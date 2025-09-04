5 το πρωί: 51 χρόνια ΠαΣοΚ – Και δεύτερη δικογραφία για τη μαφία στην Κρήτη – Επίδειξη ισχύος από την Κίνα
Έντονη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στο Ζάππειο, στέλνοντας μήνυμα για την «αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης, απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την αλαζονεία ενός κλειστού συστήματος εξουσίας»
Ανδρουλάκης: «Ήρθε η ώρα της μεγάλης πολιτικής αλλαγής»
- Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση: Πυρά κατά της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στο Ζάππειο για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠαΣοΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη, βουτηγμένη σε σκάνδαλα και πελατειακές πρακτικές, και υποστήριξε ότι η επόμενη πολιτική αλλαγή θα φέρει μια κοινωνία δυνατή, με δικαιοσύνη και ελευθερία.
- Οι διεθνείς εξελίξεις και ανάγκη δράσης: Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ τόνισε την αβεβαιότητα και τις κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο (πόλεμοι, οικονομικές κρίσεις, αυταρχισμός) και κάλεσε τους δημοκράτες και προοδευτικούς να αγωνιστούν για έναν καλύτερο κόσμο.
- Οι τρεις πυλώνες για το Δημογραφικό: 1. Αντιστροφή του brain drain και ανάπτυξη της περιφέρειας, μέσω 12 σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης. 2. Η εναρμόνιση εργασιακής και οικογενειακής ζωής, με δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, επιδόματα, δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη εξόδων διαμονής πριν τον τοκετό.3. Πολιτικές για την οικογένεια, με μέτρα όπως μηδενισμό ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη, ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις για πολύτεκνες οικογένειες και τον Εθνικό αποταμιευτικό λογαριασμό για τα παιδιά.
Έρχεται δεύτερη δικογραφία για τη μαφία στην Κρήτη
- Νέες συλλήψεις: Τις 40 αναμένεται να φτάσουν οι νέες συλλήψεις για το μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών στην Κρήτη, μετά και τη δεύτερη δικογραφία που παραδόθηκε στον εισαγγελέα. Συνολικά, η δικογραφία αγγίζει τις 15.000 σελίδες, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου επεσήμανε ότι οι εξελίξεις αναμένεται να είναι άμεσες.
- Δεσμεύουν περιουσίες: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε σε σαρωτικές δεσμεύσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, με εντολή του επικεφαλής Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Οι έρευνες αποκάλυψαν χρήματα, όπλα, χρεόγραφα και λογαριασμούς στο εξωτερικό, προσφέροντας κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης.
- Εμπλοκή αστυνομικών: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τέσσερις αστυνομικοί στα Χανιά, οι οποίοι φέρονται να παρείχαν πληροφορίες και διευκολύνσεις στην εγκληματική οργάνωση. Η δικογραφία περιλαμβάνει καταγεγραμμένες συνομιλίες, με χαρακτηριστική μια φράση αστυνομικού που αφήνει υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων, τα οποία τελικά αποτράπηκαν λόγω της παρέμβασης του εισαγγελέα.
Αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες η νέα συμμαχία Κίνας-Ρωσίας;
- Γεωπολιτική συμμαχία: Εντυπωσιακή επίδειξη κάνει η συμμαχία Κίνας-Ρωσίας, με τη συμμετοχή και της Βόρειας Κορέας, στο Πεκίνο, σηματοδοτώντας μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα που ανατρέπει την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων. Ωστόσο, παρά τη ρητορική φιλίας Σι-Πούτιν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να κρατήσει ισορροπίες και να αποφύγει νέες κυρώσεις από τη Δύση.
- Επίδειξη ισχύος: Η στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο ανέδειξε την τεχνολογική και αριθμητική υπεροχή των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων, με χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες αεροσκάφη και προηγμένα οπλικά συστήματα να παρουσιάζονται με αφορμή τα 80 χρόνια από τη νίκη επί της Ιαπωνίας. Το μήνυμα της Κίνας ήταν διπλό: αφενός προς τη Δύση, και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, ως επίδειξη ισχύος, και αφετέρου προς την Ταϊβάν, ως ευθεία προειδοποίηση ότι κάθε αντίσταση θεωρείται μάταιη.
