα αυτά τα κωμικοτραγικά με τις επιστολικές ψήφους που τις έστελναν βουλευτές από μέσα από την Βουλή και που φυσικά παραβίαζαν τον Κανονισμό της Βουλής και ευτέλισαν την όλη διαδικασία. Το σημαντικό και επείγον ήταν να παρέλθει η αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 86 του Συντάγματος για τον Βορίδη. Γιατί, θυμίζω, ο μεν Αυγενάκης ήταν αρμόδιος υπουργός στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο κι έτσι γι’ αυτόν δεν υπήρχε ούτως ή άλλως δυνατότητα «παραγραφής» και επομένως δεν υπήρχε ούτε λόγος «βιασύνης», αλλά ο Βορίδης ήταν στην προηγούμενη βουλευτική περίοδο και επομένως την «σκαπούλαρε», ό,τι κι αν προκύψει από δω και πέρα. Φαίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου γνώριζαν πολύ νωρίτερα «ποιος είναι ο Μάκης» που επίμονα ρωτούσε η Μιλένα Αποστολάκη κατά την εξέταση μαρτύρων και έλαβαν τα μέτρα τους. *** Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Και μπορεί η υπόθεση για τον Βορίδη να έκλεισε ποινικά, αλλά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρόκειται να κλείσει εύκολα για την κυβέρνηση. Όπως γράφτηκε, την επόμενη εβδομάδα θα φτάσει στη Βουλή αίτημα άρσης της ασυλίας βουλευτών, οι οποίοι ανήκουν στην πλειονότητά τους στην κυβερνητική παράταξη και κάποιοι εκ των οποίων είναι ή ήταν υπουργοί και υφυπουργοί. Όμως, ελέγχονται για πράξεις που δεν ήταν στα υπουργικά τους καθήκοντα κι αυτό σημαίνει ότι η ΝΔ θα πρέπει να απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι στην άρση της βουλευτικής τους ασυλίας χωρίς να έχει την ευχέρεια να απορρίψει προανακριτικές επιτροπές δημιουργώντας ένα οιωνεί απαλλακτικό δεδικασμένο ή να συστήσει εξεταστική επιτροπή για να κωλυσιεργήσει. Γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι οι εξεταστικές επιτροπές, όπως τουλάχιστον λειτουργούν επί Κυριάκου Μητσοτάκη, αναζητούν την αλήθεια. Άλλωστε ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε καθαρά ότι με ποιόν τρόπο και αν θα εξετάσει κάτι, εξαρτάται από τον πρωθυπουργό. Ερωτηθείς σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη για τους μάρτυρες που θα καλέσει στην επιτροπή, είπε ξεκάθαρα ότι θα κρίνει ποιους θα καλέσει αν χρειαστεί, «όπως είπε κι ο πρωθυπουργός». Τώρα, γιατί ο πρόεδρος μιας Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία θυμίζω ότι κατά τον Κανονισμό της Βουλής έχει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες ανακριτικών αρχών και εισαγγελέα πλημμελειοδικών, και η οποία υποτίθεται είναι ανεξάρτητη, και διερευνά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τυχόν ευθύνες της ίδιας της κυβέρνησης για ένα τεράστιο σκάνδαλο, παραπέμπει συνεχώς στο τι είπε ο πρωθυπουργός είναι ένα ερώτημα, του οποίου η απάντηση δείχνει και τα όρια της ανεξαρτησίας της. *** Και για να παραμείνουμε στο θέμα, γνώστης του σταδίου, στο οποίο βρίσκεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μού έλεγε ότι οι αιτήσεις άρσης ασυλίας της επόμενης εβδομάδας, είναι η πρώτη δόση. Και μου έλεγε, ότι όλοι εστιάζουν, και μάλιστα με λάθος τρόπο, στις ευθύνες υπουργών και βουλευτών, χωρίς δηλαδή να λαμβάνουν υπ’ όψιν ότι η κυβερνητική πλειοψηφία αυτήν τη φορά, δεν θα έχει δυνατότητα να συγκαλύψει ή να χειραγωγήσει την έρευνα, παρά μόνο να απορρίψει τις αιτήσεις απαγορεύοντας ουσιαστικά ανοιχτά και ξεκάθαρα, στην ευρωπαϊκή εισαγγελία να διερευνήσει ευθύνες πολιτικών, κάτι που θα προκαλέσει σάλο. Και ότι παραβλέπουν, επίσης, ότι μπορεί κάποιος να είναι πολιτικό πρόσωπο, αλλά ούτε βουλευτής να είναι, ούτε υπουργός να ήταν, που αναμίχθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, κάτι που σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία μπορεί να προχωρήσει σε δίωξη χωρίς να χρειάζεται καμιά άδεια της Βουλής.

