Γνωρίζετε τι είναι τα νεοδημοκρατικά «κουπόνια»; Τα κουπόνια, εκτός από τα γνωστά χαρτάκια που σου δίνουν κάποια έκπτωση σε αγορές και τα κυβερνητικά κουπόνια, όπως είναι το «κουπόνι» συνδεσιμότητας Gigabit, που επιτρέπει στους πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων ή, για τους τζογαδόρους, το «κουπόνι» του στοιχήματος, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και στην εσωκομματική διαδικασία του κυβερνώντος κόμματος. Στο συνέδριό του, κάθε σύνεδρος διαθέτει ένα και μοναδικό κουπόνι. Όποιος θέλει να είναι υποψήφιος για την Πολιτική Επιτροπή πρέπει να καταβάλει ένα χρηματικό παράβολο και να καταθέσει έναν αριθμό κουπονιών. Υπογραφές αυτών που τον προτείνουν δηλαδή, αλλά αυτοί το έκαναν με κουπόνια για να καταπολεμήσουν τη γραφειοκρατία. Το 16ο Συνέδριο της ΝΔ θα γίνει την άνοιξη του 2026, αν δεν αναβληθεί και πάλι, μια και ήταν προγραμματισμένο για την άνοιξη του 2025, αλλά πήρε ήδη 2-3 αναβολές. *** Ο αγώνας, όμως, για τον έλεγχο της ΠΕ έχει ανάψει. Ή τουλάχιστον ένας πολιτικός παράγοντας της ΝΔ έχει ξεκινήσει να τον δίνει με ενθουσιασμό και μεθοδικότητα. Ο λόγος για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος, όπως λένε οι πολιτικοί του φίλοι και συνεργάτες, έχει βάλει στόχο να ελέγξει πάνω από το 50% των συνέδρων και συνακόλουθα να ελέγξει την Πολιτική Επιτροπή. Κι ενώ, όπως φαντάζεστε κι εσείς, δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα να βρεθούν τα χρηματικά παράβολα, για την εξασφάλιση των «κουπονιών» απαιτείται μάχη. Σ' αυτήν τη μάχη εντάσσονται οι συνεχείς συναντήσεις του με βουλευτές και αυτοδιοικητικούς, νυν και πρώην, και με κομματικά στελέχη, για τις οποίες σας έλεγα και πριν λίγες μέρες. Μετά από κάθε συνάντηση ακολουθεί «αναμνηστική φωτογραφία», και ισχυρή παρότρυνση του Γρηγόρη Δημητριάδη για ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου η κομματική βάση – και όχι μόνο – να πάρει το μήνυμα. *** Ο φίλος μου, που παρακολουθεί με προσοχή αυτό το «φωτογραφικό άλμπουμ» που σχηματίζει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού, μου είπε, ότι αν κρίνει από τον ρυθμό με τον οποίο προστίθενται φωτογραφίες, δυο συμπεράσματα βγάζει. Η αρχικά άδεια βιβλιοθήκη του γραφείου του Δημητριάδη, που χρησιμοποιείται ως φόντο όλων αυτών των φωτογραφιών θα γεμίσει κοντά στα επόμενα Χριστούγεννα, αλλά το 50% των συνέδρων θα το έχει πιάσει μέχρι την άνοιξη. *** Ο Θάνος Πλεύρης ισχυρίστηκε χθες ότι στην Ελλάδα αποσιωπάται ο ρόλος του Ιωάννη Μεταξά, αν και δεν υπάρχει άνθρωπος στην ηλικία του που να μην έχει κουραστεί να ακούει στο σχολείο ότι το «Όχι» το είπε ο Μεταξάς. Η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι ο κ. υπουργός διδάχθηκε κατ' οίκον διαφορετική ύλη. Πιθανώς ο πατέρας του, ιδρυτής του κόμματος «της 4ης Αυγούστου», να του έμαθε ότι το «Όχι» το είπε ο ελληνικός λαός και ότι ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν ένας δικτάτορας. Και για να μιλάμε σοβαρά, είπα στον φίλο μου, αυτό πρέπει να μαθαίνουμε στα παιδιά μας. Ότι ο Μεταξάς ήταν ένας σκληρός δικτάτορας, που βέβαια τη στιγμή εκείνη, έλαβε μια σωστή και γενναία απόφαση. Και να του πιστώνουμε αυτήν την απόφαση, όπως και τη στρατιωτική προετοιμασία που είχε κάνει το καθεστώς του, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ήταν αρχηγός ενός σκληρού και εγκληματικού φασιστικού καθεστώτος. Βρε, ας μάθει πρώτα ο Πέτσας πώς είναι η ελληνική σημαία, γιατί χθες ανάρτησε κάτι που μοιάζει με γαλανόλευκη τρίλιζα, μου απάντησε, και μετά μπαίνουμε σε πιο δύσκολα μαθήματα ελληνικής ιστορίας.

