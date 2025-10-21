ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Στην αγορά των τυχερών παιγνίων υπάρχει όχι απλώς κινητικότητα, αλλά οργασμός, θα έλεγα. Η μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι, η λειτουργία Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος – IRC με Καζίνο στο Ελληνικό, η συγχώνευση Allwyn με Στοίχημαν, ΟΠΑΠ και Novibet και η επικείμενη είσοδος παγκόσμιων κολοσσών στην ελληνική αγορά, όπως η Superbet και Ballys αποτελούν πολύ σημαντικές εξελίξεις και μεταβάλλουν εντελώς το τοπίο και τα οικονομικά μεγέθη. Είναι αυτονόητο ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται επιβάλλουν στενή και αποτελεσματική εποπτεία από την αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. *** Όμως, η αγορά γκρινιάζει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο έργο της επιτροπής, όπως π.χ. στην εξέταση αδειών. Και, βεβαίως, παρατηρείται και αδράνεια στην αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, ο οποίος εκτός από τις οικονομικές, έχει και πολύ έντονες κοινωνικές επιπτώσεις και παραμένει ανοιχτή πληγή στον χώρο και στην χώρα. Ελπίζω ότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος επέστρεψε από το, ομολογουμένως επιτυχές, ταξίδι του στις ΗΠΑ θα ασχοληθεί σύντομα με την επίσπευση του έργου της επιτροπής. Εξ άλλου ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής (ο οποίος δεν είναι πια και τόσο νέος, αφού συμπληρώνει ένα τρίμηνο στην θέση, χρόνο ικανό για να εγκλιματιστεί) Αντώνης Βαρθολομαίος ήταν πρόταση του Κυριάκου Πιερρακάκη και η επιτυχία του, πέρα από το θετικό αντίκτυπο που θα έχει στην οικονομία γενικά και στα δημόσια έσοδα ειδικά, θα πιστωθεί και στον ίδιο. *** Όλα στο φως. Στις σχεδόν ταυτόχρονες κατηγορίες Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελου Βενιζέλου για έλλειψη διαφάνειας, μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και έμπρακτα. Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας σε εκδήλωση για τα είκοσι χρόνια λειτουργίας φαρμακευτικής βιομηχανίας, υπερηφανεύτηκε ότι δεν έχει να κρύψει τίποτα και αποκάλυψε στους πολίτες ότι και μπότοξ έχει κάνει και μεταμόσχευση μαλλιών και βάζει και κάτι θαυμάσιες κρέμες γνωστής μάρκας την οποία μάλιστα κατονόμασε. «Όλα στο φως ή εκεί που η μαγεία της γκρίζας διαφήμισης συναντά την ψυχολογία του ναρκισσισμού;», σχολίασε ο φίλος μου που, όπως θα έχετε καταλάβει, δεν είναι θαυμαστής του ινφλουένσερ-υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη. *** Ο υπουργός Υγείας ασχολείται μεν με τον προσωπικό του καλλωπισμό, αλλά για τον καλλωπισμό του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πέταξε το μπαλάκι στον άσπονδο φίλο του Υπουργό Εθνικής Άμυνας. «Το ερώτημα είναι σωστό, κι από αύριο να τεθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο αρμόδιος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ως ΥΠΕΘΑ. Άρα αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον», απάντησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη όταν ρωτήθηκε αν θα σβηστούν τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών. Και μπορεί έτσι να νόμισε ότι έβλαψε τον Δένδια, αλλά κάποιοι επισήμαναν ότι ταυτόχρονα δικαίωσε όσους έλεγαν από την αρχή ότι η τροπολογία του Μεγάρου Μαξίμου αποσκοπούσε περισσότερο στο να φέρει σε δύσκολη θέση τον δημοφιλή υπουργό Εθνικής Άμυνας, παρά να λύσει ένα πρόβλημα. Αφήστε που δεν το λύνει κιόλας.

***

Φαστ τρακ τροπολογία

Ποιος κανόνας καλής νομοθέτησης ορίζει ότι μια τροπολογία έρχεται με τη μορφή της κατεπείγουσας και συζητείται αμέσως, χωρίς ούτε καν να συζητηθεί στο βαθμό που πρέπει. Η αναφορά για την πολυσυζητημένη τις τελευταίες ημέρες τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που κατατέθηκε χθες περίπου στις 7 το απόγευμα και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Μάλιστα κατατέθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο που αφορά την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μεταξεταστέα σε θεσμικό επίπεδο η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά.