Πρόκληση στον Μητσοτάκη για Άγκυρα

Στις 28 Οκτωβρίου η εθνική εορτή, στις 29 Οκτωβρίου η επέτειος γέννησης της Τουρκικής Δημοκρατίας– το 1923, με τη Συνθήκη της Λωζάννης- και όπως κάθε χρόνο στην πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δεξίωση.

Και μιας που μιλάμε για τη Λωζάννη να θυμίσουμε ότι το ιστορικό κτήριο της πρεσβείας υπήρξε στο τέλος της δεκαετίας του 1920 κατοικία του Ελευθερίου Βενιζέλου, στοιχείο που θύμισε και ο Τούρκος πρέσβης Τσαγατάι Ερτσιγές, ο οποίος εκτός από άριστος γνώστης των ζητημάτων θαλασσίων ζωνών φαίνεται ότι γνωρίζει και από Ιστορία.

***

Στη δεξίωση διαβάστηκε μήνυμα του Ταγίπ Ερντογάν (προφανώς προς τους απανταχού συμπατριώτες του) όπου ο Τούρκος πρόεδρος ανέδειξε τη χώρα ως «ηγέτιδα δύναμη που διαμορφώνει τις εξελίξεις στην περιοχή» και που αγωνίζεται για έναν «δίκαιο κόσμο», κάτι βεβαίως που δεν φαίνεται να το ενστερνίζονται στην κεμαλική αντιπολίτευση, η οποία βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο πολιτικών διώξεων. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε ξανά στον «Αιώνα της Τουρκίας» δίνοντας ιδιαίτερη βάση στις προοπτικές της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Πώς θα μπορούσε βέβαια να κάνει αλλιώς, μέρες που είναι…

***

Αυτό όμως που μου κίνησε το ενδιαφέρον ήταν η αποστροφή του Ερτσιγές ότι οι Τούρκοι περιμένουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αγκυρα για τη διεξαγωγή του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας! Ναι καλά διαβάσατε, αυτού που τόσο περιμέναμε αλλά όλο δεν ερχόταν.

Προφανώς, η πρόσκληση είναι κάπως προσχηματική, διότι αυτή τη στιγμή ούτε οι προϋποθέσεις ούτε η ατζέντα υπάρχουν. Ο πρέσβης βεβαίως δεν παρέλειψε να τσιτάρει και λίγο από Φιντάν για να δείξει διάθεση διαλόγου.

«Η αιώνια ειρήνη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι εφικτή. Ας την υλοποιήσουμε», είναι τα ακριβή λόγια του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών. Ειρήνη ναι, με ποιους όρους δε; Και για να κλείσω μετά μουσικής: ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι Τουρκίας και Ελλάδας, στο πιάνο από έναν μαθητή του μειονοτικού σχολείου Ξάνθης. «Μειονοτικό» τον αποκάλεσε ο παρουσιαστής της εκδήλωσης, απέφυγε δηλαδή τον εθνικό προσδιορισμό από τη «δυτική Θράκη». Ισορροπίες…

Το Πεντάγωνο τους ένωσε

Το άλλο θέμα που περίμεναν όλοι ήταν τα εγκαίνια της πρόσοψης του Πενταγώνου. Εκεί Μητσοτάκης και Δένδιας έκαναν σαν να μην τρέχει τίποτα. Οι δυο τους είχαν θερμή χειραψία, κάθισαν δίπλα-δίπλα και συνομιλούσαν, αν και ο Πρωθυπουργός είχε κορωνοϊο και εμφανίστηκε με μάσκα, και τέλος πάντως προσπάθησαν να δείξουν ότι δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ τους.

