Ανακοίνωση εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφορμή αποτέλεσαν οι 37 συλλήψεις που έγιναν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στην εν λόγω ανακοίνωση γίνεται αναλυτική αναφορά στον τρόπο δράσης της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέλαβε 37 μέλη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται σε εκτεταμένη απάτη αγροτικών επιδοτήσεων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 2025) Στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα, εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό, μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης σχετικά με επιδοτήσεις, καθώς και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Σήμερα συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τουλάχιστον από το 2018 η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και αδιάλειπτη δράση έως και σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται, επίσης, να δήλωναν ψευδώς αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που λάμβαναν.

Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων, με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 άτομα θεωρείται ότι εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και αποτελούν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, κάτι που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.

Η διερεύνηση και οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.