Τέλος καλό, όλα καλά για την κυβέρνηση που η καρδιά της πήγε στην… κούλουρη επί πολλές ημέρες, με τον φόβο των επεισοδίων ή διαδηλώσεων διαμαρτυρίας στις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου.

Ελάχιστες οι διαμαρτυρίες, σε διάφορα σημεία που όμως, δεν αλλοίωσαν το μήνυμα της ημέρας, και ούτε δημιούργησαν κακό κλίμα. Και έτσι στο Μέγαρο Μαξίμου ηρέμησαν έως τις επόμενες κινητοποιήσεις.

Η ψυχρή επαφή Μητσοτάκη – Δένδια

Η επέτειος του ΟΧΙ έφερε στη Θεσσαλονίκη τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια που βρέθηκαν εκεί για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Ιδιαίτερα θερμό κλίμα δεν είδα να πω την αλήθεια, αν και ξέρω ότι οι σχέσεις τους είναι περίεργες έπειτα από την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ορισμένοι παρευρισκόμενοι με ενημέρωσαν ότι η ατμόσφαιρα ήταν ψυχρή και μόνο μια χειραψία τους είδαν μπροστά στο Ηρώο.

Βέβαια οι δυο τους θα βρεθούν σήμερα και στο Πεντάγωνο με αφορμή τα εγκαίνια της νέας του πτέρυγας, καθώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να πάει στην τελετή, μολονότι είχε απουσιάσει πριν μήνες με την παρουσίαση του έργου της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης δια χειρός Βαρώτσου.

Τότε όμως ήταν παρόντες ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και οι πρώην Πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς που σύμφωνα με πληροφορίες θα απουσιάζουν σήμερα.

Ο διάλογος Ανδρουλάκη – Φάμελλου

Αντίθετα, Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος δεν σταμάτησαν να τα λένε στην εξέδρα των επισήμων τόσο πριν, όσο και κατά την διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης, στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι η τροπολογία «ένωσε» τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι εναντιώθηκαν στην νομοθετική ρύθμιση.

Η παραίνεση της Καρυστιανού

Κανένας δεν πίστευε, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θα ξεσπάθωνε χθες, μπροστά από το μνημείο του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και την εξέδρα των επισήμων που παρακολούθησαν τη μαθητική παρέλαση, ακριβώς εκεί που είναι γραμμένα τα 57 ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Αυτό που δεν περίμενε, όμως, ούτε εκείνη ήταν ότι θα είχε… πολιτικό ανταγωνισμό από τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία παρενέβη με ένα εξίσου διχαστικό λόγο. Ιδού τι έγραψε προς τα παιδιά που θα συμμετείχαν στις παρελάσεις: «Αύριο στην παρέλαση θα σας συνοδεύσουν και οι 57 ψυχές, στρέψτε το βλέμμα προς τον Άγνωστο Στρατιώτη και σκεφτείτε τα και μαζί το σάπιο κράτος».

Εξωστρέφεια ενάντια στην γκρίνια

Στη Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να αφουγκραστούν τον παλμό της κοινωνίας και σήμερα είναι προγραμματισμένη μία συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους ενώσεων καταναλωτών.

