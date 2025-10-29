Στα θετικά των ελληνοτουρκικών σχέσεων εστίασε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα Τσαγατάι Ερτσιγιές κατά την διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε σήμερα για την 102η επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρέσβης: «Οι ομοιότητές μας είναι συχνά μεγαλύτερες από τις διαφορές μας. Και η γειτνίασή μας δεν φέρνει μόνο προκλήσεις, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για συνεργασία».

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είπε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από γείτονες, είναι δύο έθνη που συνδέονται γεωγραφικά, ιστορικά, πολιτισμικά και ανθρώπινα. Σημείωσε ότι τα τελευταία τρία χρόνια, αναζωογονήθηκαν οι δίαυλοι διαλόγου, αυξήθηκαν οι επαφές υψηλού επιπέδου και πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις.

Πρόοδο σε διάφορους τομείς βλέπει ο πρέσβης

Έκανε λόγο για «πραγματική πρόοδο στον τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων, του τουρισμού και του πολιτισμού» και είπε ότι πέρυσι, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες επισκέφθηκαν την Ελλάδα, ενώ πάνω από 700.000 Έλληνες ταξίδεψαν στην Τουρκία και αυτή «η θετική τάση συνεχίζεται και φέτος».

Και προσέθεσε: «Είμαι βέβαιος ότι η διατήρηση αυτής της δυναμικής θα αποφέρει ακόμη μεγαλύτερα αμοιβαία οφέλη και θα καλλιεργήσει ένα εποικοδομητικό κλίμα για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων μας.

Πρόσκληση στον Πρωθυπουργό

Με αυτό το πνεύμα, ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη στην Τουρκία για την επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Συνεργασίας».

Τέλος αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος είπε ότι Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να κάνουν εφικτή την ειρήνη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι όλα τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών μπορούν να επιλυθούν μέσω ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου, βασισμένου στο διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία.

«Ως στενοί γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, το πραγματικό μας συμφέρον έγκειται στη συνεργασία, όχι στην αντιπαράθεση» είπε ο κ. Ερτσιγιές.

Να σημειωθεί ότι έπειτα από αρκετά χρόνια υπηρεσίας στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, αναχωρεί για την Άγκυρα η επικεφαλής του γραφείου Τύπου Ντοϊγκού Λέλογλου.

Παρούσες Α. Παπαδοπούλου και Ντόρα Μπακογιάννη

Παρούσες στην εκδήλωση της τουρκικής πρεσβείας ήταν μεταξύ άλλων, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς και ξένοι και Έλληνες διπλωμάτες και στρατιωτικοί.