Η αστική ευγένεια και των δυο επέβαλλε καλό κλίμα, μου είπε πρώην υπουργός που ήταν παρών, και εστίασε στις απουσίες των πρώην Πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, που δεν πήγαν, αν και προσκλήθηκαν. Εκεί ήταν σχεδόν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ είδα ενδιαφέροντα πηγαδάκια, όπως πχ. του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη.

Χαμένοι στη μετάφραση

Με ενδιαφέρον περιμένω να μάθω ποια είναι τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Η σύνθεση, που δεν αποκλείεται ν’ ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα Πέμπτη, θα καταδείξει και την πολιτική κατεύθυνση του νέου εγχειρήματος.

Αν σ’ αυτή ανήκουν και ενεργά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τότε όλα εκείνα που ειπώθηκαν και συμφωνήθηκαν προ ημερών στην Πολιτική Γραμματεία, για σύγκλιση μέχρι και συμπόρευση με ό,τι γεννηθεί στην Αμαλίας από τον πρώην πρωθυπουργό, δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Ήδη μέλη της Κεντρικής Επιτροπής αμφισβητούν τη δυνατότητα να λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις χωρίς προηγουμένως να έχει συνεδριάσει το καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, την ίδια ώρα που εκφράζονται δειλά δειλά οι πρώτες, μεμονωμένες, σκέψεις αυτοδιάλυσης, καθώς δεν προχωρά ως τώρα κανένα σχέδιο ανασυγκρότησης.

Παρατηρώ ότι, γενικά, η συνεννόηση είναι ένα δύσκολο στοίχημα στην Κουμουνδούρου αυτήν την εποχή.

Μόνιμοι καβγάδες στη Βουλή

Εκτός από τους καυγάδες στην Ολομέλεια με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά πάντων, μια άλλη πηγή έντασης σημειώθηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αφορμή πάλι την υπέρβαση του δικαιούμενου χρόνου. Η βουλευτής του ΠαΣοΚ, Ευαγγελία Λιακούλη έθεσε ερωτήματα στη μάρτυρα με αποτέλεσμα όμως να ξεπερνά κατά πολύ τον χρόνο.

Μάταια η αντιπρόεδρος της επιτροπής προσπαθούσε να διακόψει, ώστε να μιλήσουν όλοι οι βουλευτές και κατέληξε να καυγαδίζει με τη συνάδελφό της από το ΠαΣοΚ. Μάλιστα, η Ευαγγελία Λιακούλη ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρή απέναντι στην Μαρία Συρεγγέλα λέγοντας πως «θα περιμένουμε να έρθει ο κανονικός πρόεδρος» εννοώντας τον Ανδρέα Νικολακόπουλου.

Η κ. Συρεγγέλα απάντησε «να κάνετε μομφή». «Κάνετε κατάχρηση της μικρής εξουσίας που έχετε», είπε η Λιακούλη με την κ Συρεγγέλα να κάνει λόγο για χείριστη συμπεριφορά. Πολλά νεύρα…

Προκλητικός και εριστικός Γεωργιάδης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ένα από τα πάνελ που τον καλούν ως υπουργό Υγείας, θεώρησε σωστό να μιλήσει για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ. Μέσα σε όλα όσα είπε την Τρίτη το βράδυ, αναφέρθηκε υποτιμητικά και στον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Τον αποκάλεσε «Γιωργάκη» ειρωνευόμενος τη θητεία του.

Κορυφαίο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζε ότι «εμείς δεν είπαμε ποτέ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Κούλη. Μακριά από εμάς αυτές οι λογικές» και πρόσθεσε ότι «ο Γεωργιάδης είναι πρόβλημα του Μητσοτάκη».