Μάλιστα όπως μαθαίνω θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες δράσεις. Αν «έξω» πάνε καλά, τα πράγματα στο εσωτερικό παραμένουν δύσκολα και η γκρίνια είναι μεγάλη. Βλέπετε το θυελλώδες 24ωρο, με την σύντομη παραμονή του Γιώργου Παπαβασιλείου στη θέση του διευθυντή στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και η απουσία του προέδρου του ΠαΣοΚ από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου συζητιέται εντός και εκτός της Χαριλάου Τρικούπη.

Τα ερωτήματα της Αθήνας για τα Eurofighter

Προφανώς στην Αθήνα, ήταν εδώ και καιρό ενήμεροι, ότι η Τουρκία βρίσκεται ένα βήμα από την αγορά των Eurofighter, καθώς η Γερμανία που επί του σοσιαλιστή Σολτς δεν συναινούσε στον εξοπλισμό της Άγκυρας, λόγω των γνωστών ζητημάτων περί κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει αλλάξει στάση.

Το ερώτημα είναι, τι γίνεται από εδώ και στο εξής, πέραν φυσικά του γνωστού εφησυχασμού, ότι οι ισορροπίες στο Αιγαίο δεν αλλάζουν, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά σε τεχνολογία στον αέρα, καθώς διαθέτει τα Ραφάλ και αναμένει τα επίσης, πέμπτης γενιάς αμερικανικά μαχητικά F-35 στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Όπως συνηθίζουν να λένε από το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Εξωτερικών «η Ελλάδα δεν μπορεί να παρέμβει σε αγοραπωλησίες στρατιωτικού υλικού μεταξύ τρίτων χωρών. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει είναι να εξασφαλίσει ότι τα όπλα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον άλλου κράτους- μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ».

Άρα, λοιπόν, μένει να δούμε αν στη συμφωνία μεταξύ των Τούρκων και του ευρωπαϊκού κονσόρτσιουμ παραγωγής των Eurofighter (Βρετανία- Γερμανία—Ιταλία- Ισπανία) θα υπάρξει ρητή αναφορά ως προς τη χρήση των αεροσκαφών.

Πως η Τουρκία ξεπερνά το ελληνικό βέτο

Εντύπωση κάνει επίσης, το γεγονός ότι έως τώρα δεν έχει υπάρξει ούτε ανεπίσημη αντίδραση από την πλευρά της Αθήνας. Απλώς θυμίζω, ότι μετά τη συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, πηγές από την ελληνική κυβέρνηση είχαν σπεύσει να θυμίσουν τι ισχύει για την αναβάθμιση των F-16 και τη (μη) συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Από εκεί και πέρα για την ελληνική στρατηγική ο βασικός προβληματισμός είναι άλλος.

Η συμφωνία της Τουρκίας με τους Ευρωπαίους έρχεται σε συνέχεια της εξαγοράς της ιταλικής Piaggio και τη συμμετοχή της Άγκυρας στην Leonardo, αλλά και των επιμέρους διμερών συμφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας, όπως με την Ισπανία. Με λίγα λόγια, η Τουρκία βρίσκεται ήδη, στο επίκεντρο της νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε ελληνικού βέτο για το πρόγραμμα SAFE.

Η κίνηση της ΕΣΗΕΑ να σταλεί επιστολή στον Αλέξη Τσίπρα, με την οποία του ζητείται να πληρωθούν οι εργαζόμενοι του «Κόκκινο» από τα χρήματα του βιβλίου του, έχει ανάψει φωτιά εντός του ΣΥΡΙΖΑ και των κομματικών ΜΜΕ.

Μάλιστα, έλεγαν χθες ότι ποτέ οι εργαζόμενοι στο «Κόκκινο» δεν ζήτησαν από τη «Συσπείρωση» (σ.σ. την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΣΗΕΑ) να στείλει επιστολή στον πρώην Πρωθυπουργό με σχετικό αίτημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι εργαζόμενοι λένε ότι κάποιοι, που δεν τους κατονομάζουν, παίζουν παιχνίδια στις πλάτες τους.