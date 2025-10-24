Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι «δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα SAFE», ενώ κάλεσε την Τουρκία να αναθεωρήσει τη στάση της στο ζήτημα του casus belli.

«Δε χρειάζεται να επαναλάβω ότι όσο η Τουρκία έχει εκκρεμές casus belli απέναντι στην Ελλάδα, όσο αμφισβητείται η κυριαρχία ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια συμμετοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Μακάρι η Τουρκία να άλλαζε άποψη για τα ζητήματα αυτά, για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια ουσιαστική συζήτηση για το θέμα αυτό. Αυτό, όμως, δεν προβλέπω να γίνεται στο άμεσο μέλλον».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στα βήματα που έχουν γίνει για την κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, επισημαίνοντας ότι «ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ως προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής με την ενσωμάτωση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και την προώθηση του προγράμματος SAFE».

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για «ένα εργαλείο που ενθαρρύνει τις χώρες της Ευρώπης να συμμετέχουν σε συμπράξεις και κοινές παραγγελίες», ενώ χαρακτήρισε «πολύ θετικό» το γεγονός ότι στον χάρτη της ΕΕ «αντιμετωπίζονται ως εμβληματικά έργα οι προτάσεις που ήταν ανέκαθεν εθνική προτεραιότητα».

Αναφερόμενος στην αντιπυραυλική ασπίδα, υπενθύμισε ότι «πρώτος μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό είχε παρουσιάσει αυτήν την πρόταση πριν από σχεδόν δύο χρόνια», ενώ σημείωσε τη σημασία της «προστασίας όλων των συνόρων της ΕΕ από επιθέσεις drones».

«Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μια αναγνώριση ότι οποιοδήποτε σημαντικό σχέδιο της Ευρώπης πρέπει να καλύπτει όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα και όχι μόνο τα ανατολικά», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως «δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να έχει ωριμάσει η ιδέα για ένα ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο κοινής χρηματοδότησης για έργα ευρωπαϊκής κοινής ωφέλειας», εκφράζοντας ωστόσο τη βούλησή του «να συνεχίσει να παρουσιάζει αυτήν την πρόταση».

Πρωτοβουλίες για τη στέγαση και ευρωπαϊκή συνεργασία

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην πολιτική για τη στέγαση, τονίζοντας ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος».

Όπως είπε, το νέο μέτρο της «επιστροφής ενοικίου», που θα υλοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου, αποτελεί «μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία τόνωσης του εισοδήματος, αλλά δεν είναι το μόνο μέτρο που υλοποιούμε».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να μπορέσει να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να συζητήσουμε με άλλες χώρες ποιες πολιτικές ήταν αποτελεσματικές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ευρώπη έχει έναν ρόλο να παίξει, δίνοντάς μας μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για παράδειγμα για επισκευές σπιτιών, χωρίς να είμαστε αυστηρά περιορισμένοι στην ενεργειακή αναβάθμιση».

Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι «θα υπάρξουν εξαγγελίες από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά σύντομα», σημειώνοντας πως η χώρα «μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή τέτοιων πρωτοβουλιών, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης».

Όπως είπε, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, «η διερεύνηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στέγαση θα είναι μία από τις προτεραιότητες που θα συζητηθούν».

Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό και κοινωνική ισορροπία

Αναφερόμενος στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι ως προς την ενεργειακή μετάβαση, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές».

Προειδοποίησε ότι δεν πρέπει «να υπονομεύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ούτε να προκαλέσουμε κοινωνικές αναταράξεις επιβάλλοντας δυσβάσταχτο κόστος στα νοικοκυριά».

«Πρέπει να επιδείξουμε ρεαλισμό και δεν πρέπει να προτάξουμε τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας πέρα και πάνω από τους άλλους στόχους – την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή», είπε, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές πρέπει να υπηρετούν και τους τρεις αυτούς πυλώνες.

Επισήμανε ότι «οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήδη μειώνουν το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα», αλλά αναγνώρισε ότι υπάρχουν τομείς, όπως η ναυτιλία και οι αερομεταφορές, «όπου δεν υπάρχει ακόμη προφανής λύση για το πώς μπορούν να “πρασινίσουν”».

«Άρα, δεν έχει μεγάλο νόημα αυτή τη στιγμή να επιβάλουμε ένα μεγάλο πρόσθετο κόστος σε αυτούς τους τομείς με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί τεχνολογική λύση», σημείωσε, εκφράζοντας ικανοποίηση για το τελικό αποτέλεσμα της Συνόδου.