Εκτενώς έχει ασχοληθεί με το status quo στη Μονή Σινά ο Νικόλας Φαραντούρης και δεν παύει να το θέτει στον δημόσιο διάλογο. Ως μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Έλληνας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ / Left ζητά απαντήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας – Αιγύπτου, στην οποία αναφέρθηκε στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Να γνωρίζουμε εάν έχει συμφωνηθεί ότι χαρίζεται η κυριότητα στην Αίγυπτο»

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε «στο Σώμα ότι έχει υπάρξει προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών για το θέμα αυτό» και με αφορμή όλο αυτό ο Κεφαλλονίτης καθηγητής αξίωσε να μάθει το περιεχόμενο αυτής της «προκαταρκτικής κοινής κατανόησης» και συγκεκριμένα για «το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα νομοθετικά ή δικαστικά βήματα για την ακύρωση της απαράδεκτης απόφασης που ανατρέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής για 1600 χρόνια».

«Υπενθυμίζω στον κ. πρωθυπουργό ότι το πρόβλημα προέκυψε τώρα και δεν ‘ανατρέχει στους αιώνες’, όπως εσφαλμένα δήλωσε στη Βουλή. Απεναντίας, υπάρχει ακλόνητη ιδιοκτησία της Μονής για 1600 χρόνια. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών μιλούν για διατήρηση του ‘χαρακτήρα’ τη Μονής και όχι της ‘ιδιοκτησίας’ της Μονής που είναι το θέμα μας. Γιατί; Χωρίς κατοχυρωμένη ιδιοκτησία γης και κτιρίων, η Αγία Αικατερίνη θα μετατραπεί από ζώσα μοναστική κοινότητα σε άδειο τουριστικό περίβλημα» συμπλήρωσε ο Νικ. Φαραντούρης.

Όπως υποστήριξε ακόμη, «πρέπει να γνωρίζουμε εάν έχει συμφωνηθεί ότι χαρίζεται η κυριότητα στην Αίγυπτο ώστε να πρέπει να συμφωνηθεί κατόπιν τι θα επιτρέψει η Αίγυπτος μέσα στο ‘σπίτι’ της μοναστικής κοινότητας». Επικαλέστηκε μάλιστα σχετικό ρεπορτάζ της Corriere della Sera, η οποία «αποκάλυψε ότι υπήρξε δοσοληψία για τη σιωπή της Ελλάδας και ότι ‘δόθηκε’ η Ιερά Μονή Σινά έναντι ανταλλαγμάτων. Κανείς δεν το έχει διαψεύσει».

«Θα τοποθετηθεί επιτέλους η Κυβέρνηση για τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου που την εκθέτουν;» αναρωτήθηκε.

«Σιωπή από την κυβέρνηση»

«Ο πρωθυπουργός ξαναπήγε στην Αίγυπτο, συνάντησε για πολλοστή φορά τον πρόεδρο της χώρας και δεν τόλμησε να αρθρώσει λέξη για ένα μνημείο που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς» συνέχισε ο κ. Φαραντούρης υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος απευθύνθηκε με επιστολή του στην UNESCO και ότι έφερε το ζήτημα ως το αμερικανικό Κογκρέσο. «Κινητοποιήθηκαν προσωπικότητες και φορείς σε όλον τον κόσμο. Αλλά απ’ την ελληνική κυβέρνηση σιωπή» τόνισε.

Σύμφωνα με τον Έλληνα ευρωβουλευτή, «υπάρχει έντονη φημολογία ότι με την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών, η Αίγυπτος θα έχει έτοιμο κάποιο νομικό κείμενο σαν αυτό που υπαινίχθηκε χθες ο Έλληνας πρωθυπουργός. Και θα πιεστεί η μοναστική κοινότητα και ο νέος Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος Σινά να υπογράψουν, παρουσία μάλιστα Πρωθυπουργού και κυβερνητικών παραγόντων σε ‘πανηγυρική’ εκδήλωση στο Σινά για την δήθεν ‘διευθέτηση’ του προβλήματος, τη στιγμή που θα εκχωρείται οριστικά η ιδιοκτησία (κυριότητα) της Μονής. Αυτά φημολογούνται». Γι’ αυτό, όπως κατέληξε, «ο πρωθυπουργός οφείλει να δώσει απαντήσεις. Και να το κάνει τώρα».