***

Έρχεται η Γκιλφόιλ

Εν αναμονή της έλευσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρίσκονται στην κυβέρνηση. Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης έρχεται στην Αθήνα για να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της την ερχόμενη εβδομάδα. Μετά την επέτειο του ΟΧΙ την 28η Οκτωβρίου, η Γκιλφόιλ φθάνει στην Αθήνα και η έλευσή της αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον για το πως θα κινηθεί.

***

Φίλοι του Ισραήλ

Πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές μαζεύτηκαν προχθές στην συναγωγή της Αθήνας, με αφορμή την επέτειο από τα δύο χρόνια της εισβολής της Χαμάς στο Κιμπούτς στο Νότο του Ισραήλ. Αν και μπορεί να ξεχνάω κάποιους, σίγουρα ήταν εκεί η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Θανάσης Πλεύρης, ο Βασίλης Κικίλιας, η Σοφία Βούλτεψη, ο Δημήτρης Καιρίδης, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Γιώργος Σταμάτης, ο Βασίλης Οικονόμου.

***

Η… «αστική παιδεία» του Σαμαρά

Ακόμη συζητείται στους γαλάζιους κύκλους το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έριξε μία «κλεφτή» ματιά ούτε χαιρέτισε με χειραψία τον Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση της παλιάς βουλής προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη. «Πώς το έκανε αυτό ο Αντώνης;» έλεγε παλιός κοινοβουλευτικός. «Έχει αστική παιδεία». Ο Σαμαράς επηρεάζει τα εσώψυχα της ΝΔ.

***

Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση

«Μη αναστρέψιμα» χαρακτήριζε βουλευτής της κυβερνώσας παράταξης τα πράγματα στη Θεσσαλία. Οι αγρότες είναι… έξω φρενών, «δεν τολμάς να τους μιλήσεις» έλεγε χαρακτηριστικά, «δεν μας θέλει η Θεσσαλία, δεν μας θέλει η Κρήτη, τότε ποιος μας θέλει;» αναρωτιόταν, ευχόμενος καλό κουράγιο στον Κώστα Τσιάρα.

***

Δύο ξένοι στην ίδια πόλη

Ο λόγος για τους Νίκο Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα, που πριν ένα χρόνο συγκρούστηκαν για την ηγεσία του ΠαΣοΚ. Βλέπετε η κοινή τους παρουσία στο συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στο Άμστερνταμ χαρακτηρίστηκε από μία εκκωφαντική… σιωπή. Μαθαίνω πως δεν αντάλλαξαν όχι μόνο γεια, αλλά ούτε βλέμμα, χωρίς να είμαι σίγουρος ποιος απέφευγε ποιον. Ωστόσο, το ΠαΣοΚ τα πήγε καλά στο Άμστερνταμ. Ο Λευτέρης Καρχιμάκης που μίλησε στο συνέδριο, ως συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος εισηγήθηκε και η πρόταση του έγινε δεκτή με ομόφωνο ψήφισμα για την ενίσχυση του κράτους Δικαίου. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι θα αγωνιστούν με κάθε μέσο και σε κάθε φόρουμ απέναντι σε τακτικές συγκάλυψης και υπέρ της προστασίας για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά και των δημοσιογράφων.

Ειρήνη υμίν εν τω όρει Σινά

Με τη χειροτονία του νέου ηγουμένου και αρχιεπισκόπου της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά κ. Συμέων στην Ιερουσαλήμ κλείνει ο ένας πρώτος κύκλος αναταραχής. Η διαπραγμάτευση για την κατοχύρωση του καθεστώτος της Μονής βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πηγές μου που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα να λένε ότι είμαστε αρκετά κοντά σε συμφωνία.

Σε «πλαίσιο κοινής κατανόησης» είχε αναφερθεί τις προάλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσον αφορά πάντως το ιδιοκτησιακό των εκτάσεων εκτός των τειχών δεν μπορεί κανείς να περιμένει πολλά. Στόχος είναι η εξασφάλιση του ελληνορθόδοξου και λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής, τελικά όμως η λύση δεν έγκειται στη δημιουργία Νομικού Προσώπου στην Αίγυπτο, όπως έπραξε η ελληνική Πολιτεία τον Αύγουστο. «Η Αίγυπτος δεν αναγνωρίζει θρησκευτικές κοινότητες στο έδαφός της» μου διευκρινίζει ένας εκ των συνομιλητών μου. Και τι θα γίνει; «Πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να διαιωνίσουμε την παρουσία μας στη Μονή». Ασχέτως τον σοβαρών νομικών ζητημάτων για να γίνει κάτι τέτοιο αυτό που προέχει είναι να ανανεωθεί το σώμα των μοναχών του Σινά. Κάτι για το οποίο οι αρμόδιοι αγωνίζονται εδώ και πολλούς μήνες.