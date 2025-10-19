Πραγματοποιήθηκε η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Συμεών και ομόφωνα ηγουμένου της Μονής Σινά, σήμερα Κυριακή, στα Ιεροσόλυμα, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’.

Στη χειροτονία του νέου προκαθημένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης παρευρέθησαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Καλατζής.

Ο Αρχιμανδρίτης Συμεών βρίσκεται ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής στα Ιεροσόλυμα, όπου τον υποδέχθηκαν αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου, ιεράρχες και πλήθος πιστών, εν μέσω ιδιαιτέρως θερμών επευφημιών. Στη συνέχεια υπήρξε κατ’ ιδίαν συνάντησή του μετά του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ’ ενώ στην συνέχεια παρακάθησαν σε δείπνο με τη συμμετοχή του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα, Δ. Αγγελοσόπουλου και μελών της συνοδείας τους.