Η μεγάλη ώρα για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά

«Μια μεγάλη γιορτή» στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, μόλις διευθετηθούν τα ανοικτά ζητήματα, είχε προαναγγείλει ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελατί, κατά τη διάρκεια της τελευταίας παρουσίας του στην Αθήνα, στο πλευρό του Γιώργου Γεραπετρίτη. Τότε, μάλιστα, είχε προσκαλέσει στη Μονή και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού θα παρίστατο, όπως είπε ο υπουργός, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Δεν είμαι βέβαιος για το ποιος τελικά θα βρεθεί την ερχόμενη Παρασκευή στο Σινά, καθώς μπορεί μεν να μην διευθετήθηκαν όλα τα «ανοικτά ζητήματα», αλλά η τελετή ενθρόνισης του νέου αρχιεπισκόπου και ηγουμένου της Αγίας Αικατερίνης Συμεών θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι έως πριν από λίγες εβδομάδες θεωρείτο έως και απίθανο να ολοκληρωθούν τόσο γρήγορα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες- η Αίγυπτος άλλωστε φημίζεται για το βαθύ κράτος της- ώστε ο Συμεών να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του μόλις δέκα μέρες μετά τη χειροτονία του. Μαθαίνω βεβαίως ότι η απόδοση της αιγυπτιακής υπηκοότητας στον ηγούμενο ακόμα εκκρεμεί.

Όπως πάντως μου λένε, οι αρμόδιοι που χειρίστηκαν το ζήτημα «εντάξει ας μας πιστωθεί και κάτι, ειδικά για το Σινά έχουμε ακούσει πολλά». Η αλήθεια είναι ότι παρά την παγωμάρα που επικράτησε μετά την απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας- και συνεχίζει να επικρατεί όσον αφορά το ιδιοκτησιακό- Αθήνα και Κάιρο βρήκαν κοινό τόπο συνεννόησης και για να αποκλιμακωθεί η κρίση με το ταμπούρωμα του Δαμιανού στη Μονή, αλλά και για να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες εκλογής του νέου ηγουμένου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει το παλαιό ρητό «το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο», καθώς Ελλάδα και Αίγυπτος πλέουν από κοινού στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ για διαφορετικούς λόγους έχουν απόλυτη ανάγκη η μία την άλλη. Το πότε το «κοινό πλαίσιο κατανόησης» στο οποίο αναφέρεται επισήμως η Αθήνα θα μετουσιωθεί σε τελική συμφωνία είναι μια άλλη υπόθεση.

Θέλει να πάει Αίγυπτο ο Μητσοτάκης

Όσον αφορά τώρα τον πρωθυπουργό, η αλήθεια είναι θέλει πολύ να είναι παρών στην ενθρόνιση. Εκτός από ιστορική στιγμή- τελευταία φορά είχε συμβεί το 1973- ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα αφήσει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη στη… μάχη για την τόνωση του εθνικού προφίλ του.

Τώρα, βεβαίως, δεν γνωρίζω αν ο πρωθυπουργός είναι πρέπον να ταξιδέψει στην έρημο με κορονοϊό, αν κρίνω βέβαια από τη χθεσινή παρουσία του στο Υπουργείο Άμυνας δεν είναι πολλά αυτά που θα μπορούσαν να τον εμποδίσουν.

Εν τω μεταξύ, άγνωστο παρέμενε έως χθες το βράδυ και το πρόγραμμα του κ. Γεραπετρίτη. Πάντως μεταξύ Ιράκ και Μπαχρέιν, δηλαδή Πέμπτης και Σαββάτου, ο υπουργός Εξωτερικών έχει ένα κενό… να με το συμπάθιο. Ολόκληρη την Παρασκευή δηλαδή…

Καλαντζόπουλος κατά Μαξίμου

Χθες το βράδυ, πραγματοποιήθηκε η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Μιχάλη Καλαντζόπουλου, σε μια κατάμεστη αίθουσα. Η ομιλία του υποψήφιου πρόεδρου του ΔΣΑ δεν ήταν μόνο συνδικαλιστική, είχε αιχμές κατά του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο κατηγόρησε ότι επιχειρεί να χειραγωγήσει τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας με διάφορες διευκολύνσεις και αναθέσεις σε ημέτερους δικηγόρους.

Η μάχη για την προεδρία του Συλλόγου εξελίσσεται με πρωτοφανή ένταση. Γι’ αυτό χθες συγκεντρώθηκαν για να στηρίξουν την υποψηφιότητα Καλατζόπουλου, πρόσωπα όπως ο πρώην υπουργός Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός, ο Λουκάς Αποστολίδης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Θανάσης Γκλαβίνας, ο καθηγητής Αντώνης Καραμπατσός, κ.α. Είδα και πολλούς νέους δικηγόρους στο ακροατήριο.