- Πυρά Τραμπ: Σε μία σαρκαστική ανάρτηση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον Σι Τζινπίνγκ ότι «συνωμοτεί» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν εναντίον των ΗΠΑ, με αφορμή τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο. Ο αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε στον κινεζικό λαό «μια υπέροχη μέρα εορτασμών», στέλνοντας ταυτόχρονα «θερμούς χαιρετισμούς» στους δύο ηγέτες.
Φεστιβάλ Βενετίας: Χρυσός Λέοντας (μάλλον) στη Γάζα
- Έκκληση για ειρήνη: Στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας, η παλαιστίνια ηθοποιός Σάζα Κιλάνι έκανε έκκληση για ειρήνη εκ μέρους των συντελεστών της ταινίας «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Καουτερ Μπεν Χάνια, που θεωρείται φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα. Η ταινία αφηγείται με συγκλονιστικό τρόπο την ιστορία της εξάχρονης παλαιστίνιας Χιντ Ρατζάμπ, η οποία σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη Γάζα, ενώ παρακαλούσε απεγνωσμένα για βοήθεια.
- Συνταρακτική ταινία: Η ταινία της Καουτερ Μπεν Χάνια ξεχωρίζει όχι μόνο για το συγκλονιστικό της θέμα, αλλά και για την κινηματογραφική της δύναμη, περιορίζοντας τη δράση στο κέντρο επιχειρήσεων της Ερυθράς Ημισελήνου στη Ραμάλα. Το πιο δυνατό της στοιχείο είναι η ευφυής μίξη μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης, καθώς ακούγεται η πραγματική φωνή της Χιντ Ρατζάμπ κατά την απεγνωσμένη της προσπάθεια να σωθεί.
- «Καθήκον μας»: Οι ηθοποιοί της ταινίας «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» τόνισαν ότι συμμετείχαν από αίσθημα καθήκοντος, καθώς η διαδικασία των γυρισμάτων συνοδεύτηκε από αληθινούς λυγμούς. Ο Μόουζες Μαλχές, που υποδύεται τον υπάλληλο της Ερυθράς Ημισελήνου, υπογράμμισε πως η ιστορία της Χιντ αντικατοπτρίζει τις δικές του παιδικές εμπειρίες, λέγοντας πως «δεν είναι ταινία, είναι η ζωή μου».
Eurobasket 2025: Ώρα ξεκαθαρισμάτων
- Από πρώτη ως τέταρτη: Με αντίπαλο την Ισπανία απόψε στις 21:30 ολοκληρώνει η Εθνική Ελλάδας τις υποχρεώσεις της στη Λεμεσό, για την πρώτη φάση του Eurobasket. Με νίκη, η «γαλανόλευκη» κρατά την πρωτιά και τερματίζει στην κορυφή. Με ήττα όμως, κινδυνεύει να πέσει ακόμη και τέταρτη, αναλόγως του τι θα έχει συμβεί στα προηγούμενα ματς του Γ’ ομίλου.
- Τουρκία για «φίλημα»: Στο χθεσινοβραδινό ντέρμπι του Α’ ομίλου στη Ρίγα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επιβλήθηκε 95-90 της Σερβίας και της άρπαξε την πρώτη θέση. Η μάχη ήταν συγκλονιστική, κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό και είχε πρωταγωνιστή τον Αλπερέν Σενγκούν. Ή αλλιώς τον Γιόκιτς από την Κερασούντα, ο οποίος τελείωσε το ματς με 28 πόντους (4/7 τρίποντα), 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ και το καθοριστικό κλέψιμο.
- Τα πρώτα ζευγάρια των 16: Το φινάλε σε Α’ και Β’ όμιλο διαμόρφωσε την εικόνα των πρώτων διασταυρώσεων στα νοκ άουτ. Η Τουρκία θα παίξει με τη Σουηδία, η Σερβία θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία, η Γερμανία θα βρει στον δρόμο της την Πορτογαλία και τέλος η Λιθουανία θα κοντραριστεί με την οικοδέσποινα Λετονία, στη μάχη της Βαλτικής. Η δεύτερη φάση της διοργάνωσης αρχίζει το προσεχές Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου.
