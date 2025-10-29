Μήνυμα επούλωσης των υπαρκτών εσωκομματικών τριγμών έστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στη σημερινή πανηγυρική εκδήλωση, μετά τις παλινωδίες που προκάλεσε η τροπολογία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» και τα υπόγεια, πλην εμφανή, χτυπήματα και από τις δύο πλευρές, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του «Πενταγώνου», που φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Μετά την κοινή τους παρουσία χθες στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, η σημερινή τελετή λειτούργησε ως βαλβίδα αποσυμπίεσης, την οποία χρειαζόταν η πλευρά του υπουργού Άμυνας, δεδομένου ότι ακόμη και μικρές διαφοροποιήσεις στην ομιλία του θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες αναταράξεις στην κυβερνητική συνοχή, σε μια περίοδο έντονων ζυμώσεων στα κομματικά επιτελεία.

Παρά το ασφαλές προβάδισμα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το τελευταίο διάστημα οι διάφορες βιβλιοπαρουσιάσεις έδωσαν χώρο να φουντώσουν συζητήσεις για το κατά πόσον το κυβερνητικό μέτωπο παραμένει αρραγές.

Από την ψυχρή συνύπαρξη του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη στο Ωδείο Αθηνών και την ανάγκη του Κυριάκου Μητσοτάκη να εμφανιστεί στην εκδήλωση του Αλέξη Πατέλη, πρώην επικεφαλής του οικονομικού του γραφείου, για να υπενθυμίσει ότι με την ιδεολογική διγλωσσία κατάφερε να κερδίσει το κέντρο, έως όσα είπε ο Κ. Καραμανλής στην Παλιά Βουλή για την κρίση θεσμών και το πρόσφατο ενδοκυβερνητικό επεισόδιο, η αναμόρφωση του Πενταγώνου, παρά τις απουσίες Καραμανλή και Σαμαρά, έφερε όλες τις «φυλές» του κόμματος στον ίδιο χώρο, εκτονώνοντας ταυτόχρονα μια ενδοκυβερνητική κρίση στην οποία, όπως λεγόταν σε ένα από τα πηγαδάκια, «δεν χωρούσε περαιτέρω κλιμάκωση».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην ανάγκη αποκλιμάκωσης συνέβαλε και το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Η πιθανότητα ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ανακινεί ξανά την πολιτική τράπουλα, ενώ η αντίστοιχη κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να αποσπάσει μέρος της εκλογικής βάσης της ΝΔ. Παράλληλα, οι αινιγματικές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού τροφοδοτούν τη σεναριολογία για τις επόμενες κινήσεις της στον πολιτικό χάρτη.

Το «ευχαριστώ» του Δένδια προς τον Πρωθυπουργό

Στην τελετή για την αναμόρφωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τη σημασία των θεσμικών κτιρίων ως καθρέφτες κοινωνικών αντιλήψεων, τονίζοντας ότι κάθε κτίριο αντικατοπτρίζει μια εποχή και μια τάση. Όπως είπε, η ανακαίνιση του Πενταγώνου δεν είναι απλώς αισθητική παρέμβαση, αλλά «μια αναβάθμιση και αλλαγή φιλοσοφίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο Υπουργός χαρακτήρισε το νέο μνημείο «ενατένιση προς τον ουρανό της Ελλάδας, για τον οποίο οι τιμωμένοι κατέθεσαν τη ζωή τους», τονίζοντας ότι η μετάβαση στη «Νέα Εποχή» των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί αναγκαιότητα. Σχολιάζοντας την αξιολόγηση στελεχών, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «δεν χρειάζεται να δίνουμε βαθμούς απλώς για να το κάνουμε», θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα τέτοιων μέτρων απέναντι σε πραγματικές απειλές.

Στο τέλος της ομιλίας του, ανακοίνωσε ότι θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, «ως ενός κτιρίου ιστορικής αναφοράς που ενώνει όλους τους Έλληνες». Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη της ατζέντας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Ατζέντα 2030), σημειώνοντας ότι γνωρίζει πως κάτι τέτοιο ενίοτε έχει πολιτικό κόστος.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός

Από τη μεριά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ξεχωριστή στιγμή για την εθνική άμυνα της χώρας», υπογραμμίζοντας ότι το νέο κτίριο σηματοδοτεί τον μετασχηματισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νέα πρόσοψη, όπως είπε, συνομιλεί με «την κιβωτό της Εθνικής Μνήμης», αφιερωμένη στους χιλιάδες στρατιώτες που έπεσαν για την ακεραιότητα της χώρας.

Σε ό,τι αφορά το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, θα αποκτήσει «τη νέα μορφή που του αξίζει, υπηρετώντας πρώτα και πάνω απ’ όλα την ενότητα του λαού μας», όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο Κ. Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τέλος ότι για την επόμενη 12ετία οι πόροι για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας θα ξεπεράσουν τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ, επενδύοντας στο σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το «παρών» του Χάρη Δούκα

Στα της κεντροαριστεράς, ενδιαφέρον παρουσίασε η εμφάνιση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος, με αφορμή το πρόσφατο «Καλή τους τύχη» και το ραντεβού στα δικαστήρια, επιχείρησε να αναδειχθεί ως ο κυρίαρχος πόλος αντίδρασης από τη μεριά του ΠαΣοΚ στην επίμαχη τροπολογία, κάτι που, όπως ερμηνεύουν πολλοί, αποτελεί μέρος της στρατηγικής του, ιδίως με τη σημερινή του παρουσία στην εκδήλωση, δεδομένης της απουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη.